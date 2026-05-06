Aurul înregistrează o creștere de 3% pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor de stat și al deprecierii dolarului american

Aurul și argintul înregistrează o creștere semnificativă miercuri, 6 mai, deprecierile dolarului american fiind principalul factor care determină aceste creșteri. Dolarul este sub presiune din cauza prețurilor mai mici la petrol, care atenuează îngrijorările legate de presiunile inflaționiste. Cu doar o săptămână în urmă, metalele prețioase rămâneau sub presiune înaintea reuniunii Fed, dar dinamica actuală este susținută de semne de potențial progres în negocierile de pace dintre SUA și Iran și de scăderea randamentelor obligațiunilor. Aurul revine pe fondul scăderii dolarului american și a randamentelor titlurilor de stat Aurul a înregistrat o revenire puternică miercuri, beneficiind în primul rând de scăderea randamentelor titlurilor de stat și de un dolar mai slab. Piețele au reacționat la rapoartele care sugerează un potențial progres în negocierile dintre SUA și Iran, schimbând temporar sentimentul pe piețele metalelor prețioase. Pentru aur, randamentele mai mici rămân deosebit de importante, deoarece reduc costul de oportunitate al deținerii de active care nu generează randament. Când randamentele obligațiunilor cresc, aurul tinde să-și piardă o parte din atractivitate, deoarece nu generează venituri din dobânzi. Miercuri, această presiune s-a atenuat, permițând prețurilor aurului să se apropie de media mobilă de 50 de zile, situată în jurul nivelului de 4.800 de dolari pe uncie. Cu toate acestea, acest lucru nu confirmă încă o inversare mai amplă a tendinței. Au apărut operațiuni de marcare a profiturilor odată ce prețurile au atins această zonă de rezistență tehnică, sugerând că investitorii rămân precauți cu privire la posibilitatea unei evoluții geopolitice decisive. Piețele au reacționat de multe ori la știri similare în trecut, motiv pentru care unii participanți încă privesc mișcarea actuală ca pe o revenire pe termen scurt, mai degrabă decât ca pe începutul unei tendințe ascendente durabile. Pe termen scurt, media mobilă de 50 de zile rămâne un nivel cheie de rezistență. O depășire susținută a acestei zone ar putea îmbunătăți perspectivele tehnice ale aurului și ar putea susține un impuls ascendent suplimentar. Pe de altă parte, orice deteriorare a situației din Orientul Mijlociu ar putea crește rapid volatilitatea și ar putea împinge prețurile înapoi spre zona de 4.600 USD. Deocamdată, piața aurului rămâne extrem de sensibilă la randamentele titlurilor de stat, la mișcările dolarului american și la știrile geopolitice din Orientul Mijlociu. Sursa: xStation5

