Dolarul stabil înaintea Minutelor FOMC💲

Ședința din iulie a marcat prima disensiune dublă din ultimii ani, guvernatorii Waller și Bowman votând pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază 📣 Indicele dolarului continuă să se consolideze în jurul nivelului de 98, aproape de retragerea Fibonacci de 61,8%, cu doar câteva ore înainte de publicarea Minutelor ultimei ședințe a FOMC. Piețele par să-și tragă sufletul înaintea discursului de vineri al președintelui Fed, Jerome Powell, care ar putea stabili un punct de cotitură clar pentru politica monetară a SUA și, prin extensie, pentru dolar. Concluzii cheie ale ultimei reuniuni FOMC: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reuniunea din iulie a marcat prima disensiune dublă din ultimii ani, guvernatorii Waller și Bowman votând pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, în contrast cu restul comitetului.

Conferința de presă a lui Powell a avut un ton clar hawkish. În mod deosebit, el a afirmat că Fed „trece cu vederea” inflația, abținându-se de la majorarea ratelor, în ciuda transferului continuu al costurilor tarifelor către consumatori.

Piața muncii rămâne principalul factor determinant al deciziilor de politică monetară, șomajul fiind considerat în prezent cel mai important indicator care influențează perspectivele privind rata dobânzii.

Minutele ar putea dezvălui modul în care membrii FOMC percep variabilele economice cheie (inflația, șomajul, NFP) și ar putea clarifica divergențele privind nivelul adecvat al ratelor dobânzilor. În ciuda remarcilor hawkish ale lui Powell, FOMC este în mod clar divizat cu privire la continuarea relaxării monetare. Ședința din iulie s-a încheiat cu un vot rar de 9-2, Bowman și Waller insistând pentru reduceri. Ambii și-au reiterat opiniile: Waller a avertizat că Fed riscă să fie prea reactivă și să rămână „în urma curbei”, în timp ce Bowman a susținut că inflația determinată de tarife este temporară și nu ar trebui să justifice menținerea ratelor ridicate. Powell a recunoscut că argumentele lor sunt valabile în cadrul conferinței de presă. Deși inflația a fost minimizată în iulie, datele ulterioare – în special creșterea inflației de bază și saltul neașteptat al prețurilor de producție – ar putea accentua diviziunile din cadrul Fed. Discursul lui Powell de la Jackson Hole ar putea aduce o schimbare neașteptată, semnalând o reînnoire a îngrijorării cu privire la riscul dublu reprezentat de inflația persistentă și slăbirea pieței muncii. Piețele includ în preț în prezent o probabilitate de 83,6% de reducere cu 25 de puncte de bază la ședința din 16-17 septembrie. Între timp, Trump continuă să facă presiuni pentru o relaxare suplimentară. Waller și Bowman sunt, de asemenea, considerați potențiali succesori ai lui Powell, odată ce mandatul acestuia va expira în mai 2026. Deocamdată, dolarul și randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani rămân stabile, deși volatilitatea ar putea reveni la sfârșitul acestei săptămâni, odată cu discursul lui Powell de la Jackson Hole.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."