Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street avansează pe fondul vânzărilor masive de petrol și al optimismului privind acțiunile din sectorul tehnologic 📈

Perspectiva păcii în Orientul Mijlociu a alimentat optimismul investitorilor, stimulând apetitul pentru risc și generând un puternic interes de cumpărare pentru acțiunile marilor companii din sectorul tehnologic, în timp ce a exercitat o presiune semnificativă asupra companiilor din sectorul petrolier și gazier. US500 și US100 câștigă aproape 1% la o oră după deschiderea sesiunii din SUA, deși un acord de pace cu Iranul bazat pe cererile „maximaliste” ale SUA pare încă incert

Numărul locurilor de muncă din sectorul privat din SUA a fost ușor sub așteptări, la 109.000 față de previziunile de 120.000, dar clar peste valoarea anterioară de 69.000

Potrivit The New York Times, Trezoreria SUA ar lua în considerare adăugarea de acțiuni la așa-numitele „Conturi Trump”

Arista Networks se tranzacționează în scădere după publicarea rezultatelor, în timp ce Disney și AMD înregistrează câștiguri puternice, îmbunătățind sentimentul în întregul sector al semiconductorilor US500 (interval zilnic) US500 a urcat la noi maxime istorice, aproape de pragul de 7.400 de puncte. Indicele se tranzacționează acum cu aproape 20% peste minimele locale de corecție înregistrate la sfârșitul lunii martie. Dacă modelul din aprilie 2025 legat de panica războiului tarifar s-ar repeta, indicele ar putea avea încă spațiu pentru o creștere suplimentară. Actualul sezon al rezultatelor financiare rămâne foarte puternic și sugerează că evaluările ridicate ale companiilor americane nu sunt complet detașate de fundamentele pieței. Sursa: xStation5 În rândul acțiunilor din sectorul tehnologic, se observă o evoluție slabă la producătorii de cipuri de memorie, printre care se numără Sandisk, precum și la gigantul rețelelor cloud Arista Networks. În același timp, sectoarele semiconductorilor, electronicii și metalelor înregistrează creșteri semnificative, susținute de creșterea prețurilor aurului și argintului Sursă: xStation5 Știri corporative Companiile miniere, companiile aeriene și operatorii de croaziere au înregistrat creșteri în urma unor rapoarte care sugerează o posibilă apropiere între SUA și Iran cu privire la un memorandum menit să pună capăt conflictului. În același timp, companiile energetice și producătorii de îngrășăminte au fost supuși presiunilor, pe măsură ce piețele au început să ia în calcul posibilitatea unei oferte mai mari de petrol. Sectorul semiconductorilor a înregistrat evoluții mixte după recenta creștere determinată de AI, deși unele acțiuni din sectorul tehnologic au continuat să avanseze. AMD și Super Micro Computer au înregistrat creșteri, pe măsură ce investitorii au continuat să ia în calcul cererea puternică pentru infrastructura de AI și centrele de date

Advanced Micro Devices a crescut cu 4% după publicarea previziunilor privind segmentul cipurilor de AI, care au depășit așteptările pieței

Alphabet a înregistrat o creștere în urma rezultatelor mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru ale Verily, deși compania a subliniat în continuare un mediu de afaceri dificil până în 2026

Apollo Global s-a consolidat după ce a depășit 1 trilion de dolari în active administrate, întărind așteptările privind continuarea influxurilor de capital către activele alternative

Compass a înregistrat câștiguri puternice după ce a raportat rezultate trimestriale peste așteptări și a emis previziuni privind veniturile pentru al doilea trimestru peste consensul de pe Wall Street

CVS Health a avansat după ce și-a majorat previziunile pentru întregul an, susținută de o rentabilitate îmbunătățită în activitatea sa de asigurări

GE Aerospace a urcat după ce și-a majorat previziunile privind EBITDA pentru întregul an, stimulând și mai mult sentimentul față de sectorul aerospațial

KKR a crescut după ce cifrele de vânzări trimestriale au depășit așteptările pieței, investițiile în infrastructură și energie continuând să susțină creșterea

JPMorgan a remarcat că îmbunătățirea condițiilor industriale și eforturile de restructurare ar putea susține câștigurile 3M în trimestrele următoare

Super Micro Computer a înregistrat o creștere de 13% în urma îmbunătățirii marjelor și a semnelor de control mai bun al costurilor legate de livrările de servere AI

TransMedics a scăzut cu 21% după ce Needham a retrogradat acțiunea la „hold” în urma unor rezultate trimestriale sub așteptări

Uber a câștigat 9% după ce a emis previziuni privind rezervările brute mai puternice decât se aștepta, sugerând o cerere rezilientă a consumatorilor în ciuda tensiunilor geopolitice

Veracyte a crescut cu 14% după ce rezultatele trimestriale au depășit estimările consensuale de pe Wall Street Acțiunile Arista Networks (interval zilnic) Arista Networks a raportat rezultate solide pentru primul trimestru, dar investitorii s-au concentrat pe presiunea asupra marjei și pe perspectivele pentru întregul an, care nu au îndeplinit pe deplin așteptările ridicate. Veniturile au crescut cu 35% față de anul precedent, ajungând la 2,71 miliarde de dolari, peste estimarea consensuală de 2,61 miliarde de dolari. EPS ajustat a ajuns la 0,87 dolari, în creștere de la 0,66 dolari cu un an în urmă, în timp ce creșterea facturării a accelerat la 54% față de anul precedent. În ciuda acestui fapt, acțiunile ANET au scăzut cu aproape 14% în tranzacțiile după închiderea sesiunii. Principala preocupare a fost previziunea privind marja operațională ajustată pentru Q2 de 46–47%, sub nivelul de 47,8% din Q1 și de 48,8% de anul trecut. Arista și-a majorat, de asemenea, prognoza de creștere a veniturilor pentru 2026 la 27,7%, dar analiștii se așteptau la un interval mai apropiat de 28–30%. Rețelele AI rămân principalul motor de creștere al companiei. Arista a lansat noi componente optice XPO răcite cu lichid pentru centrele de date AI de nouă generație și a introdus un „spine AI universal” bazat pe platforma sa 7800, conceput pentru a suporta sarcini de lucru AI la scară largă. Wall Street rămâne, în general, optimistă. Morgan Stanley și-a menținut ratingul „Overweight”, numind Arista „una dintre cele mai sigure modalități de a deține ciclul rețelelor AI”. Principala dezbatere se mută de la puterea cererii la întrebarea dacă Arista poate asigura o ofertă suficientă pentru a satisface eficient cererea generată de AI Sursa: xStation5

