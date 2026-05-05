Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street atinge noi maxime pe fondul optimismului generat de colaborarea dintre Intel și Apple

Wall Street a deschis în creștere marți, indicele S&P 500 fiind pe cale să stabilească un nou record, după ce a urcat cu 0,6% la 7.245 în primele ore de tranzacționare. Dacă indicele se menține la aceste niveluri, va depăși recordul anterior de închidere de 7.230, atins vineri. În timp ce contractele futures de pe piața largă s-au menținut aproape de nivelurile de deschidere, indicele Nasdaq 100, dominat de companiile tehnologice, a afișat o forță mai pronunțată, avansând cu 1%, pe măsură ce sectorul a continuat să alimenteze raliul de cinci săptămâni. Sentimentul pieței a fost susținut de un armistițiu fragil între SUA și Iran, care pare să se mențină în ciuda recentelor ciocniri din Strâmtoarea Hormuz și a atacurilor cu rachete împotriva Emiratelor Arabe Unite. Această relativă stabilitate a încurajat o revenire la activele de risc, determinând petrolul West Texas Intermediate (WTI) să scadă cu aproximativ 3,5%, până la aproximativ 103 dolari pe baril. Scăderea prețurilor la energie, cu Brentul coborând spre 111 dolari, a temperat ușor temerile imediate legate de inflația determinată de energie. Pe frontul macroeconomic, indicele serviciilor al Institutului pentru Managementul Aprovizionării (ISM) a scăzut în aprilie la un minim de cinci luni, de 53,6, indicând o răcire moderată a economiei serviciilor. Deși sectorul rămâne în expansiune, creșterea comenzilor noi a încetinit semnificativ, scăzând cu peste 7 puncte, până la 53,5. O preocupare mai mare pentru factorii de decizie o reprezintă indicatorul prețurilor, care s-a menținut la 70,7, atingând cel mai ridicat nivel din 2022, ceea ce sugerează că presiunile asupra costurilor în sectorul serviciilor rămân la un nivel ridicat. Investitorii așteaptă acum raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol de vineri pentru a obține indicii suplimentare cu privire la politica de dobândă a Rezervei Federale. Perspectiva tehnică pentru S&P 500 (US500) S&P 500 (US500) s-a tranzacționat în jurul valorii de 7.245 de puncte după deschidere, în timp ce Nasdaq 100 (US100) a înregistrat creșteri mai agresive, de 1%. Analiștii tehnici urmăresc nivelul de 7.300 ca punct cheie de rezistență, în timp ce suportul imediat este identificat în jurul valorii de 7.220. Știri despre companii Intel (INTC.US) : Acțiunile au înregistrat o creștere de 10% în urma unor informații conform cărora Apple ar fi purtat discuții preliminare privind utilizarea facilităților de producție ale Intel din SUA pentru procesoarele dispozitivelor sale principale. Analiștii sugerează că o eventuală înțelegere ar reprezenta o etapă importantă pentru divizia de producție a Intel, care s-a confruntat cu dificultăți în atragerea unor clienți externi majori, dincolo de parteneriatul cu Terafab, compania lui Elon Musk.

AMD (AMD.US) : Acțiunile au crescut cu 2,6% înainte de raportul privind veniturile, care urmează să fie publicat după închiderea bursei. Acțiunile înregistrează cea mai mare creștere lunară din 2001, ceea ce le face să aibă un „preț perfect”, potrivit unor analiști.

Pfizer (PFE.US) : Gigantul farmaceutic a înregistrat variații minore după ce a raportat vânzări în primul trimestru care au depășit estimările. Cererea robustă pentru medicamentele sale consacrate de „succes” a contribuit la compensarea scăderii preconizate a veniturilor din produsele legate de Covid.

PayPal (PYPL.US) : Acțiunile au scăzut cu 9,5% după ce compania a avertizat asupra unor tendințe la limita inferioară a previziunilor sale pentru întregul an, în ciuda faptului că a depășit estimările privind profitul din primul trimestru.

Pinterest (PINS.US) : Acțiunile au crescut cu 17% în urma unei prognoze care a semnalat o creștere puternică a publicității și vânzări în primul trimestru care au depășit estimările analiștilor.

Palantir (PLTR.US) : Acțiunile au scăzut cu 4,2%; deși compania și-a majorat prognoza de venituri pentru anul acesta, nu a atins estimările privind vânzările comerciale din SUA.

GameStop (GME.US) : Retailerul a pierdut 2,6% după ce investitorul Michael Burry a dezvăluit că și-a vândut întreaga poziție. Burry a invocat îngrijorări cu privire la datoriile pe care compania le-ar putea acumula în urma ofertei sale de 56 de miliarde de dolari pentru achiziționarea eBay Inc.

