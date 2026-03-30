Discursul lui Powell: Piețele urmăresc politica Fed

Astăzi, Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, ține un discurs care atrage atenția investitorilor și analiștilor din întreaga lume. Pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere – în special în legătură cu evoluțiile recente privind Iranul și conflictul mai larg din Orientul Mijlociu – piețele financiare sunt extrem de sensibile la orice semnal referitor la politica monetară. În plus, economia globală continuă să se confrunte cu presiuni inflaționiste generate de întreruperile în lanțul de aprovizionare și de fluctuațiile prețurilor la energie. În acest context, declarațiile lui Powell sunt cruciale pentru înțelegerea acțiunilor viitoare ale Fed și a perspectivelor privind inflația. Aspectele cheie din comentariile lui Powell privind inflația și economia: Powell este conștient de contextul mai larg al inflației: „Suntem conștienți de contextul mai larg al inflației.” Așteptările privind inflația rămân bine ancorate: „Așteptările privind inflația par a fi bine ancorate.” Fed era conștientă că nu va atinge ținta de inflație pentru o perioadă de timp: „FED CONȘTIENTĂ CĂ NU VA ATINGE ȚINTA DE INFLAȚIE PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP.” Se observă o scădere a randamentelor titlurilor de stat, ceea ce ar putea influența așteptările privind inflația: „RANDAMENTUL TITLURILOR DE STAT PE 5 ANI SCADE CU 10 PUNCTE DE BAZĂ ÎN, AJUNGÂND LA 3,97%.” Instrumentele Fed au un impact limitat asupra șocurilor de ofertă: „INSTRUMENTELE FED NU AU UN EFECT SEMNIFICATIV ASUPRA ȘOCURILOR DE OFERTĂ.” Politica monetară este bine poziționată pentru a monitoriza modul în care conflictul din Orientul Mijlociu afectează prețurile la benzină: „Considerăm că politica monetară este într-o poziție favorabilă pentru a observa evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.” Tarifele sunt considerate un factor punctual care afectează inflația: „TARIFELE AU UN IMPACT PUNCTUAL ASUPRA INFLAȚIEI,” „Considerăm că tarifele reprezintă o creștere punctuală a prețurilor.” Fed se așteaptă să-și atingă ținta de inflație de 2%: „FOMC ÎȘI VA ATINGE ȚINTA DE INFLAȚIE DE 2%.” Fed consideră că economia va avea o aterizare lină: „Am avut o aterizare lină în 2024.” Nu există semne că achizițiile de obligațiuni efectuate în trecut de Fed au fost inflaționiste: „NU EXISTĂ SEMNE CĂ ACHIZIȚIILE DE OBLIGAȚIUNI EFECTUATE ÎN TRECUT DE FED AU FOST INFLAȚIONISTE.”

