Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street așteaptă decizia Fed🗽GE Vernova înregistrează creșteri, acțiunile AeroVironment scad

Sentimentele pe Wall Street sunt foarte calme înainte de deschiderea pieței bursiere americane, în așteptarea deciziei Fed pe care o vom afla (împreună cu proiecțiile economice) la 21:00 ora României; președintele Fed, Jerome Powell, va lua cuvântul la 21:30 ora României. Contractele futures pe S&P 500 (US500) câștigă doar 0,1%, în timp ce US100 este în ușoară scădere. Acțiunile Nvidia sunt în ușoară creștere, impulsionate de știrile despre potențiale comenzi mari de la ByteDance și Alibaba, după ce președintele SUA, Trump, a aprobat exportul de cipuri AI H200 către China. Indicele costurilor forței de muncă - Q3 2025: Indicele costurilor (QoQ): actual 0,8% (previziune 0,9%; anterior 0,9%)

Salariile (QoQ): actual 0,8% (anterior: 1%) Costurile forței de muncă au crescut mai puțin decât se aștepta în trimestrul al treilea. Scăderea dinamicii de la 0,9% la 0,8%. Se menține tendința pe termen lung de scădere constantă a dinamicii creșterii costurilor forței de muncă în SUA, care a început la mijlocul anului 2022. Aceste date sunt încă un indicator al faptului că piața forței de muncă din SUA ar putea fi deja mai restrânsă decât se crede, deși nu în mod sever. Presiunea pieței muncii va sprijini membrii FOMC care se străduiesc să obțină reduceri mai rapide/mai profunde ale ratei dobânzii, deși surpriza datelor a fost minimă; prin urmare, reacția pieței rămâne similară. Prețurile medii ale locuințelor din SUA vor crește cu 1,5% în 2025 și cu 1,4% în 2026, față de 2,1% și 1,3% în septembrie - Sondaj. Sursa: xStation5 Știri despre companii Braze, un operator de platforme de interacțiune cu clienții, a înregistrat o creștere de peste 15% în tranzacțiile din presesiune , după ce a prezentat rezultate mai bune decât se aștepta pentru al treilea trimestru. Furnizorul de software de interacțiune cu clienții a înregistrat venituri de 191 milioane de dolari , depășind estimarea consensuală de 184 milioane de dolari urmărită de LSEG. Câștigurile ajustate s-au situat la 0,06 dolari pe acțiune , în conformitate cu așteptările, dar impulsul clar al veniturilor a determinat creșterea.

Acțiunile AeroVironment au fost supuse presiunii, înregistrând o scădere de peste 4% , după ce producătorul de drone a raportat o scădere semnificativă a profitului. Compania a înregistrat un profit de 0,44 dolari pe acțiune în al doilea trimestru fiscal, cu mult sub 0,78 dolari , cât estimaseră analiștii. Rezultatul slab a umbrit comentariile operaționale, care în rest erau pozitive.

GameStop a scăzut cu aproximativ 6% după publicarea rezultatelor pentru al treilea trimestru, care au evidențiat o scădere continuă a veniturilor. Retailerul a raportat 0,24 USD pe acțiune ajustată la 821 milioane USD venituri , sub așteptările cel puțin unui analist, care estimase peste 900 milioane USD . Cifrele subliniază eforturile continue ale companiei de a-și stabiliza activitatea principală, în ciuda măsurilor de reducere a costurilor.

Blue Owl Capital a câștigat aproximativ 3% după ce Raymond James a ridicat ratingul acțiunilor de la Market Perform la Strong Buy . Analistul Wilma Burdis a remarcat că riscurile de răscumpărare par „gestionabile”, adăugând că firma este poziționată pentru a satisface cererile de retragere, eliminând astfel un factor cheie care a afectat sentimentul pieței.

Cracker Barrel a înregistrat o scădere a acțiunilor de aproximativ 9% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma unor venituri mai slabe decât se anticipase pentru primul trimestru. Compania a generat 797,2 milioane de dolari , ușor sub 800,3 milioane de dolari , suma estimată de analiștii chestionați de FactSet. În ciuda veniturilor sub așteptări, Cracker Barrel a raportat o pierdere ajustată mai mică decât se temea. GE Vernova a înregistrat o creștere de 8% după ce gigantul din sectorul energetic a anunțat că veniturile pentru 2025 se îndreaptă către limita superioară a previziunilor sale. Compania și-a dublat, de asemenea, dividendul trimestrial de la 25 de cenți pe acțiune la 50 de cenți pe acțiune. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Fed Se așteaptă ca Fed să anunțe o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază, a treia măsură consecutivă de acest gen; se așteaptă mesaje dovish, dar un grafic punctual cu tendințe hawkish, care ar putea limita creșterea inițială. Indiciile privind bilanțul (achiziționarea de titluri de stat) sunt discret favorabile pentru lichiditate și activele de risc. Motorul real al pieței nu va fi reducerea în sine, ci tonul dovish al lui Powell și cât de divizat pare comitetul. Datele slabe din Beige Book și ADP îi oferă lui Powell spațiu pentru a justifica relaxarea. La conferința de presă, este de așteptat ca acesta să: Sublinieze condițiile de muncă

Să indice presiunea limitată a inflației

Să recunoască faptul că unii oficiali se opun în continuare reducerilor suplimentare Această combinație — mesaj dovish, dar recunoscând poziția hawkish— este esențială pentru sentimentul de risc. Un FOMC divizat: dezacorduri vizibile și „silențioase” O disensiune deschisă era de așteptat (Schmid din Kansas City, care se opune reducerii).

Până la cinci decidenți politici ar putea semnala discret că nu doresc reducerea prin intermediul graficului punctual.

Această dinamică „minoritate hawkish vs. coaliția dovish Powell” va modela interpretarea pieței cu privire la traiectoria viitoare. Graficul punctual actualizat: nu atât de dovish pe cât doresc piețele? Fed va rămâne probabil la: Reduceri de 75 de puncte de bază în 2025

O singură reducere de 25 de puncte de bază în 2026

O altă reducere de 25 de puncte de bază în 2027 Piețele includ în prețuri în prezent o relaxare mult mai mare. Orice diferență între punctele Fed și prețurile pieței este un factor de volatilitate, în special pentru: Ratele din SUA (2 ani, 5 ani)

Cursurile USD

Acțiunile sensibile la durată (tehnologie, creștere) 5. Perspectivele inflației se îmbunătățesc, iar piața muncii se relaxează: un factor dovish PCE de bază pentru 2025 va fi probabil revizuit în jos la 2,9% (de la 3,1%). Inflație mai mică + creșterea așteptărilor privind șomajul = o traiectorie de relaxare mai ușor de justificat. Proiecțiile privind șomajul pentru 2026 sunt ușor mai ridicate, iar declarația va evidenția: Rata șomajului depășind tendința

O relaxare clară a indicatorilor privind piața muncii Această orientare către gestionarea riscurilor legate de ocuparea forței de muncă întărește discursul acomodativ. Politica bilanțieră: discretă, dar importantă Începând cu ianuarie 2026, Fed va lua probabil următoarele măsuri: Va începe achiziționarea de titluri de stat (~10-15 miliarde USD/lună)

Va urmări menținerea rezervelor la un nivel „suficient”, întrucât acestea se apropie de „scăzut” Aceasta reprezintă, în esență, o îndepărtare lentă de QT, favorabilă pentru: Condițiile de lichiditate

Piețele monetare

Activele de risc în general Acesta este un factor ascendent ascuns pentru acțiuni și credite. Declarația FOMC: Modificări minime (dar cu o linie mai moderată privind inflația) Modificări probabile ale formulării cheie: Inflația „rămâne oarecum ridicată” , renunțându-se la formularea anterioară „a crescut”

Recunoașterea unei încetiniri a pieței muncii

Accentul continuu pe creșterea riscurilor de scădere a ocupării forței de muncă — principala justificare pentru relaxare Piețele ar trebui să interpreteze acest lucru ca fiind din ce în ce mai dovish. Consensul creat de Powell va conta pentru reacția pieței Chiar dacă Powell ar putea fi în minoritate printre cei care doresc o nouă reducere a dobânzii anul viitor, datele slabe care sosesc îi întăresc poziția. Dacă Powell reușește să proiecteze unitate în ciuda pozițiilor agresive din cadrul Fed, piețele vor interpreta: Ratele mai scăzute pentru o perioadă mai lungă sunt încă în discuție

Dacă diviziunea pare prea accentuată: Randamentele pe termen scurt ar putea crește, iar USD ar putea reveni

Reducerea de 25 de puncte de bază este deja inclusă în prețuri — tonul determină reacția. Creșterea economică mai puternică prognozată și scăderea inflației ar putea susține în continuare sentimentul de pe Wall Street Sursa: Bloomberg Finance L.P

