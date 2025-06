Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street încearcă să prelungească momentul de creștere 📈Tesla câștigă 2,5%

Până în prezent, comentariile foarte limitate din cadrul negocierilor dintre SUA și China sugerează progrese pozitive, așa cum au indicat ambele părți. Piața rămâne optimistă cu privire la rezultatul negocierilor bilaterale, considerându-le aproape „sigure” și semnalând o „dezescaladare” a războiului comercial. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Johnson, a menționat că ar putea avea loc o reconciliere între Trump și Musk; acțiunile Tesla încearcă să recupereze pierderile, crescând astăzi cu 2,5%. Sentimentul pe piața bursieră americană rămâne foarte solid; indicii US500 și US100 câștigă între 0,1% și 0,2%, ambii situându-se în apropierea maximelor istorice.

Datele NFIB sugerează o îmbunătățire a sentimentului în rândul micilor întreprinzători americani (valoare în mai de 98,8 față de 96 și 95,5 anterior).

Vânzările marilor magazine din SUA au crescut cu 4,7% în mai față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Redbook; în aprilie, creșterea a fost de 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Discuțiile dintre SUA și China continuă; negociatorii au reluat discuțiile în jurul orei 16:00 ora României, după o scurtă pauză. Încă nu există detalii concrete sau „scurgeri” semnificative către mass-media.

Un sondaj realizat în rândul economiștilor indică o creștere a PIB-ului de 1,4% în 2025 și de 1,5% în 2026; peste 60% se așteaptă la cel puțin două reduceri ale ratei dobânzii în acest an; 59 din 105 economiști indică faptul că Fed va începe reducerile în septembrie.

Banca Mondială a redus prognoza de creștere a PIB-ului SUA pentru 2025 cu 0,9 puncte procentuale, până la 1,4% față de anul precedent, și cu 0,4 puncte procentuale pentru 2026. US500 (grafic zilnic) Contractul futures S&P 500 (US500) a crescut cu 0,2% după deschiderea sesiunii, dar taurii se confruntă în continuare cu o presiune de vânzare destul de puternică, care împiedică în prezent un avans. Dacă indicele reușește să urce peste bariera de 6050 de puncte, calea către testarea maximelor istorice pare deschisă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Sursa: xStation5 US100 (interval H4) US100 rămâne într-o tendință ascendentă, tranzacționându-se peste mediile mobile exponențiale (EMA) pe 25 și 50 de perioade. Cu toate acestea, indicele se luptă să depășească nivelul cheie de rezistență de 21.870 puncte. Sursa: xStation5 Apple reduce previziunile privind vânzările de iPhone La conferința pentru dezvoltatori, Apple a prezentat în principal actualizări vizuale („Liquid Glass”), un nou centru de jocuri și un instrument de fitness, mai degrabă decât inovații revoluționare în domeniul AI. Previziunile privind vânzările de iPhone au fost reduse cu 2-3%. Compania a subliniat compatibilitatea mai bună a software-ului cu cipurile sale avansate dezvoltate intern și integrarea mai ușoară între dispozitive (iPhone, iPad, Mac).

Apple se confruntă cu riscuri de reglementare: un tribunal american ar putea bloca un acord de 20 de miliarde de dolari pe an cu Google, iar compania nu mai poate percepe comisioane pentru anumite plăți în aplicații.

Tensiunile geopolitice se intensifică — politicile comerciale ale lui Trump obligă Apple să mute producția din China în SUA; acțiunile au scăzut cu 20% de la începutul anului, ceea ce reprezintă o pierdere de aproximativ 750 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Știri despre companii Brown & Brown (BRO.US): Acțiunile pierd 1% după anunțarea achiziției Accession Risk Management Group pentru suma uluitoare de 9,825 miliarde de dolari.

Gryphon Digital Mining Inc. (GRYP.US): Acțiunile scad cu 2,5% după publicarea rapoartelor financiare ale American Bitcoin Corp., companie legată de Trump.

Insmed (INSM.US): Acțiunile cresc cu 25% după rezultatele pozitive ale testelor pentru un medicament sub formă de pulbere inhalabilă pentru tratarea bolilor pulmonare.

McDonald’s (MCD.US): Redburn a retrogradat gigantul fast-food de la „cumpărare” la „vânzare”. Acțiunile scad ușor, în contextul în care analiștii avertizează că medicamentele pentru slăbit reduc apetitul clienților, reprezentând o amenințare pe termen lung pentru afacerea McDonald’s.

ADR-urile din SUA ale Tencent Music(TME.US): Acțiunile au câștigat peste 2% după știrea achiziționării startup-ului de podcasturi Ximalaya.

Tesla.US (TSLA.US): Acțiunile au crescut cu 2,2% în presesiune, continuând revenirea după vânzarea masivă declanșată de disputa dintre Musk și Trump. În prezent, acțiunile sunt în creștere cu aproape 2,5%. Apple (interval zilnic) Acțiunile Apple se află încă sub zona de rezistență marcată de media exponențială de 200 de zile, sub presiunea știrilor recente. Sursa: xStation5

