Deschiderea sesiunii din SUA: US2000 atinge maximele din februarie pe fondul optimismului de pe Wall Street📈AMD câștigă 7%

US2000 este cel mai performant indice american astăzi, cu o creștere de 0,9%.

Trump ia în considerare încă trei candidați pentru funcția de președinte al Rezervei Federale.

Scott Bessent afirmă că ratele dobânzilor din SUA ar trebui să scadă cu până la 175 de puncte de bază.

Dolarul american pierde teren, în timp ce contractele futures pe metale prețioase sunt în creștere; pe piața companiilor cu capitalizare mare, AMD se remarcă cu un câștig de 6%, alături de compania de modă Capri Holdings. US2000 (grafic zilnic) Contractele futures Russell 2000 (US2000) urcă la 3.313 USD, un nivel atins ultima dată în februarie 2025. Indicele testează în prezent zone cheie de rezistență legate de concentrarea ofertei și reacțiile prețurilor. Media exponențială de 50 de perioade (linia portocalie) rămâne nivelul cheie de suport. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Acțiunile AMD (AMD.US) au crescut cu aproape 6%, ajungând la 185 USD, egalând maximele locale din iulie 2024. Analiștii Citi au menținut astăzi ratingul „neutru” pentru acțiunile companiei. Sursa: xStation5 În timp ce AMD era evaluată relativ atractiv în urmă cu șase luni, astăzi acțiunile sale se apropie de nivelurile maxime istorice, investitorii plătind o primă masivă – de 100 de ori câștigurile anuale și de 37 de ori profiturile estimate pentru 12 luni. Piața consideră însă că compania va captura o cotă semnificativă din piața cipurilor pentru inteligență artificială, ceea ce ar putea îmbunătăți în mod substanțial și durabil profitabilitatea. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Știri despre companii C3.ai Inc. (AI.US) scade după ce Oppenheimer a retrogradat acțiunile de la „performanță superioară” la „performanță de piață”, în urma rezultatelor preliminare recente considerate slabe.

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) scade după ce BofA Global Research a redus ratingul producătorului de echipamente de siguranță de la „neutru” la „sub performanță”, invocând îngrijorări cu privire la „creșterea lentă și mediul actual al fuziunilor și achizițiilor”.

Capri Holdings (CPRI.US) crește cu 7% după ce JPMorgan a ridicat ratingul proprietarului Michael Kors de la „neutru” la „supraponderare”, menționând că reducerile mai puține și măsurile de atenuare a tarifelor ar trebui să stimuleze câștigurile.

HanesBrands (HBI.US) scade cu aproape 6% după ce Gildan Activewear a acceptat să achiziționeze compania într-o tranzacție cu o valoare implicită a capitalului propriu de aproximativ 2,2 miliarde de dolari. Acțiunile Gildan înregistrează ușoare creșteri.

Intapp Inc. (INTA.US) se apreciază cu peste 20% după ce compania de servicii software a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al patrulea și a publicat o perspectivă bine primită.

KinderCare (KLC.US) se prăbușește cu 20% după ce compania de educație pentru copii a raportat rezultate dezamăgitoare pentru trimestrul al doilea, invocând înscrieri mai mici decât se aștepta și reducând previziunile pentru întregul an.

Lumentum (LITE.US) crește cu 4% după ce producătorul de produse optice și fotonice a înregistrat rezultate peste așteptări în trimestrul al patrulea, determinând o revizuire în sens pozitiv a recomandării analiștilor.

Palo Alto Networks (PANW.US) câștigă aproape 2% după ce Deutsche Bank a revizuit în sens pozitiv recomandarea pentru compania de securitate cibernetică, de la „menține” la „cumpără”.

SimilarWeb (SMWB.US) crește cu peste 20% după ce compania de servicii web a raportat venituri peste așteptări pentru trimestrul al doilea și a majorat previziunile privind profitul operațional ajustat pentru întregul an.

Webtoon (WBTN.US) câștigă peste 30% în tranzacțiile din presesiune, după ce platforma de benzi desenate digitale a anunțat un acord cu Disney (DIS.US) pentru a introduce aproximativ 100 de serii în aplicația sa în limba engleză.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."