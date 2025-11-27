Acțiunile Deere & Co. au scăzut sub un nivel cheie de sprijin📉 Afacerea își pierde din avânt?

Deere & Company (DE.US) este una dintre cele mai mari firme industriale americane și una dintre ultimele companii importante care au raportat veniturile pentru ultimul trimestru, care pentru Deere corespunde celui de-al patrulea trimestru fiscal al anului 2025. Compania a încheiat anul fiscal cu rezultate solide, depășind așteptările pieței în aproape toate categoriile cheie. Deere a raportat un profit pe acțiune mai mare decât se aștepta și venituri semnificativ mai mari, confirmând că inovațiile sale tehnologice și îmbunătățirile în eficiența operațională se traduc acum în mod vizibil în performanțe financiare. În același timp, reacția pieței a arătat că depășirea consensului nu este suficientă pentru a risipi îngrijorările cu privire la perspectivele industriei pentru următorii ani. Compania a depășit așteptările atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul pe acțiune în al patrulea trimestru.

În ciuda rezultatelor solide, acțiunile au scăzut ieri cu peste 5%.

Veniturile au crescut cu 11% față de anul precedent, impulsionate de inovarea produselor și îmbunătățirea organizării proceselor.

În 2026, compania se așteaptă la o scădere clară a cererii de utilaje agricole de mari dimensiuni. Rezultatele din al patrulea trimestru Deere a generat venituri de 12,4 miliarde de dolari în ultimele luni ale anului, o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului precedent. Compania a raportat, de asemenea, un venit net de 1,1 miliarde de dolari și o marjă operațională de 12,6% în divizia sa de echipamente. Este de remarcat faptul că îmbunătățirea este vizibilă atât în ceea ce privește vânzările, cât și controlul costurilor. Venituri: 12,4 miliarde USD, în creștere cu 11% față de anul precedent.

Câștig pe acțiune: 3,93 USD față de prognoza de 3,85 USD.

Venit net: 1,1 miliarde USD.

Marja operațională pentru echipamente: 12,6%. Compania a depășit așteptările analiștilor atât în ceea ce privește veniturile, cât și câștigurile pe acțiune. Veniturile au depășit estimările pieței cu peste 26%, marcând una dintre cele mai mari surprize pozitive din ultimele trimestre. Acest rezultat puternic reflectă investițiile consistente în tehnologie, inclusiv soluții agricole de precizie, precum și o mai bună gestionare a stocurilor. În ciuda cifrelor solide, investitorii s-au concentrat în principal pe perspectivele pentru 2026, care indică un mediu potențial dificil. O scădere prognozată a cererii de utilaje agricole de mari dimensiuni cu 15-20% în Statele Unite și Canada afectează optimismul pe termen scurt cu privire la performanțele viitoare. Pentru 2026, compania prognozează: Venit net între 4,0 și 4,75 miliarde de dolari.

O rată efectivă de impozitare de 25-27%.

Flux de numerar din exploatarea echipamentelor de 4-5 miliarde de dolari.

O scădere de 15-20% a cererii de utilaje agricole de mari dimensiuni. Aceste previziuni arată clar că anul viitor va testa reziliența industriei, iar Deere va trebui să se adapteze la condițiile de piață mai slabe. Reprezentanții companiei au subliniat profitabilitatea record în această etapă a ciclului. Chris Seibert, din departamentul de relații cu investitorii, a subliniat că firma a înregistrat un profit net de peste 5 miliarde de dolari, cel mai bun rezultat din istoria sa la un moment ciclic comparabil. Deanna Kovar, din segmentul Agricultură și Gazon, a subliniat rolul crescând al sistemelor autonome, pe care echipa de management îl consideră unul dintre factorii cheie de diferențiere competitivă în următorii ani. Riscurile implică: • Posibile impacturi tarifare estimate la 1,2 miliarde de dolari înainte de impozitare. • Scăderea prevăzută a cererii de utilaje agricole de mari dimensiuni în 2026. • Riscuri macroeconomice și încetinirea ritmului de creștere globală. • Posibile întreruperi ale aprovizionării și blocaje logistice. • Creșterea concurenței în domeniul tehnologiilor agricole de precizie. Deere & Co. (DE.US) Prezentare generală a graficului Acțiunile Deere au scăzut sub EMA-ul cheie de 200 de zile (linia roșie), semnalând o revenire la o tendință descendentă pe termen mediu. S-a format un potențial model bearish Head and Shoulder, cu neckline-ul în apropiere de 430 USD pe acțiune. O revenire la 480 USD ar putea invalida modelul și deschide calea pentru o revenire. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."