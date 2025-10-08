Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street nu se teme de închiderea guvernului 📈💲

Piața așteaptă publicarea procesului-verbal al FOMC, care în această seară ar putea indica direcția politicii Fed și așteptările privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii.

Creșterile puternice ale metalelor prețioase și ale indicilor indică faptul că piața joacă din ce în ce mai mult așa-numitul Debasement Trade – o fugă către active reale și tehnologice.

xAI, compania lui Elon Musk, a strâns 20 de miliarde de dolari pentru achiziționarea și închirierea de cipuri Nvidia – Nvidia se numără printre investitori, ceea ce evidențiază cererea crescândă de putere de calcul AI.

NASDAQ conduce creșterile, în timp ce Russell 2000 rămâne în urmă – dominanța sectoarelor AI și Big Tech rămâne la niveluri record.

Wall Street crește în ciuda închiderii guvernului SUA – investitorii ignoră impasul politic de la Washington, concentrându-se pe tehnologie și date macroeconomice.

Aspecte esențiale Wall Street crește în ciuda închiderii guvernului SUA – investitorii ignoră impasul politic de la Washington, concentrându-se pe tehnologie și date macroeconomice.

Indicii americani au început sesiunea de miercuri cu câștiguri, în ciuda impasului bugetar și a închiderii continue a guvernului federal, care sunt subiecte fierbinți în rândul analiștilor și jurnaliștilor. Investitorii par să ignore haosul politic de la Washington, concentrându-se în schimb pe performanța companiilor de tehnologie, care continuă să impulsioneze piața. La deschidere, NASDAQ înregistrează cea mai mare creștere, în timp ce Russell 2000 rămâne în urmă. Acest lucru menține tendința de dominare a companiilor din sectorul AI și tehnologic, care de câteva luni captează o cotă din ce în ce mai mare din capitalul de piață, împingând firmele mai mici și mai tradiționale în afara atenției investitorilor. Sursa: Bloomberg Finance Lp La deschiderea sesiunii de astăzi, companiile din sectoarele tehnologiei informației și sănătății înregistrează cele mai bune performanțe, în timp ce energia și finanțele trag indicii mai jos. Creșterile fulminante ale prețurilor metalelor prețioase, în special ale aurului și argintului, iar astăzi și ale paladiului, combinate cu creșterea indicilor în ciuda tensiunilor politice, pot indica faptul că investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul așa-numitul „Debasement Trade”. Acesta se referă la fuga către active tangibile și digitale pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la datoria publică și valoarea reală a dolarului. Creșterile continuă în ciuda răcirii sentimentului de ieri, după rezultatele Oracle. Compania a dezvăluit că a cheltuit 100 de milioane de dolari pentru închirierea cipurilor Nvidia, ridicând unele îndoieli cu privire la rentabilitatea acestor proiecte și a companiei în sine. Important, în acest context, startup-ul lui Elon Musk, „xAI”, a strâns deja 20 de miliarde de dolari pentru achiziționarea și închirierea cipurilor Nvidia. Interesant este că Nvidia se numără printre investitorii care finanțează proiectul. În fundal rămâne situația politică tensionată. Senatul a respins ieri un alt proiect de lege republican privind bugetul, iar guvernul federal rămâne închis. În prezent, nu există perspective pentru un compromis. În acest context, investitorii așteaptă în primul rând publicarea procesului-verbal al ultimei reuniuni a FOMC, care va fi publicat în această seară. Piața speră că documentul va oferi mai multe informații despre modul în care banca centrală evaluează situația și despre modul în care închiderea guvernului afectează procesul decizional al FED. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Din punct de vedere tehnic, prețul se află într-un canal ascendent pe termen lung, a cărui limită inferioară a servit efectiv ca suport timp de mai multe luni. Structura tendinței rămâne intactă, iar dinamica mișcării sugerează că, pentru moment, cumpărătorii controlează în continuare piața. Singura rezistență semnificativă rămâne nivelul ultimului ATH. Cu toate acestea, dacă are loc o corecție descendentă, primul suport semnificativ va fi zona de 24.640 USD. Aceasta este o zonă în care converg minimele locale, media mobilă exponențială pe 25 de perioade (EMA25) și nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Menținerea acestei zone ar trebui să fie crucială pentru păstrarea actualului impuls ascendent. Știri despre companii: Confluent (CFLT.US) - Compania de infrastructură software și baze de date a anunțat că este în căutarea unui nou cumpărător. Prețul acțiunilor a crescut cu 10% la deschidere.

Rocket Lab (RKLB.US) - Compania responsabilă de proiectarea și fabricarea rachetelor își continuă tendința ascendentă, crescând astăzi cu peste 9% după ce a anunțat un contract cu un operator japonez de sateliți.

Anglogold (AU.US) - Compania minieră de aur a crescut cu peste 2% pe fondul sentimentului euforic față de metalele prețioase.

FedEx (FDX.US) - Compania de logistică a înregistrat o scădere de aproximativ 2% după ce Morgan Stanley și-a redus previziunile.

QuantumScape (QS.US) - Producătorul de baterii a înregistrat o creștere de 5% după ce a anunțat o colaborare cu Murata pentru un nou proiect.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."