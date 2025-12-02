Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street revine, susținut de sectorul tehnologic

Wall Street dă semne de stabilizare astăzi, după vânzările masive de ieri. Contractele futures pe indicii principali sunt ușor în creștere, ceea ce sugerează că piața încearcă să recupereze o parte din pierderi. Atenția rămâne concentrată asupra deciziilor Rezervei Federale. Piețele speculează dacă Fed își va schimba tonul în ceea ce privește viitoarele mișcări ale ratei dobânzii, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra evaluărilor acțiunilor de creștere, în special în sectorul tehnologic. Companiile tehnologice și firmele implicate în inteligența artificială, care au fost factori cheie ai creșterilor din ultimele luni, sunt acum cele mai sensibile la schimbările de sentiment ale pieței și la schimbarea așteptărilor privind politica monetară. O presiune suplimentară a venit din datele ISM PMI pentru sectorul manufacturier publicate ieri, care au arătat că sectorul industrial american se contractă din nou. În noiembrie, indicatorul PMI s-a situat la 48,2 puncte, în scădere față de 48,7 în octombrie, marcând a noua lună consecutivă de slăbire a activității. Deosebit de îngrijorătoare au fost scăderile înregistrate de comenzile noi, care au coborât la 47,4 puncte, și de subindicele ocupării forței de muncă, care a scăzut la 44,0 puncte. În același timp, indicele prețurilor a crescut la 58,5 puncte, indicând presiuni crescânde asupra costurilor, în ciuda slăbirii cererii. Această combinație de date reprezintă o provocare pentru Fed. Pe de o parte, scăderea activității industriale și încetinirea cererii sugerează o răcire a economiei, ceea ce ar susține în mod normal o politică monetară mai relaxată. Pe de altă parte, presiunile persistente asupra costurilor ar putea menține îngrijorările legate de inflație și ar putea limita posibilitatea unor reduceri rapide ale ratei dobânzii. Drept urmare, Fed ar putea adopta o abordare echilibrată și prudentă, luând în considerare atât riscurile economice, cât și presiunile inflaționiste. În ansamblu, situația actuală a pieței reflectă o redresare moderată, incertitudinea cu privire la acțiunile viitoare ale Fed, datele industriale slabe și preocupările crescânde cu privire la sănătatea companiilor din domeniul tehnologiei. Sursa: xStation5 US500 (interval H1) Contractele futures S&P 500 sunt ușor în creștere astăzi, marcând o revenire după corecția locală de ieri. Cotațiile rămân peste mediile mobile exponențiale cheie (EMA 25, 50 și 100), indicând dominanța tehnică a taurilor și potențialul continuare a creșterilor. RSI se află într-o zonă neutră, ușor optimistă, sugerând că există încă spațiu pentru creșteri suplimentare. Piețele rămân moderat prudente, monitorizând consolidarea și datele macroeconomice viitoare care ar putea influența direcția pieței. Suportul în jurul mediilor mobile rămâne stabil, dar semnalele viitoare ale pieței și sentimentul global vor fi esențiale. Sursă: xStation5 Știri despre companie Janux Therapeutics (JANX.US ) - prețul acțiunilor companiei au scăzut notabil după publicarea rezultatelor preliminare ale studiului de fază 1 privind cancerul de prostată. În ciuda datelor generale pozitive privind siguranța și eficacitatea inițială, piața a reacționat negativ, considerând că rezultatele nu oferă un avantaj clar față de terapiile concurente și sugerând că drumul către comercializarea completă ar putea dura mai mult.

Acțiunile Marvell Technology (MRVL.US) au crescut cu 2,5% în cursul zilei, pe fondul știrilor conform cărora compania se află în negocieri avansate pentru achiziționarea startup-ului de cipuri AI Celestial AI. Tranzacția ar putea depăși 5 miliarde de dolari și are potențialul de a consolida poziția Marvell în segmentul AI și de a accelera dezvoltarea de noi tehnologii. În același timp, piața este prudentă în ceea ce privește provocările de integrare care implică echipele și tehnologia. Investitorii așteaptă, de asemenea, rezultatele Marvell pentru al treilea trimestru, care vor fi publicate după sesiunea de astăzi și care se estimează că vor arăta un EPS de 0,74 dolari și venituri de 2,07 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 72% și, respectiv, 36% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acțiunile Credo Technology (CRDO.US) sunt în creștere pe parcursul zilei, în urma rezultatelor care au depășit așteptările pieței și a perspectivelor optimiste pentru trimestrele următoare, acțiunile câștigând aproape 25%.

Acțiunile MongoDB (MDB.US) au crescut cu peste 20% după ce rezultatele din al treilea trimestru au arătat o creștere puternică a veniturilor platformei Atlas și o relevanță crescândă în aplicațiile de AI. Veniturile Atlas au crescut cu aproximativ 30%, iar analiștii prevăd o expansiune robustă continuă în următorii ani.

