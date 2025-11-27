Rezumatul zilei: Absența Wall Street limitează activitatea pieței

Ziua Recunoștinței din SUA a limitat semnificativ activitatea piețelor financiare. Bursele americane nu efectuează tranzacții astăzi, iar indicii principali rămân inactivi. Mișcările futures sunt minime, într-un interval sub 0,1%.

Datorită absenței investitorilor și a capitalului din SUA în Europa, sesiunea europeană prezintă, de asemenea, o volatilitate scăzută și un volum redus al tranzacțiilor. Contractele pe DE40, SUI20, SPA35 și UK100 se mișcă cu o volatilitate sub 0,1%. O scădere mai vizibilă se observă la NED25, care scade cu până la 0,4%, și la W20, care pierde peste 0,3%.

În timpul sesiunii europene, PUMA (PUM.DE) s-a remarcat, deoarece piața ignoră zvonurile privind o potențială achiziție de către un conglomerat chinez. Acțiunile companiei de îmbrăcăminte cresc cu peste 10%.

Investitorii europeni au primit astăzi o serie de date macroeconomice semnificative pentru interpretare și evaluare. Consumatorii și industria din Zona Euro rămân în defensivă, cu o nouă scădere a indicilor de încredere, care s-a dovedit a fi mai mare decât se aștepta. Sectorul serviciilor are performanțe mai bune, indicatorul depășind așteptările pieței.

BCE a publicat „procesul-verbal” al ultimei sale reuniuni. Reprezentanții băncii subliniază deschiderea lor față de diverse opțiuni de politică și receptivitatea față de date. Perspectivele inflației rămân neschimbate, incertitudinea rămâne ridicată, dar sub control. Consiliul semnalează că ciclul de creșteri ale ratei dobânzii s-a încheiat probabil.

Mișcările pe piața mărfurilor rămân reduse în timpul sesiunii. Petrolul înregistrează o ușoară revenire de aproximativ 0,7%. Unele metale industriale pierd din valoare.

Pe piața valutară, perechile NZDUSD și AUDUSD se remarcă astăzi. Divergența în politica monetară dintre băncile din Australia și Noua Zeelandă, comparativ cu FED-ul din ce în ce mai dovish, susține evaluarea monedelor locale.

O zi excepțional de calmă pentru piața criptomonedelor. Lipsa unei sesiuni în SUA limitează volatilitatea prețurilor activelor. Bitcoin crește cu aproximativ 1,5%. Ethereum înregistrează o mișcare ascendentă de aproximativ 0,2%.

