Deschiderea sesiunii din SUA: US100 scade cu 0,5% sub presiunea sectorului IT 📉ServiceNow pierde 6%

Sentimentul de pe Wall Street se deteriorează astăzi pe fondul scăderilor din sectorul software, unde acțiunile companiilor precum Intuit, ServiceNow și Accenture înregistrează scăderi semnificative. Piața pare îngrijorată de încetinirea ritmului de creștere al sectorului și de adoptarea accelerată a AI, care ar putea afecta perspectivele de creștere pe termen lung și modelele de afaceri ale multor companii. Contractele futures pe indicele american Nasdaq 100 (US100) pierd 0,5% , în timp ce contractele futures pe S&P 500 (US500) sunt ușor în scădere. Contractele futures pe Dow Jones (US30) înregistrează creșteri modeste.

ServiceNow (NOW.US) scade cu 6% , atingând cel mai redus nivel din primăvara anului 2024 , în ciuda rezultatelor solide și a unei creșteri a veniturilor de aproape 20% față de anul precedent .

Accenture (ACN.US) înregistrează o scădere de peste 7% . Amploarea declinului ridică îngrijorări cu privire la sănătatea industriei de consultanță și servicii IT în general.

Walmart (WMT.US) a depășit astăzi, pentru prima dată în istoria sa, 1 trilion de dolari în capitalizare bursieră. Piper Sandler a ridicat ținta de preț la 130 de dolari pe acțiune . US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sentimentul în sectorul software și servicii IT este foarte slab astăzi. Acțiunile Accenture, IBM, Shopify, Salesforce și ServiceNow înregistrează scăderi semnificative. Sursa: xStation5 ServiceNow sub presiune ServiceNow a prezentat un raport solid pentru trimestrul IV al anului 2025 „din punct de vedere al cifrelor”, dar piața a reacționat totuși cu o vânzare masivă. Compania a înregistrat un EPS de 0,92 USD (consens 0,89 USD) și venituri de 3,57 miliarde USD (consens 3,53 miliarde USD). În ciuda rezultatelor bune, prețul acțiunilor a scăzut la aproximativ 110 USD. Cea mai puternică parte a raportului a fost cea referitoare la abonamente. Veniturile din abonamente au atins 3,466 miliarde de dolari , reprezentând o creștere de +19,5% față de anul precedent , la o rată de schimb constantă. ServiceNow a încheiat anul cu un flux de numerar liber (FCF) de 4,6 miliarde de dolari , în creștere cu 34% față de anul precedent . În plus, compania a anunțat o autorizație de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 5 miliarde de dolari .

Pentru 2026 , ServiceNow estimează venituri din abonamente de 15,53-15,57 miliarde de dolari , ceea ce înseamnă o creștere de 19,5-20% . De asemenea, compania vizează o marjă operațională de 32% (o îmbunătățire de 100 de puncte de bază ) și o marjă FCF de 36% . Conducerea pune un accent puternic pe „platforma AI pentru întreprinderi”, evidențiind parteneriatele cu OpenAI și Microsoft . CEO-ul Bill McDermott a descris ServiceNow ca un „strat semantic” conceput pentru a contribui la utilizarea pe scară largă a AI în cadrul organizațiilor.

Cu toate acestea, piața pare să semnaleze că rezultatele solide nu sunt suficiente. Investitorii se concentrează în principal pe dinamica creșterii în trimestrele următoare și pe reziliența cererii. Materialul a semnalat, de asemenea, riscuri, inclusiv volatilitatea pieței, provocarea scalării AI în întreprinderile mari, presiunea concurențială în domeniul software-ului și AI, precum și impactul condițiilor macroeconomice asupra bugetelor clienților. Sursa: xStation5

