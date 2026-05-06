Știri de ultimă oră: Stocurile de benzină din SUA, conform EIA, sunt sub așteptări, în timp ce stocurile de petrol au crescut

Variația săptămânală a stocurilor de țiței și combustibili în SUA (EIA)

Petrol: +2,3 milioane de barili (prognoză: -2,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,23 milioane de barili)

Benzină: -2,5 milioane de barili (prognoză: -1,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,08 milioane de barili)

Distilate: -1,20 milioane de barili (prognoză: -2,0 milioane de barili; valoare anterioară: -4,49 milioane de barili)

Contractele futures pe petrolul WTI înregistrează o ușoară scădere în urma publicării datelor – reacția la scăderea stocurilor de benzină a fost limitată, din cauza reducerii mai mici decât se anticipase a stocurilor de distilate și a creșterii stocurilor de petrol, care s-au situat la +2,3 milioane de barili, față de -2,7 milioane cât se aștepta.

Sursa: xStation5

De ce sunt importante aceste date:

Aceste cifre sunt importante deoarece variațiile săptămânale ale stocurilor de țiței și produse petroliere din SUA oferă o perspectivă asupra echilibrului actual dintre oferta și cererea de energie, influențând direct prețurile petrolului și sentimentul investitorilor.

O creștere a stocurilor de țiței poate semnala o cerere mai slabă sau o ofertă mai puternică, ceea ce poate afecta prețurile petrolului, în timp ce scăderea stocurilor de benzină și distilați sugerează că cererea din partea consumatorilor și a industriei rămâne relativ rezistentă. Deoarece datele sunt publicate săptămânal, piețele tind să reacționeze rapid, ceea ce face ca raportul să fie un factor important al tranzacționării pe termen scurt pe piețele energetice.

Datele privind stocurile influențează, de asemenea, așteptările privind inflația, deoarece petrolul și produsele rafinate sunt componente cheie ale costurilor de transport și de producție. În sens mai larg, tendințele cererii de combustibil pot servi ca indicator al stării generale a economiei SUA, deoarece un consum mai mare de combustibil este adesea asociat cu niveluri mai ridicate de activitate economică.