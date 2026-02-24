Fabricat în SUA. Noua strategie a Apple

În ultimele luni, Apple a accelerat semnificativ eforturile de extindere a producției de cipuri și Mac-uri în Statele Unite, ceea ce ar trebui considerat o mișcare strategică. Obiectivul companiei este de a crește reziliența lanțului de aprovizionare în fața riscurilor geopolitice crescânde, a tensiunilor dintre Statele Unite și China și a potențialelor perturbări în producția asiatică. Deși producția în masă a iPhone-urilor și a majorității Mac-urilor rămâne în Asia, Apple intensifică investițiile în industria semiconductorilor din SUA pentru a asigura componente critice și a consolida capacitățile tehnologice locale. Un element cheie al acestei strategii este complexul masiv de producție de cipuri din Arizona, al cărui cost este estimat la aproximativ 165 de miliarde de dolari. Complexul include șase fabrici și susține producția de semiconductori avansați utilizați în noile dispozitive Apple. Deși aceste tehnologii sunt încă în urma facilităților TSMC din Taiwan, investiția permite Apple să-și asigure o parte din producție în scenarii de urgență și să reducă dependența de furnizorii străini pentru componentele critice. În același timp, Apple își extinde cooperarea cu partenerii și furnizorii din SUA. GlobalWafers din Texas se ocupă de producția de waferi, Corning din Kentucky produce sticlă specializată, iar Amkor din Arizona este responsabilă de ambalarea cipurilor. Aceste investiții și parteneriate strategice permit companiei să construiască un ecosistem de producție local care, deși reprezintă încă un procent mic din cererea totală a Apple, îmbunătățește stabilitatea și securitatea aprovizionării. Apple a anunțat, de asemenea, că o parte din producția Mac Mini va fi mutată la fabrica Foxconn din Houston, unde compania produce deja serverele sale AI. Deși Mac Mini reprezintă o mică parte din vânzările Apple, este popular în rândul dezvoltatorilor și utilizatorilor de AI, ceea ce face ca producția locală să fie o modalitate de a crește flexibilitatea companiei în a răspunde la cererea în schimbare. Linia de producție din Houston va fi susținută de un centru de formare, reflectând abordarea pe termen lung a Apple în ceea ce privește dezvoltarea competențelor locale și creșterea capacității de producție în Statele Unite. În același timp, compania menține o parte semnificativă a producției în Asia, subliniind că TSMC rămâne principalul furnizor de cipuri avansate. Acțiunile Apple ar trebui privite într-un context geopolitic și macroeconomic mai larg. Tensiunile crescânde din Asia de Est și riscul potențial al unui blocaj chinez al Strâmtorii Taiwan plasează companiile de tehnologie într-o situație în care diversificarea surselor de aprovizionare și construirea de capacități locale devin o necesitate strategică. Prin investițiile sale în Arizona și Texas, Apple creează o formă de asigurare pentru lanțul său global de aprovizionare, minimizând riscul de întreruperi bruște în livrarea componentelor critice. Implicații strategice pentru piață Măsura luată de Apple poate fi interpretată ca o măsură de protecție bine gândită a lanțului de aprovizionare .

Compania reduce riscul asociat cu potențialele probleme de producție la TSMC.

Strategia atenuează impactul tensiunilor geopolitice , inclusiv riscul unui blocaj al Strâmtorii Taiwan.

Aceasta crește reziliența la întreruperile lanțului global de aprovizionare.

Pentru investitori, acest lucru semnifică faptul că Apple gestionează în mod activ riscul geopolitic și consolidează ecosistemul de producție din SUA .

Pe termen lung, aceste acțiuni pot îmbunătăți stabilitatea operațională , pot spori controlul asupra componentelor critice și pot reduce vulnerabilitatea la șocurile externe ale pieței.

