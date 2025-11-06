Deutsche Boerse în scădere cu 5% pe fondul anchetei antitrust a Comisiei Europene🚩

Comisia Europeană a lansat o anchetă antitrust împotriva operatorilor bursieri Deutsche Börse (DB1.DE) și Nasdaq (NDAQ.US), pe fondul acuzațiilor de coluziune în ceea ce privește listarea, tranzacționarea și compensarea instrumentelor financiare derivate. În premarket în SUA, acțiunile Nasdaq au scăzut cu aproape 1,5% , în timp ce acțiunile Deutsche Börse au scăzut de la aproximativ 216 EUR la aproximativ 200 EUR după anunț; de atunci, prețul a recuperat o parte semnificativă din scădere.

Anchetatorii vor examina dacă cele două instituții și-au coordonat activitățile în ceea ce privește listarea, tranzacționarea și compensarea instrumentelor derivate în Spațiul Economic European , restricționând potențial concurența.

Conform declarației Comisiei Europene, ancheta se concentrează pe suspiciunea de „comportament coordonat” , care ar fi putut implica împărțirea pieței, coordonarea prețurilor sau schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial între Deutsche Börse și Nasdaq. Dacă se confirmă, astfel de practici ar reprezenta o încălcare gravă a legislației UE în materie de concurență .

Bursa din Frankfurt este cea mai importantă platformă de tranzacționare din Germania și unul dintre pilonii cheie ai pieței de capital europene. Orice potențială încălcare a normelor antitrust ar putea avea un impact semnificativ nu numai asupra companiei în sine, ci și asupra stabilității și transparenței sistemului financiar european .

Conform informațiilor disponibile, autoritățile de concurență ale UE monitorizează Deutsche Börse din toamna anului 2024 , iar în septembrie 2024 au fost efectuate percheziții la sediile companiei , în cadrul unei anchete preliminare.

Dacă acuzațiile se dovedesc a fi adevărate, operatorul bursier ar putea fi pasibil de amenzi de până la 10% din veniturile sale anuale globale , care, având în vedere amploarea actuală a operațiunilor sale, s-ar ridica la câteva sute de milioane de euro .

Pentru investitorii instituționali și companiile cotate care utilizează infrastructura Deutsche Börse și Nasdaq, această evoluție semnalează o nouă creștere a riscului de reglementare în sectorul bursier european.

Ritmul procedurilor , orice concluzii provizorii ale Comisiei și răspunsurile autorităților naționale de reglementare vor fi factori cheie pe care investitorii vor trebui să îi monitorizeze. Cazul se înscrie într-o tendință mai largă a UE de înăsprire a supravegherii asupra marilor operatori de piață și de reducere a dominației câtorva mari grupuri bursiere din Europa , unde viziunea pe termen lung ar putea implica crearea unei burse unice paneuropene prin fuziunea Euronext, Deutsche Börse și entități mai mici . Acțiunile Deutsche Börse sunt sub presiune de ceva timp, în scădere cu aproape 30% față de maximele istorice — una dintre cele mai puternice scăderi din istoria companiei. Raportul P/E rămâne în jur de 20, aproximativ în linie cu mediile istorice. O eventuală amendă de 10% din veniturile anuale ar putea ajunge la aproximativ 700 de milioane de euro, ceea ce ar putea reduce profitul net cu aproximativ 200 de milioane de euro, presupunând că firma menține o marjă netă de aproximativ 30%. În ultimul an, veniturile Deutsche Börse au crescut cu aproape 15% față de anul precedent. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."