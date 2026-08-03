Știri de ultimă oră: Indicele ISM pentru sectorul manufacturier din SUA – Rezultate mult peste așteptări pe toate fronturile

Indicele ISM pentru sectorul manufacturier din SUA, iulie: 55,6 (est. 53,9; anterior 53,3) Prețurile plătite: 71,1 (est. 71,0; anterior 73,0)

Comenzi noi: 56,7 (est. 56,7; anterior 56,0)

Ocuparea forței de muncă: 52,8 (est. 50,0; anterior 49,7) Indicele ISM pentru sectorul manufacturier din iulie, situat la 55,6, a depășit cu mult estimarea de 53,9 și valoarea din iunie de 53,3, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani și semnalând că activitatea industrială din SUA se accelerează brusc, nu doar se stabilizează. Rezultate puternice pe toate fronturile Toate subcomponentele majore au surprins în sens pozitiv sau au corespuns unui consens robust: prețurile plătite, la 71,1, s-au menținut ușor peste estimarea de 71,0; ocuparea forței de muncă a sărit la 52,8 față de o prognoză de 50,0 (trecând decisiv în faza de expansiune), iar comenzile noi s-au menținut ferm la 56,7, exact în linie cu așteptările. Creșterea ocupării forței de muncă este deosebit de remarcabilă, având în vedere că numărul angajaților din sectorul manufacturier s-a redus pe parcursul unei mari părți a anului, indicele situându-se sub 50 chiar și în luna iunie, când a înregistrat valoarea de 49,7. Ce înseamnă acest lucru pentru Fed Un nivel al indicelui prețurilor plătite peste 70 a reprezentat, din punct de vedere istoric, un semnal de avertizare timpurie privind accelerarea inflației la nivelul producătorilor, precedând adesea IPC și IPP cu una până la trei luni și anticipând schimbări de ton în comunicarea Fed în sensul unei politici monetare restrictive. Combinate cu un PMI global la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani și cu revenirea ocupării forței de muncă în faza de expansiune, aceste date consolidează narațiunea privind „o economie rezilientă și o inflație persistentă”, care a determinat Fed să rămână prudentă în privința reducerii ratelor dobânzilor. Analiza efectuată de TD Economics asupra raportului lunii precedente a semnalat deja că valorile ridicate în mod persistent ale indicelui prețurilor plătite „îi determină pe factorii de decizie să rămână prudenți, limitând marja de manevră pentru o relaxare a politicii monetare pe termen scurt” — o dinamică pe care acest rezultat mai puternic din iulie nu face decât să o consolideze. Pe scurt, acesta este un indicator cu caracter „hawkish”: creșterea puternică, combinată cu o piață a muncii solidă și o inflație ridicată a prețurilor de intrare, oferă Fed-ului un argument pentru a menține ratele mai ridicate pentru o perioadă mai lungă, în loc să accelereze orice ciclu de relaxare. Ce înseamnă acest lucru pentru USD Din punct de vedere istoric, un rezultat ISM care depășește atât de mult consensul este interpretat ca un factor favorabil pentru dolar, deoarece reduce așteptările privind reducerea ratelor pe termen scurt și evidențiază performanța superioară a economiei SUA față de alte piețe dezvoltate. Combinația dintre un indicator global la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, o piață a muncii în expansiune și presiuni persistente asupra prețurilor oferă dolarului un impuls fundamental, în special față de monedele ale căror bănci centrale se află pe o traiectorie mai clară de relaxare monetară. Piețele ar trebui să urmărească dacă acest lucru se traduce printr-o reevaluare a contractelor futures pe rata fondurilor Fed — dacă traderii amână și mai mult momentul reducerii ratei dobânzii, aprecierea USD-ului s-ar putea extinde la perechile valutare din G10 în sesiunile care urmează publicării. USD înregistrează o creștere ușoară după publicare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."