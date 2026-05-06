Știri de ultimă oră: Stocurile de benzină din SUA, conform EIA, sunt sub așteptări, în timp ce stocurile de petrol au crescut

Variația săptămânală a stocurilor de țiței și combustibili în SUA (EIA)
- Petrol: +2,3 milioane de barili (prognoză: -2,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,23 milioane de barili)
- Benzină: -2,5 milioane de barili (prognoză: -1,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,08 milioane de barili)
- Distilate: -1,20 milioane de barili (prognoză: -2,0 milioane de barili; valoare anterioară: -4,49 milioane de barili)
Contractele futures pe petrolul WTI înregistrează o ușoară scădere în urma publicării datelor – reacția la scăderea stocurilor de benzină a fost limitată, din cauza reducerii mai mici decât se anticipase a stocurilor de distilate și a creșterii stocurilor de petrol, care s-au situat la +2,3 milioane de barili, față de -2,7 milioane cât se aștepta.
Sursa: xStation5
De ce sunt importante aceste date:
Aceste cifre sunt importante deoarece variațiile săptămânale ale stocurilor de țiței și produse petroliere din SUA oferă o perspectivă asupra echilibrului actual dintre oferta și cererea de energie, influențând direct prețurile petrolului și sentimentul investitorilor.
O creștere a stocurilor de țiței poate semnala o cerere mai slabă sau o ofertă mai puternică, ceea ce poate afecta prețurile petrolului, în timp ce scăderea stocurilor de benzină și distilați sugerează că cererea din partea consumatorilor și a industriei rămâne relativ rezistentă. Deoarece datele sunt publicate săptămânal, piețele tind să reacționeze rapid, ceea ce face ca raportul să fie un factor important al tranzacționării pe termen scurt pe piețele energetice.
Datele privind stocurile influențează, de asemenea, așteptările privind inflația, deoarece petrolul și produsele rafinate sunt componente cheie ale costurilor de transport și de producție. În sens mai larg, tendințele cererii de combustibil pot servi ca indicator al stării generale a economiei SUA, deoarece un consum mai mare de combustibil este adesea asociat cu niveluri mai ridicate de activitate economică.
Aurul înregistrează o creștere de 3% pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor de stat și al deprecierii dolarului american
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street avansează pe fondul vânzărilor masive de petrol și al optimismului privind acțiunile din sectorul tehnologic 📈
Știri de ultimă oră: 🚨 Prețul petrolului revine la 103 dolari pe fondul reacțiilor Iranului la raportul Axios
Nasdaq 100 a crescut cu 25% față de minimul înregistrat pe 31 martie 📈 Ce urmează?
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."