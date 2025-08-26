Deschiderea sesiunii din SUA: US100 înregistrează ușoare creșteri înaintea raportului Nvidia🗽Heico crește cu 8,5% după publicarea rezultatelor financiare

Sentimentele pe Wall Street sunt mixte la începutul sesiunii de marți; US2000 crește cu 0,5%

Bunurile durabile din SUA, indicele de consum al Conference Board și Richmond Fed sunt peste așteptări

EchoStar (SATS.US) crește cu aproape 80% după acordul comercial cu AT&T

Compania americană din domeniul aerospațial și al apărării Heico (HEI.US) crește cu 8,5% după raportarea unor câștiguri solide

Nvidia (NVDA.US) va raporta câștigurile după închiderea bursei de pe Wall Street; acțiunile cresc cu aproape 0,5% astăzi și se apropie de ATH; compania a crescut cu 34% de la începutul anului și a fost cea mai performantă acțiune Dow luni . Potrivit Conference Board: „Proporția consumatorilor care se așteaptă la o recesiune în următoarele 12 luni a crescut în august la cel mai înalt nivel de la vârful din aprilie. Așteptările medii ale consumatorilor privind inflația pe 12 luni au crescut după trei luni consecutive de scădere și au atins 6,2% în august, în creștere față de 5,7% în iulie, dar încă sub vârful din aprilie de 7%.” US100 (interval H1) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Știri despre companie AT&T crește după ce a anunțat planurile de a cumpăra licențe de spectru de la EchoStar pentru 23 de miliarde de dolari . Acordul îi conferă AT&T drepturi exclusive asupra unor părți din spectrul radio în regiuni cheie, susținând eforturile sale pe termen lung de a rămâne lider în domeniul 5G și al conectivității prin fibră optică . Acțiunile EchoStar au crescut cu aproape 80% după anunțarea acestei știri.

Interactive Brokers se apreciază după ce S&P Dow Jones Indices a anunțat că brokerul online va intra joi în indicele S&P 500 , înlocuind Walgreens Boots Alliance . Walgreens este achiziționată de firma de private equity Sycamore Partners .

Talen Energy a câștigat 4,3% după ce a fost selectată să înlocuiască Interactive Brokers în indicele S&P MidCap 400 , tot începând de joi.

Advanced Micro Devices (AMD) înregistrează ușoare creșteri după ce analiștii Truist au ridicat ratingul acțiunilor de la Hold la Buy și au majorat ținta de preț de la 173 la 213 dolari. Analiștii consideră că AMD va prelua cota de piață de la Nvidia pe profitabila piață a GPU-urilor pentru centre de date .

Eli Lilly a înregistrat un câștig de peste 2% după ce a raportat că pilula experimentală pentru slăbit orforglipron a ajutat pacienții supraponderali și obezi cu diabet de tip 2 să slăbească până la 10,5% din greutatea corporală într-un studiu clinic în stadiu avansat.

Acțiunile Palantir Technologies scad după ce luni au pierdut 1% . CEO-ul Alex Karp a vândut peste 400.000 de acțiuni săptămâna trecută, potrivit unui document depus la SEC. Compania vinde software de analiză a datelor bazat pe inteligență artificială .

Serina Therapeutics a înregistrat o creștere de 31% după ce FDA a susținut studiile clinice pentru medicamentul experimental SER-252 pentru Parkinson . Compania intenționează să promoveze medicamentul în cadrul noului proces de aprobare a medicamentelor al FDA.

Semtech , un producător de semiconductori, a înregistrat o creștere după ce a raportat un profit ajustat de 41 de cenți pe acțiune în trimestrul al doilea , puțin peste estimări. Veniturile au atins 258 de milioane de dolari , în creștere cu 20% față de anul precedent , depășind previziunile. Acțiunile Heico cresc după raportarea rezultatelor financiare Heico câștigă 8% după ce a raportat un profit pe acțiune de 1,26 dolari în trimestrul al treilea, depășind previziunile analiștilor de 1,13 dolari. Veniturile au ajuns la 1,15 miliarde de dolari, depășind și ele previziunile de 1,12 miliarde de dolari. Acțiunile contractorului american din domeniul apărării și aerospațial cresc astăzi cu aproape 8%. Venituri: 1,15 miliarde de dolari, în creștere cu 15,7% față de anul precedent (vânzări record).

EPS: 1,26 dolari, în creștere cu 30% față de anul precedent (față de 0,97 dolari anul trecut).

Flight Support Group (FSG): Venituri de 802,7 milioane de dolari , în creștere cu 17,8% față de anul precedent. Venituri operaționale 198,3 milioane de dolari .

Electronic Technologies Group (ETG): Venituri 355,9 milioane de dolari , în creștere cu 10,5% față de anul precedent. Venituri operaționale 81 milioane de dolari .

Corporate & Intersegment: Venituri –10,9 milioane de dolari , în scădere cu 5% față de anul precedent . Pierdere operațională de –14,3 milioane de dolari , o îmbunătățire față de previziunile analiștilor.

Cerere organică puternică atât în segmentul FSG, cât și în segmentul ETG; contribuția achizițiilor recente.

Heico a achiziționat Gables Engineering în iulie, extinzându-se în domeniul sistemelor avansate de control avionică. Compania a înregistrat vânzări și profituri record în trimestrul al treilea al anului 2025, ambele segmente de activitate principale (FSG și ETG) înregistrând o creștere solidă de două cifre. Sursa: xStation5

