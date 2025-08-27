Economia europeană dă primele semne de redresare. Între timp, Franța rămâne sub presiune și Germania așteaptă pachetul fiscal

Apar, în mijlocul verii, ”ghiocei” în așteptările pentru economia europeană, după o ”iarnă” lungă de îngrijorări și presiuni, însă semnalele de redresare sunt, în continuare, destul de fragile, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Indicele PMI compozit al S&P pentru zona Euro a crescut la 51,1 puncte, cu 0,2 puncte peste valoarea din iulie și cu 0,5 puncte peste așteptări. O raportare peste 50 semnalează, de obicei, creștere economică.

Îmbunătățirea a fost mai consistentă în sectorul industrial, cel mai afectat anterior, cu un salt de 0,7 puncte, în timp ce indicele pentru servicii a dat ușor înapoi, cu 0,3 puncte. La nivelul comenzilor noi industriale s-a raportat prima valoare în creștere de după 2022.

Este un rezultat relevant, mai ales că, în privința comenzilor noi pentru export, declinul început în martie 2022 nu doar a continuat, ci a accelerat la cel mai rapid ritm din ultimele cinci luni. Deși e încă devreme pentru a descrie tendințe solide, se adună semnale de redresare a blocului european, în ciuda presiunilor de ordin comercial.

Economia europeană dă semne de reziliență

Tendința favorabilă a PMI compozit e oglindită de indicele IFO pentru Germania, în creștere la 89 de puncte, cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani. Avansul a fost condus de așteptări mai optimiste, care au supracompensat o ușoară înrăutățire a valorii pentru condițiilor curente. Deși e o veste bună, mai ales în raport cu nivelurile comprimate din ultimii ani, pentru a pune lucrurile în perspectivă, indicatorul a petrecut aproape tot deceniul 2010 – 2019 peste 100 de puncte, cu perioade susținute chiar și peste 110 puncte.

Economia europeană pare, în lumina datelor recente, suficient de robustă pentru a depăși problemele impuse de tensiunile comerciale cu SUA. E drept că nivelul agreat, de 15%, este mai tolerabil față de valorile discutate anterior, dar reprezintă, totuși, o creștere în comparație cu anii trecuți. Pentru importantul sector auto al continentului, etape suplimentare sunt necesare înainte de a coborî la reperul standard taxele vamale care ajung în prezent la 27,5%, explică Claudiu Cazacu.

Dacă sunt îndeplinite condițiile solicitate de SUA până la finele lunii, o reducere retroactivă a taxelor ar fi posibilă, potrivit negociatorului european Maros Sefcovic. Datele actuale ridică moralul observatorilor și probabilitatea ca economia europeană să puncteze o creștere măcar în linie cu estimările. Banca Centrală Europeană vede un avans de 0,9% anul acesta și 1,1% anul viitor pentru zona Euro, sub cel estimat de Fed în SUA de 1,4% și 1,6%. Ambele seturi de previziuni urmează să fie revizuite luna viitoare.

Germania întâmpină, în continuare, dificultăți

Rămân, însă, semne de întrebare mai vechi, dar și unele de dată mai recentă. Dacă, în general, indicatorii pentru industria europeană sunt orientați spre relansare, industria germană încă e în suferință, cu o deteriorare ușoară a condițiilor curente. Vântul care umflă pânzele corabiei optimiștilor se leagă de proiecții și așteptări încă insuficient susținute de date, punctează Claudiu Cazacu.

Pachetul de stimulare fiscală de 500 de miliarde de Euro ar urma să aibă efecte mai pronunțate începând de anul viitor, și e posibil ca o parte semnificativă din optimismul din sondajele IFO și S&P să fie asociată cu anticiparea acestuia.

Astfel, s-ar putea ca situația în economia reală să fie încă problematică și vulnerabilă la tensiuni comerciale, ceea ce mărește importanța unei implementări eficiente a programului anunțat de Germania. De altfel, optimismul a fost mai pronunțat în domeniul bunurilor de capital, setat să beneficieze de noul mediu economic, în așteptarea cheltuielilor sporite cu infrastructura.

Germania se confruntă, însă, cu probleme structurale, fapt recunoscut chiar de cancelarul Merz. Deși costurile cu energia au scăzut, îmbătrânirea forței de muncă, digitalizarea insuficientă, birocrația sau concurența altor economii, în special asiatice, rămân dificultăți importante pe termen mediu.

Productivitatea muncii în SUA este cu aproximativ 25% mai ridicată față de cea din zona Euro. În trimestrul al doilea, PIB-ul Germaniei a scăzut cu 0,3%, cu exporturi în scădere de 0,1%, consum privat pe un plus de doar 0,1% și consum guvernamental de +0,8%, adaugă consultantul de strategie al XTB România.

Pe lângă dificultățile unor crize suprapuse din sectorul auto, e ilustrativă dinamica unor companii precum Carl Zeiss Meditec, producător de echipamente medicale, care a pierdut 78% din valoare față de vârful de acum 4 ani, sau cunoscutul brand de articole sportive Puma, cu acțiuni în scădere de 52% anul acesta și 82% din vârful din 2021, și aceasta chiar și după un salt de 16% în sesiunea de luni. Motivul aprecierilor: nu o creștere spectaculoasă a profitului ori vânzărilor, sau lansarea de noi produse, ci scoaterea la vânzare a companiei.

Franța se află în mijlocul unor tensiuni politice

O altă mare economie europeană se confruntă cu o criză politică. În Franța, guvernul ar putea cădea în urma unei moțiuni de cenzură ce va fi votată pe 8 septembrie, iar bursa a deschis în scădere cu aproape 2%. Situația tensionată ilustrează dificultatea de a implementa reforme fiscale dureroase, dar necesare pentru a ține în frâu datoria publică, ajunsă la 114% din PIB. Divergența dintre spațiul fiscal amplu al Germaniei, care permite stimularea economiei, și cel negativ al Franței e un alt motiv de posibilă prudență a investitorilor față de zona Euro în ansamblu.

În plus, nori se adună și dinspre SUA, președintele Trump vorbind despre noi taxe vamale și restricții de export, inclusiv pentru tehnologie, impuse statelor care au taxe pentru serviciile digitale. Canada și unele state UE se aflau în această situație, dar Canada a renunțat la ele în cadrul negocierilor cu SUA.

În peisajul economic european, au apărut indicii de optimism, dar semnalele de redresare sunt încă fragile. O serie de riscuri, de la instabilitate politică în Franța până la noi runde de restricții comerciale dinspre SUA ar trebui evitate pentru a sprijini scenariul unei accelerări economice semnificative a zonei Euro anul viitor, mai arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.