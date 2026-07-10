EasyJet își ia rămas bun de la Marea Britanie, iar prețurile petrolului sunt în scădere

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Știrea zilei este modul în care firma americană de gestionare a activelor, Apollo, a intervenit și a depășit Castlelake pentru a asigura achiziția EasyJet, într-o tranzacție de 5,7 miliarde de lire sterline. La începutul acestei săptămâni, părea că Castlelake câștigase practic bătălia pentru preluarea companiei aeriene britanice low-cost, dar oferta mai mare cu 200 de milioane de lire sterline a firmei Apollo a decis soarta tranzacției.
Prețul acțiunilor EasyJet a crescut astăzi cu 13,5% și a înregistrat o creștere de 20% în ultimele 5 zile, fiind acțiunea cu cea mai bună performanță din indicele FTSE 250. Odată finalizată tranzacția, compania va ieși complet din indicele FTSE 250; cu toate acestea, Apollo va permite acționarilor existenți să-și transfere investițiile în noua entitate.
Influența americană în creștere asupra companiilor britanice
Tranzacția de astăzi evidențiază influența americană în creștere asupra companiilor britanice. Se observă o goană a firmelor de investiții americane de a achiziționa companii britanice, în special mărci emblematice precum EasyJet. Pentru firmele britanice mai mari, accentul nu se pune pe preluări, ci mai degrabă pe listări duale sau primare pe piața de valori americană, mult mai mare și mai profundă. Statele Unite reprezintă noul Orient Mijlociu pentru preluări și deținerea firmelor britanice. Timpul va arăta cum această schimbare va modifica cultura corporativă britanică.
Petrolul: cererea va scădea
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, volatilitatea s-a redus, iar temerile privind o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Iran par exagerate. Prețul petrolului este mai scăzut astăzi, iar țițeiul Brent se tranzacționează în scădere cu 0,75%, situându-se sub 76 de dolari pe baril. Prețul petrolului este încă cu 6% mai ridicat în această săptămână, dar rămâne în scădere cu 18% față de luna trecută, ceea ce ar putea fi suficient pentru a potoli tabăra hawkish din cadrul principalelor bănci centrale ale lumii.
Normalizarea ofertei de petrol
Prețul petrolului scade din cauza a doi factori: în primul rând, știrile conform cărora SUA vor continua discuțiile tehnice cu Iranul și confirmarea faptului că SUA rămân angajate în găsirea unei soluții diplomatice la această criză; în al doilea rând, rapoartele AIE conform cărora cererea de petrol se îndreaptă spre prima scădere anuală din 2020. Stocurile globale de petrol au înregistrat, de asemenea, o creștere în iunie, prima creștere lunară de la începutul războiului, la începutul acestui an. Emiratele Arabe Unite (EAU) au ridicat, de asemenea, producția de petrol la un nivel record, ceea ce sugerează că oferta de petrol se normalizează rapid și este puțin probabil să fie afectată de recenta intensificare a tensiunilor.
Vestea că cererea de petrol va scădea în acest an este interesantă, întrucât are doar un impact moderat asupra creșterii economice. FMI și-a redus prognoza de creștere globală pentru 2026 la 3%, dar se așteaptă ca creșterea să-și revină în 2027 la 3,4%. Perspectivele privind inflația sunt mai puțin optimiste, iar FMI și-a majorat prognoza privind inflația globală cu 0,3%, până la 4,7% pentru acest an; cu toate acestea, se așteaptă ca inflația să se modereze anul viitor.
Astfel, dacă nu se va reveni la un blocaj al Strâmtorii Ormuz, impactul războiului din Orientul Mijlociu nu ar trebui să lase o amprentă durabilă asupra economiei globale, ceea ce reprezintă o veste bună pentru activele de risc.
Acțiunile americane înregistrează performanțe superioare celor europene
Până în prezent, în această săptămână, acțiunile americane și-au revenit, în timp ce acțiunile europene au înregistrat performanțe inferioare. Atât indicele S&P 500, cât și Nasdaq au beneficiat de creșterea acțiunilor din sectorul semiconductorilor și de reducerea așteptărilor privind majorarea ratei dobânzii pentru ședința din iulie; în prezent, probabilitatea unei majorări este de 21%, în scădere față de 35% înregistrată săptămâna trecută. Acestea au înregistrat creșteri de 0,8% și, respectiv, 1,5%, în timp ce în Europa, indicele DAX a scăzut cu peste 2%, iar indicele FTSE 100 a înregistrat o scădere de 1,6%.
Reaprinderea tensiunilor din Orientul Mijlociu afectează mai puternic acțiunile europene decât pe cele americane, o evoluție care merită urmărită pe parcursul lunilor de vară, pe măsură ce ambele părți încearcă să ajungă la un acord de pace durabil, rămânând doar 37 de zile din termenul inițial de 60 de zile de la semnarea memorandumului de înțelegere din iunie.
Deși acțiunile americane au avut o săptămână mai bună decât omoloagele lor europene, contractele futures americane indică o deschidere în scădere mai târziu astăzi. Nasdaq se pregătește să deschidă în scădere cu 0,5%, chiar dacă producătorul sud-coreean de cipuri SKY Hynix își va face debutul pe Nasdaq mai târziu astăzi. Raliul înregistrat de producătorii de cipuri la începutul acestei săptămâni s-a bazat pe un optimism reînnoit, pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul raportărilor financiare. Nu considerăm că situația fundamentală s-a schimbat, iar orice corecție a acțiunilor americane va fi de scurtă durată.
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