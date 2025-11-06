Deschiderea sesiunii din SUA: US100 pierde 1% pe fondul vânzării masive a acțiunilor din sectorul semiconductorilor și cel al software-ului📉

Sentimentul pe piața de acțiuni din SUA este astăzi deosebit de negativ, contractele futures Nasdaq 100 (US100) fiind în scădere cu peste 1%, pe fondul presiunii exercitate de acțiunile din sectorul semiconductorilor și software asupra indicilor generali din SUA. Acțiunile Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon și Alphabet sunt în scădere, semnalând astăzi o dinamică negativă pentru acțiunile companiilor din grupul BigTech. Comentariile de ieri ale CEO-ului Nvidia, Jensen Huang , care a sugerat că, China este foarte aproape de a depăși Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale , par să adâncească îngrijorările pieței cu privire la evaluări, în ciuda unui sezon de câștiguri foarte reușit.

Austan Goolsbee , șeful Fed Chicago, a declarat astăzi că ratele dobânzilor din SUA vor scădea probabil pe termen mediu , dar nu se simte confortabil să susțină o altă reducere a ratei, în condițiile în care Fed nu are acces la datele privind inflația pe fondul închiderii continue a guvernului.

Este important de menționat că raportul Challenger de astăzi, publicat la o oră neobișnuită, a indicat cea mai mare creștere a concedierilor din SUA din 2003, sugerând că piața muncii ar putea pierde din avânt. Raportul a indicat o reducere de peste 153.000 de locuri de muncă.

Goldman Sachs a indicat că, Curtea Supremă a SUA ar urma să emită o hotărâre privind tarifele de import americane până în ianuarie 2026 , în timp ce Wall Street Journal a menționat că judecătorii ar putea adopta o poziție critică față de tarifele anunțate de Donald Trump .

Potrivit Wells Fargo , companiile care au fost inițial cele mai afectate de tarife — inclusiv Caterpillar, Nike, Five Below, Best Buy și Gap Inc. — ar putea beneficia cel mai mult de un astfel de scenariu. Unele dintre acțiunile care au reacționat puternic în aprilie au reușit să se redreseze și să-și reia tendința ascendentă , în ciuda riscului persistent al creșterii taxelor de import. US100 (interval zilnic) Astăzi, US100 este cu un pas mai aproape de a testa media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie) în apropierea valorii de 25.000 de puncte Sursa: xStation5 Prezentare generală a sectorului Acțiunile din sectorul tehnologic — de la companii de software precum Oracle și Salesforce până la giganți din domeniul semiconductorilor precum Nvidia și AMD — înregistrează astăzi o scădere notabilă. În același timp, sectorul energetic are o performanță ușor mai bună, susținut de o recuperare treptată a prețurilor petrolului. Sursa: xStation5 Știri despre companii Acadia Healthcare (ACHC.US) a înregistrat o scădere de 10% după ce operatorul de unități de sănătate comportamentală a raportat rezultate mai slabe decât se aștepta pentru al treilea trimestru. EBITDA ajustată nu a atins previziunile analiștilor, iar estimările privind profitul anual au fost, de asemenea, sub așteptările Wall Street.

Albemarle (ALB.US) a câștigat 3% în tranzacțiile inițiale, după ce producătorul de litiu și produse chimice speciale a înregistrat vânzări și EBITDA ajustată mai bune decât se aștepta pentru al treilea trimestru, depășind estimările consensuale.

Becton Dickinson (BDX.US) a pierrdut 8% după ce producătorul de echipamente medicale a publicat perspectivele fiscale pentru 2026 , pe care analiștii de la Bloomberg Intelligence le-au descris ca fiind „probabil dezamăgitoare”, semnalând o potențială dezamăgire a investitorilor.

Biogen (BIIB.US) a avansat cu 1,6% după ce analistul Stifel, Paul Matteis , a ridicat ratingul acțiunilor de la “ hold” la “buy” , invocând îmbunătățirea profilului risc-recompensă și impactul potențial al viitoarelor catalizatori clinici.

Celsius Holdings (CELH.US) a scăzut cu 15% , în ciuda raportării unor venituri peste consens pentru al treilea trimestru. Analiștii au remarcat, însă, că rezultatele nu au reușit să îndeplinească așteptările mai optimiste ale cumpărătorilor pentru producătorul de băuturi energizante cu creștere rapidă.

Coherent Corp (COHR.US) a câștigat 13% după ce ultimele rezultate financiare și previziunile producătorului de semiconductori au subliniat cererea puternică legată de inteligența artificială (AI) , consolidând poziția companiei în domeniul tehnologiilor avansate de cipuri.

Datadog (DDOG.US) a înregistrat o creștere de 21% după ce compania de monitorizare și analiză cloud a raportat venituri mai mari decât se aștepta pentru trimestrul al treilea și și-a majorat previziunile privind veniturile pentru întreg anul, semnalând continuarea dinamicii afacerii.

Fastly (FSLY.US) a înregistrat o creștere de 22% în urma rezultatelor trimestriale care au depășit estimările. Furnizorul de servicii de edge computing și-a îmbunătățit, de asemenea, previziunile pentru întreg anul, reflectând o revenire notabilă a creșterii veniturilor .

Figma (FIG.US) a crescut cu 5% după ce compania de software de proiectare și-a majorat previziunile privind veniturile pentru întregul an , depășind prognozele medii ale analiștilor.

IonQ (IONQ.US) a crescut cu 4% după ce performanța companiei de calcul cuantic din al treilea trimestru a depășit așteptările , reflectând progresul continuu în eforturile de comercializare.

Planet Fitness (PLNT.US) a înregistrat un salt de 14% după ce operatorul de săli de fitness și-a majorat prognoza privind câștigurile ajustate pe acțiune pentru întregul an , reflectând performanțe mai bune și o cerere rezistentă în sectorul fitness.

Porch Group (PRCH.US) a înregistrat o scădere de 20% după ce compania de software pentru servicii casnice nu a îndeplinit așteptările privind veniturile din trimestrul al treilea și și-a redus prognoza pentru întregul an, semnalând o perspectivă de afaceri mai prudentă.

Sprout Social (SPT.US) a câștigat 5% după ce platforma de gestionare a rețelelor sociale a depășit estimările pentru trimestrul al treilea și și-a ridicat prognoza privind câștigurile ajustate pentru întregul an, subliniind creșterea constantă a clienților enterprise. Tapestry (TPR.US) – Perspectivă tehnică (interval zilnic) Acțiunile Tapestry (TPR.US) au scăzut cu aproape 8% după ce producătorul de genți de mână a revizuit în sus previziunile privind EPS pentru întregul an, care nu au îndeplinit așteptările pieței. Scăderea s-a oprit la un nivel de suport cheie, în apropiere de bariera de 94 USD pe acțiune, unde se află în prezent media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200, linia roșie). Dacă acțiunile se mențin la acest nivel, rămâne posibilă o recuperare treptată către pragul de 110 USD pe acțiune. Sursa: xStation5

