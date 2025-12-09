Deschiderea sesiunii din SUA: US100 pierde 0,3% în presesiune🗽Nvidia câștigă în urma deciziei lui Trump privind exportul de cipuri AI către China

Contractele futures S&P 500 (US500) sunt în ușoară scădere marți, investitorii evitând să ia poziții importante înainte de decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii din această săptămână. Contractele futures Nasdaq 100 sunt în scădere cu 0,3%, dar Nvidia este în creștere în presesiune după ce președintele Donald Trump a permis companiei să exporte cipul AI H200 către China în schimbul unei suprataxe de 25%. Acum, piețele așteaptă datele JOLTS planificate pentru 17:00 ora României. ADP NER Pulse a semnalat că angajatorii privați au creat 4.750 de locuri de muncă pe săptămână. CEO-ul Wells Fargo, Scharf, afirmă că: „Cheltuielile de sărbători din SUA sunt puțin mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut în primele săptămâni. Nivelul cheltuielilor de consum rămâne ridicat.”

Conform datelor FactSet din 4 decembrie, 83% dintre companiile din S&P 500 au depășit previziunile de profit pentru trimestrul al treilea; sectorul cu cea mai rapidă creștere dintre cele 11 sectoare ale indicelui a fost cel al tehnologiei informației (+29% față de aceeași perioadă a anului trecut).

FactSet indică, de asemenea, că trimestrul al treilea a înregistrat o creștere medie a profiturilor de 13,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce indicele S&P 500 a crescut cu 13,1% față de aceeași perioadă a anului trecut; acest lucru a marcat un alt trimestru consecutiv de creștere de două cifre în SUA.

Indicele NFIB de optimism al mediului de afaceri din SUA a înregistrat o valoare de 99, față de 98,3 estimat și 98,2 anterior. Indicele NFIB este unul dintre indicatorii cheie ai economiei SUA, întrucât întreprinderile mici din Statele Unite angajează aproape 50% din totalul lucrătorilor. Îmbunătățirea sentimentului se datorează în mare parte reducerilor ratei dobânzii și așteptărilor privind scăderea ratelor în 2026. Contractele futures pe Russell 2000 (US2000), care grupează întreprinderile mici din SUA (deși încă prea mari pentru a raporta către NFIB), se tranzacționează aproape de maximele istorice. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5

Știri despre companii Acțiunile Almonty Industries ( ALM.US ) scad cu 18% după ce au fost evaluate la 6,25 dolari pentru 18 milioane de acțiuni într-o ofertă de capital majorată în valoare de 112,5 milioane de dolari .

Ares Management ( ARES.US ) câștigă 7,7% după ce S&P Dow Jones Indices a anunțat că acțiunile vor înlocui Kellanova în S&P 500 pe 11 decembrie .

CVS Health ( CVS.US ) urcă cu 3,1% după ce și-a majorat previziunile ajustate privind profitul și veniturile pentru 2025 și a stabilit obiective de creștere până în 2028 .

FMC Corp. scade cu 1,2% după ce Barclays a retrogradat acțiunile de la „pondere egală” la „subponderare”, invocând presiunea asupra marjei preconizată pentru 2026.

Galaxy Digital ( GLXY.US ) crește cu 1,7% după ce Citizens a inițiat acoperirea cu un rating de performanță superioară pieței și un obiectiv de preț ridicat de 60 de dolari .

Geopark ( GPRK.US ) scade cu 12% după ce Parex Resources a încheiat discuțiile privind o potențială achiziție .

Graphic Packaging ( GPK.US ) scade cu 5,6% după ce compania și-a redus previziunile privind EBITDA ajustat pentru întregul an, punctul mediu situându-se sub așteptările analiștilor .

PepsiCo ( PEP.US ) crește cu 0,1% după ce a încheiat un acord cu investitorul activist Elliott Investment Management, care include o reducere de 20% a gamei de produse din SUA și un accent mai mare pe accesibilitate .

RPM International ( RPM.US ) crește cu 0,7% după ce RBC Capital Markets a ridicat ratingul acțiunilor de la „sector perform” la „outperform”, indicând o îmbunătățire a tendințelor în viitor.

Toll Brothers pierde 5,5% după ce constructorul de case de lux a publicat o prognoză pentru livrările din 2026 care nu a îndeplinit așteptările consensuale ( TOL.US ).

Viking Holdings câștigă 2,2% după ce Goldman Sachs a ridicat ratingul operatorului de croaziere de la „neutru” la „cumpărare” ( VIK.US ).

Wave Life Sciences se apreciază cu 8%, prelungind creșterea remarcabilă de 147% de luni, după ce RBC Capital Markets a ridicat ratingul companiei la „performanță superioară” în urma datelor clinice „impresionante” legate de obezitate ( WVE.US ). Nvidia (NVDA.US, interval zilnic) Prețul acțiunilor Nvidia se apropie de media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie), iar anunțul lui Trump ar putea fi o mișcare importantă, susținând sentimentele în jurul acțiunilor companiei. Sursa: xStation5

