Dolarul la cel mai puternic nivel din ultimele două luni 💲📈 Lipsa datelor din SUA suprimă tendința descendentă

USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

Aspecte esențiale USDIDX a câștigat aproximativ 1,65% de la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni.

O inversare susținută a tendinței rămâne incertă pe fondul așteptărilor emergente privind noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA.

Indicele dolarului crește pentru a patra sesiune consecutivă (USDIDX: +0,6%), atingând cel mai înalt nivel din ultimele două luni. Prețul a depășit media mobilă exponențială pe 100 de zile (EMA100, violet închis), care în martie — pe fondul incertitudinii legate de comerț — a inițiat cea mai puternică tendință descendentă a monedei lider mondial din 2022. Presiunea asupra USDIDX a început să se stabilizeze după ce indicele a atins în iunie cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, dar o inversare susținută a tendinței pare puțin probabilă, având în vedere direcția politicii monetare a SUA, care ar putea deveni și mai acomodativă. USDIDX a depășit media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100). Sursa: xStation5 Piața swap atribuie în prezent o probabilitate de 75% pentru două reduceri ale ratei dobânzii în SUA înainte de sfârșitul anului 2025. Tonul Fed rămâne prudent, subliniind un risc dublu (creșteri potențiale atât ale inflației, cât și ale șomajului), în timp ce se apropie sfârșitul mandatului lui Jerome Powell. Chiar dacă Fed a pus capăt pauzei de relaxare începută în decembrie 2024, o schimbare cu adevărat “dovish” nu a avut încă loc Prețurile pentru reducerile suplimentare ale ratei dobânzii în SUA pe piața futures. Sursa: Bloomberg Finance LP Paradoxal, dolarul se apreciază în ciuda lipsei publicării unor date economice importante (de exemplu, astăzi nu au fost publicate datele privind cererile săptămânale de șomaj). Acest lucru a mutat atenția investitorilor către „restul lumii”, în special către Franța, care se află într-o situație politică haotică. Nu este de mirare, așadar, că euro a devenit unul dintre cei mai mari perdanți în noul scenariu optimist al dolarului. Pe parcursul săptămânii, moneda comună s-a depreciat cu aproximativ 1,5% față de dolarul american, înregistrând cea mai mare scădere săptămânală din noiembrie 2024 EURUSD, interval săptămânal. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."