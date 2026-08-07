Sinteza piețelor: Sectorul tehnologic propulsează Europa către noi maxime istorice! Metalele continuă să avanseze, în ciuda stagnării dolarului american (07.08.2026)

Indici și companii: Contractele futures pe indicele european Stoxx 50 ( EU50 : +0,6%) au atins astăzi noi recorduri (la 6.560 puncte) și vor încheia probabil a treia săptămână consecutivă de creșteri, susținute de rezultatele mai bune decât se aștepta ale multor companii cheie din Europa.

Contractele futures pe indicele german DAX ( DE40 : +0,7%) conduc creșterile în Europa, urmate de indicele britanic FTSE 100 ( UK100 : +0,6%), indicele elvețian SMI ( SUI20 : +0,6%), indicele olandez AEX ( NED25 : +0,4%), indicele italian FTSE MIB ( ITA40 : +0,4%), indicele francez CAC 40 ( FRA40 : 0,2%) și indicele spaniol IBEX 35 ( SPA35 : +0,2%).

DAX : creșterile din Germania sunt determinate în principal de giganții din sectorul tehnologic ( SAP : +3,9%, Infineon : +3%) și de revenirea companiei Siemens după publicarea rezultatelor (+2,3%). Pe de altă parte, producătorii auto rămân în urmă (Daimler: -3,5%, Porsche: -1%, Volkswagen: -0,4%), alături de Rheinmetall (-0,6%). Deutsche Telekom (-1,2%) își pierde o parte din câștigurile înregistrate ieri după publicarea rezultatelor financiare.

Allianz : În trimestrul al doilea, Allianz a generat un profit operațional de 4,87 miliarde de euro, depășind previziunile pieței (4,58 miliarde de euro). Compania și-a menținut intervalul țintă al profitului anual între 16,4 și 18,4 miliarde de euro și își continuă programul de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 2,5 miliarde de euro (1,4 miliarde de euro finalizate în primul semestru). Influxul net de active de la terți la PIMCO a atins 32 de miliarde de euro. Sentimentul pieței a fost oarecum temperat de rezultatele din sectorul asigurărilor, mai slabe decât se aștepta. Acțiunea a recuperat cea mai mare parte a pierderilor înregistrate la începutul ședinței de tranzacționare și se află în prezent în scădere cu doar 0,3%. Optimismul în Europa este destul de răspândit, dar cele mai mari creșteri se înregistrează în sectoarele tehnologic și industrial. Sursă: XTB Research Economie și geopolitică: Trump a declarat că „[președintele Fed] Kevin Warsh este excelent și nu îl voi critica”.

Președintele Fed din St. Louis, Alberto Musalem , a declarat că este în favoarea unei majorări a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința din iulie (Fed a menținut ratele neschimbate la 3,5–3,75%). El a subliniat că măsurile luate mai devreme și în mod gradual sunt mai puțin costisitoare și împiedică dezancorarea așteptărilor inflaționiste, adăugând că banca centrală ar trebui să fie pregătită să surprindă piețele.

Producția industrială din Germania a crescut cu 0,2% față de luna precedentă (-0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut) în iunie și cu 0,7% pe o perioadă de trei luni. Principalii factori de creștere au fost sectorul auto (+3,6%) și echipamentele de transport (+8,4%). Creșterea a fost frânată de scăderile înregistrate în sectorul producției de mașini (-3,9%) și în industriile mari consumatoare de energie (-1,8%). Industria, excluzând energia și construcțiile, a rămas neschimbată.

Exporturile germane au crescut cu 0,9% față de luna precedentă în iunie , atingând un nivel record de 139,3 miliarde de euro (+6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce importurile au înregistrat un salt de 4,4% față de luna precedentă, ajungând la 123,9 miliarde de euro. Excedentul comercial s-a redus la 15,4 miliarde de euro (de la 19,3 miliarde de euro în mai). Exporturile către SUA au scăzut cu 14,2% față de luna precedentă, în timp ce importurile din China au crescut cu 9,1%.

Deficitul comercial al Franței s-a adâncit la 19,2 miliarde de euro în trimestrul al doilea al anului 2026. Importurile au înregistrat o creștere de 5,5% (în principal din cauza prețurilor mai ridicate la hidrocarburi generate de războiul din Iran), depășind ritmul de creștere al exporturilor (3,1%), care a fost determinat în principal de sectorul aerospațial. În ciuda deteriorării generale a balanței comerciale, Franța a reușit să-și mărească cota de piață la nivel global. În ciuda unei reveniri puternice de la o lună la alta, creșterea anuală a producției se apropie de stagnare. Sursă: XTB Research, pe baza datelor Macrobond Valute, metale, energie: Indicele dolarului american ( USDIDX ) rămâne în incertitudine în așteptarea publicării raportului cheie privind piața muncii din SUA (NFP). Cea mai puternică monedă din G10 astăzi este francul, iar cea mai slabă este lira sterlină. USDJPY a scăzut cu 0,1%, dar rămâne cu aproximativ 2% peste minimul atins în urma intervenției autorităților de la Tokyo și Washington. EURUSD crește cu 0,1%, ajungând la 1,1530.

Contractele futures pe țițeiul Brent ( OIL ) au scăzut cu 2,1%, la 81,80 dolari pe baril, în urma unor rapoarte conform cărora SUA, Iranul și Omanul sunt „pe punctul de a ajunge la un acord” privind redeschiderea temporară a Strâmtorii Hormuz.

Metalele prețioase își continuă seria de creșteri, în ciuda lipsei de volatilitate a dolarului. Aurul crește cu 1,8%, ajungând la 4.320 USD pe uncie, în timp ce argintul înregistrează o creștere de 4,6%, ajungând la 64,40 USD, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iunie. Perechea EURUSD se menține strâns lângă media mobilă exponențială pe 100 de zile (EMA100; violet închis) în așteptarea publicării datelor NFP. Cotațiile aurului sunt afișate în galben. Sursă: xStation5

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