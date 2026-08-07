Preview NFP

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Raportul privind piața muncii din iulie va fi publicat astăzi la 15:30 ora României. Piața se așteaptă la o valoare de 80.000, în creștere față de 57.000 în iunie. Rata șomajului ar putea înregistra o ușoară creștere până la 4,3%, în principal din cauza unei erori de rotunjire, iar salariile ar putea crește cu 0,3% față de luna precedentă. Estimările economiștilor privind numărul locurilor de muncă din iulie se situează între 70.000 și 115.000.
Deși acțiunile americane au înregistrat pierderi ușoare joi, piețele au înregistrat o creștere puternică în perspectiva publicării acestui raport privind locurile de muncă. Indicele S&P 500 și Dow Jones au atins ambele niveluri record, în timp ce Nasdaq a înregistrat creșteri de 1% timp de 4 zile consecutive, aceasta fiind doar a 17-a oară când s-a întâmplat acest lucru.
Randamentele ridicate ale titlurilor de stat vor fi sensibile la datele privind locurile de muncă
Totuși, acest raport ar putea scoate la iveală o linie de fractură. Randamentele titlurilor de stat americane sunt ridicate. Deși randamentele la 10 ani au scăzut moderat în ultima lună, randamentul la 10 ani se tranzacționează peste 4,6%, iar cel la 30 de ani se situează puțin sub 5,2%.
Poate raportul să pună „frână” raliului bursier?
La reuniunea Fed de la sfârșitul lunii iulie, trei membri ai FOMC au votat în favoarea unei majorări a ratei dobânzii. Dacă vom avea parte de date privind locurile de muncă mai bune decât se aștepta și de o presiune salarială crescută, acest lucru ar putea amplifica așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în septembrie, ar putea consolida narațiunea „mai ridicate pentru mai mult timp” referitoare la ratele dobânzilor și ar putea pune capăt raliului recent al acțiunilor americane.
Este valabil și invers: date sub așteptări ar putea oferi traderilor undă verde pentru a continua raliul recent.
Indicatorii anticipatori pentru raportul privind locurile de muncă au fost, în general, slabi. Deși raportul ISM privind sectorul manufacturier pentru luna iulie a arătat o creștere a componentei de ocupare a forței de muncă, în sectorul serviciilor ISM această componentă a scăzut de la 51,2 la 47,4, situându-se adânc în zona de contracție. În plus, raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat a fost, de asemenea, mai slab decât se aștepta, la 44.000.
Tendința pieței este că se va înregistra un rezultat mai slab
Raportul ADP a fost neașteptat de scăzut și considerăm că, din această cauză, piața se așteaptă la un rezultat similar pentru datele privind locurile de muncă de astăzi. Aceasta înseamnă că o surpriză pozitivă în ceea ce privește locurile de muncă ar putea speria piețele financiare mai târziu în cursul zilei de astăzi.
Raportul ADP a arătat că serviciile, inclusiv sănătatea și educația, au avut cea mai mare contribuție la creșterea numărului de locuri de muncă din sectorul privat. Aceste sectoare au fost motorul principal al creșterii locurilor de muncă în SUA de la începutul anului până acum, așa că o surpriză pozitivă ar putea necesita ca alte sectoare să înceapă să preia o parte din efortul principal.
Reacția pieței:
Merită urmărită evoluția așteptărilor privind rata dobânzii Fed în urma raportului de astăzi. O valoare surprinzătoare ar avea cel mai mare impact asupra piețelor financiare. În prezent, probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie este aproximativ egală. Rezultatul raportului NFP ar putea înclina balanța în favoarea unei majorări sau a menținerii ratei la nivelul actual pentru încă o lună.
O surpriză pozitivă ar avea cel mai mare impact asupra randamentelor titlurilor de stat americane, iar randamentul la 10 ani merită urmărit, deoarece ar putea duce la o depășire a pragului de 4,6%, îndreptându-se spre 5%.
USDJPY: vor perturba datele privind locurile de muncă intervenția asupra yenului?
Dacă se va întâmpla acest lucru, ar putea exercita o presiune ascendentă asupra dolarului american, existând potențial pentru o volatilitate excesivă a perechii USDJPY mai târziu astăzi, având în vedere că yenul se îndepărtează de maximele recente atinse în urma intervenției. Această pereche testează acum media mobilă de 200 de zile la 158,56; o închidere săptămânală peste acest nivel ar reprezenta o evoluție extrem de optimistă pentru această pereche.
Un raport privind locurile de muncă mai bun decât se aștepta ar putea împinge perechea USDJPY înapoi spre 160, ceea ce ar putea speria piețele financiare, deoarece ar sugera că intervenția multilaterală pentru întărirea yenului nu funcționează. Dacă se va întâmpla acest lucru, ar putea determina creșterea randamentelor obligațiunilor la nivel global și ar putea genera temeri privind o problemă financiară mai gravă, în cazul în care autoritățile japoneze vor fi nevoite să vândă titluri de stat americane pentru a-și susține moneda în viitor. Astfel, rezultatul raportului privind locurile de muncă de astăzi ar putea avea un impact amplu asupra piețelor financiare.
Aurul ar putea înregistra o nouă creștere dacă datele privind locurile de muncă sunt slabe
Prețul aurului merită, de asemenea, urmărit, mai ales dacă vom obține date privind locurile de muncă mai slabe decât se aștepta. Prețul aurului a înregistrat o creștere în perioada premergătoare acestui raport, situându-se acum peste 4.300 de dolari, cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iunie. Dacă vom avea parte de un raport mai slab, atunci această creștere s-ar putea extinde către 4.500 de dolari pe uncie.
În ansamblu, reacția pieței la acest raport va fi probabil una binară. Dacă acesta va influența decizia privind o majorare a ratei dobânzii în septembrie, atunci am putea asista la reacții puternice ale pieței.
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