Dolarul se apreciază pe fondul tranzacțiilor legate de petrol 📈 Creșteri alarmante ale cursului USDJPY❗️

Indicele dolarului (USDIDX) crește pentru a doua sesiune consecutivă, adăugând încă 0,15% cu o oră înainte de decizia finală a Fed sub conducerea lui Jerome Powell. Moneda americană domină astăzi aproape întreaga piață valutară, rezistență fiind observată doar din partea dolarului canadian (USDCAD) și a coroanei norvegiene (USDNOK), care sunt legate de petrol și se tranzacționează în prezent la un nivel stabil. Piața fuge de risc Piața a trecut la apărare totală, iar apetitul pentru risc a scăzut brusc în urma noilor rapoarte privind conflictul din Orientul Mijlociu. Într-un interviu pentru agenția Axios, Donald Trump a anunțat că nu va ridica blocada Strâmtorii Hormuz până când nu se va ajunge la un acord care să includă programul nuclear al Iranului. Președintele SUA ar fi respins o propunere de acord din partea Iranului și a sugerat posibilitatea reluării ostilităților. Revenirea contractelor pe țiței Brent (OIL: +6,4%) peste nivelul psihologic de 110 dolari pe baril afectează cel mai puternic monedele piețelor emergente (de exemplu, randul sud-african, USDZAR: +1,8%; forintul maghiar, USDHUF: +1%). Scăderile afectează și monedele G10. Pierderile sunt conduse de monedele din Antipozi (AUDUSD: -0,75%, NZDUSD: -0,85%), ignorând, printre altele, creșterea inflației australiene de la 3,6% la 4,1%. EURUSD, CHFUSD și GBPUSD se retrag cu aproximativ 0,25%. Sincronizarea puternică dintre prețurile petrolului și dolarul confirmă statutul dolarului ca cea mai importantă monedă refugiu, indicând în același timp riscul unei corecții a USDIDX în cazul unei relaxări a prețurilor petrolului. Sursă: xStation5. Yenul își testează pragul de rezistență Dintre monedele refugiu clasice, yenul japonez a înregistrat astăzi cea mai mare scădere (USDJPY: +0,5%). Yenul s-a depreciat dincolo de bariera psihologică de 160 pe dolar în urma reuniunii din aprilie a Băncii Japoniei, la care guvernatorul Kazuo Ueda s-a abținut să ofere un semnal clar cu privire la momentul următoarei majorări a ratei dobânzii de către banca centrală. Deși piața swap-urilor preconizează o probabilitate de 66% pentru o majorare în iunie, lipsa comunicării “hawkish” din partea BoJ i-a încurajat pe investitori să vândă în continuare moneda. Decidenții politici japonezi, conduși de ministrul finanțelor Satsuki Katayama, rămân în alertă maximă, avertizând că vor reacționa la „mișcările speculative” legate de cursul de schimb. JPMorgan estimează că o intervenție valutară s-ar putea materializa înainte de atingerea nivelului de 162 pe dolar, mai ales dacă guvernul decide să profite de perioada de sărbători care are loc în prezent în Japonia. „Divergența” tot mai mare a diferențelor dintre randamentele obligațiunilor din SUA și Japonia, observată de aproape un an, justifică parțial îngrijorările guvernului de la Tokyo cu privire la caracterul speculativ al presiunilor ascendente asupra USDJPY. Pe de altă parte, Japonia – aflată în apropierea conflictului, cu o expunere ridicată la riscul penuriei de petrol și o creștere economică fragilă – nu susține în mod fundamental yenul, mai ales având în vedere lipsa unei comunicări decisive din partea Băncii Japoniei. Sursă: XTB Research. Yenul este singura monedă din grupul G10 care s-a depreciat față de dolar în această lună. Sursă: XTB Research.

