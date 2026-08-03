Zara depășește Gucci la bursă: De ce Inditex valorează mai mult decât Kering

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Inditex, grupul spaniol care deține Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka și Stradivarius, a ajuns să valoreze pe bursă mai mult decât grupul francez de lux Kering, se arată într-o analiză de piață a XTB. Acesta din urmă deține branduri precum Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen și Boucheron, precum și o participație de 30% din Valentino.
Comparația dintre Inditex și Kering poate părea surprinzătoare. Primul grup vinde modă accesibilă, în volume mari, în timp ce al doilea reunește unele dintre cele mai cunoscute nume ale luxului mondial. Totuși, investitorii nu plătesc doar pentru renumele unui brand. Ei caută vânzări stabile, profituri previzibile și companii care transformă rapid încasările în bani disponibili.
Luxul a pierdut ritmul de după pandemie
După pandemie, vânzările de produse de lux au crescut puternic, susținute de economiile acumulate, revenirea călătoriilor și redeschiderea Chinei. Însă, în 2024, s-a produs o schimbare. Inflația a redus bugetele disponibile, creditele au devenit mai scumpe, iar economia Chinei și-a revenit mai lent decât se anticipa. În același timp, mulți consumatori au ales să cheltuiască mai mult pe călătorii și experiențe.
LVMH (Moët Hennessy • Louis Vuitton), Kering și Burberry au resimțit această schimbare prin vânzări mai slabe și profituri sub presiune, mai explică XTB. Kering a fost afectat în mod special deoarece depinde foarte mult de Gucci, brand care a generat de-a lungul timpului aproximativ jumătate din profiturile grupului. Cererea mai slabă din China, pierderea de atractivitate în rândul unor consumatori și schimbările de direcție creativă au redus veniturile și profitabilitatea.
De ce funcționează modelul Inditex
Avantajul Inditex este viteza. Grupul poate aduce colecții noi în magazine în câteva săptămâni și își poate adapta oferta după ceea ce cumpără efectiv clienții. Astfel, riscul de a rămâne cu stocuri mari este mai mic, iar compania are nevoie de mai puține reduceri pentru a vinde produsele.
În plus, magazinele fizice și platformele online folosesc același sistem de stocuri, ceea ce ajută compania să mute produsele acolo unde există cerere. Inditex generează, de asemenea, mult numerar, are datorii reduse și poate finanța din resurse proprii extinderea, tehnologia și dividendele acordate acționarilor, se mai arată în analiza XTB.
De ce investitorii aleg Inditex
Depășirea Kering ca valoare de piață arată o schimbare în modul în care sunt evaluate companiile de modă. Investitorii urmăresc acum mai atent ritmul vânzărilor, marja de profit, banii generați efectiv de companie și randamentul obținut din capitalul investit.
Inditex a oferit mai multă stabilitate la acești indicatori. Kering trebuie, în schimb, să regândească strategia Gucci, să recâștige clienți și să demonstreze că poate reveni la o creștere constantă a vânzărilor și a profitului. Până când rezultatele vor confirma această revenire, investitorii vor continua probabil să evalueze grupul cu mai multă prudență.
Ce urmează pentru sector
O eventuală scădere a dobânzilor ar putea susține consumul, însă este puțin probabil ca piața să revină curând la creșterile excepționale din perioada 2021-2023. Companiile cu operațiuni rapide, costuri bine controlate și venituri diversificate vor avea un avantaj față de grupurile care depind prea mult de un singur brand sau de o singură piață, mai punctează analiștii XTB.
Pentru Kering, cheia este revitalizarea Gucci. Pentru Inditex, provocarea este să-și păstreze viteza și disciplina financiară. Lecția pentru investitori este simplă: un logo celebru poate atrage clienți, dar nu garantează automat și o evaluare mai mare la bursă. În actualul ciclu economic, modul în care o companie își conduce afacerea contează cel puțin la fel de mult ca numele de pe etichetă.
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