Rezumatul zilei: Nasdaq încearcă să inverseze tendința descendentă, EURUSD în scădere cu 0,4%

Contractele futures pe indicii americani revin treptat în teritoriu pozitiv, pe fondul îmbunătățirii sentimentului în rândul acțiunilor din sectorul semiconductorilor. Acțiunile Nvidia se tranzacționează acum cu aproape 1% mai sus, după ce au deschis sesiunea în scădere cu aproape 2%, în așteptarea raportului trimestrial privind rezultatele financiare, programat pentru mâine, după închiderea sesiunii de pe Wall Street. Apple a recuperat, de asemenea, o parte semnificativă din pierderile anterioare, în timp ce acțiunile Intel au trecut în teritoriu pozitiv și sunt acum în creștere cu aproape 4%.

Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne slab. Bitcoin a scăzut la 76.000 USD, atingând cel mai redus nivel de la începutul lunii mai. Metalele prețioase sunt, de asemenea, sub presiune, argintul înregistrând o scădere de aproape 4%, iar aurul pierzând aproximativ 1,4%.

Pe fondul aprecierii dolarului american, sentimentul privind perechea EUR/USD rămâne în mod clar mai negativ. Perechea testează nivelul de 1,16 și a pierdut astăzi peste 0,4%, în timp ce randamentele titlurilor de stat americane pe 30 de ani au urcat la cele mai ridicate niveluri din 2007.

Conform rapoartelor Bloomberg, NATO ia în considerare sprijinirea navelor care trec prin Strâmtoarea Hormuz blocată, în cazul în care ruta nu va fi redeschisă până la începutul lunii iulie. Pentru piețe, acesta este un semnal important, întrucât Hormuz este unul dintre punctele-cheie de tranzit pentru țiței și GNL. Orice blocaj prelungit crește prima de risc geopolitic în prețurile energiei, în timp ce perspectiva unei intervenții NATO ar putea semnala o escaladare mai amplă a conflictului.

Ideea are sprijinul mai multor membri NATO, dar nu există încă unanimitate în această etapă, ceea ce înseamnă că nu s-a finalizat nicio decizie operațională. Reuniunea liderilor NATO de la Ankara din 7-8 iulie ar putea fi un eveniment important, în special pentru piața petrolului, companiile de transport maritim și monedele țărilor importatoare de energie. Petrolul se tranzacționează și astăzi la aproape 110 USD pe baril și nu a reacționat semnificativ la aceste rapoarte.

Cu doar o săptămână în urmă, prețurile la cacao se tranzacționau la cele mai ridicate niveluri din ultimele aproximativ 3,5 luni. Aceasta a fost urmată de o scădere abruptă, pe care contractele futures încearcă acum să o inverseze cu o revenire de aproape 4%. Cea mai recentă presiune descendentă a fost declanșată de rapoarte care sugerează că recolta de cacao din Coasta de Fildeș ar putea ajunge la 2,1–2,2 milioane de tone, comparativ cu estimările anterioare de aproximativ 1,8 milioane de tone.

Intel subliniază încă o dată constrângerile legate de disponibilitatea procesoarelor, încurajând în același timp producătorii de PC-uri să adopte pe scară mai largă cele mai noi cipuri ale sale, bazate pe nodul tehnologic 18A. Compania indică creșterea cererii determinată de expansiunea inteligenței artificiale, care restrânge treptat oferta de procesoare pe piață. Boom-ul AI nu se mai limitează doar la plăcile grafice și începe să aibă un impact din ce în ce mai mare asupra segmentului tradițional al procesoarelor, atât pentru PC-uri, cât și pentru servere. EURUSD (interval zilnic) Sursa: xStation5 US100 (interval H1) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

