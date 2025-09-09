Deschiderea sesiunii din SUA: Veștile proaste sunt vești bune.

Bursele din SUA au început ziua cu o notă ușor pozitivă – înregistrând și astăzi ușoare creșteri. Investitorii rămân prudenți, concentrându-se pe datele cheie privind inflația și rezultatele Oracle. US500 a crescut cu 0,2% la deschidere, iar US100 cu 0,1%. După închiderea de ieri, Nasdaq a stabilit un nou record. Indicii își continuă tendința ascendentă, impulsionați de cererea puternică pentru companiile din domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale. Creșterea pieței globale este susținută de așteptările crescânde privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed – susținute de datele mai slabe privind ocuparea forței de muncă, care au scăzut randamentele obligațiunilor, iar dolarul s-a depreciat până la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte săptămâni. Între timp, aurul a atins noi maxime. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Având în vedere datele viitoare privind inflația CPI dar și PPI, investitorii vor monitoriza cu atenție indiciile privind următoarele decizii ale Fed – în special dacă datele slabe vor confirma scenariul reducerii ratelor dobânzilor în cursul acestui an. Piața așteaptă, de asemenea, o revizuire a datelor privind ocuparea forței de muncă, care se preconizează că vor fi record, în sens descendent. US500 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii continuă să demonstreze putere pe grafic. Corecția recentă a fost recuperată rapid și complet, pentru a relua tendința ascendentă fără probleme majore. Prețul a revenit peste limita inferioară a canalului de tendință ascendentă și se apropie în prezent de ultimul ATH, care este în prezent singura rezistență evidentă pentru preț. În cazul unei încetiniri a creșterii și/sau a scăderilor, este foarte probabil să se treacă la o consolidare în care limitele se situează între ultimul ATH și un suport puternic în jurul valorii de 6.300 de puncte. Știri despre companii: Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) — Compania din spatele aplicației de investiții Robinhood și Applovin, care produce aplicații de afaceri, cresc ambele cu peste 8%. Acest lucru se datorează faptului că ambele companii vor intra în indicele S&P 500. Aceasta nu este doar o distincție prestigioasă, ci aduce și beneficii tangibile sub forma alocării de capital de către investitori și instituții axate pe investiții în cel mai mare indice bursier din lume.

Oracle (ORCL.US) — Gigantul serviciilor cloud își publică rezultatele după încheierea sesiunii de astăzi. Piața este pregătită pentru o ușoară scădere a veniturilor și a EPS.

Verizon (VZ.US), AT&T (T.US) — Companiile de telecomunicații înregistrează pierderi semnificative, în medie de peste 4%. Acest lucru se datorează vânzării Echostar SpaceX. Această achiziție crește semnificativ competitivitatea produselor SpaceX, inclusiv Starlink. Totul indică faptul că furnizorii tradiționali de internet vor pierde o altă parte din cota de piață.

Atlassian (TEAM.US) — Furnizorul de software pentru afaceri a înregistrat o creștere de peste 6% la deschidere. Compania a anunțat că se va retrage din activitatea de centre de date și își va muta clienții în cloud.

Unitedhealth Group (UNH.US) — Liderul pieței de asigurări de sănătate din SUA câștigă peste 3% după ce a primit evaluări pozitive ale planurilor sale și recomandări din partea băncilor de investiții.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."