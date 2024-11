Eli Lilly câștigă 3% după o vânzare generalizată pe fondul rapoartelor WSJ 🔍

Wall Street Journal raportează că reprezentanții Novo Nordisk (NVO.US) și producătorul Ozempic și Wegova, precum și rivalul său Eli Lilly (LLY.US), care produce medicamente împotriva obezității Zepbound și Mounjaro, vizitează sindicatele din SUA și echipele de resurse umane din companiile private, pentru a susține implementarea tratamentelor anti-obezitate GLP-1, îmbunătățind potențial vânzările și interesul pieței americane. Potrivit firmei de consultanță Leverage, aproximativ 25% sau 65 de milioane de americani au un plan de asigurare de sănătate care acoperă medicamentele pentru pierderea în greutate. Aproximativ 44% dintre angajatorii americani cu cel puțin 500 de angajați oferă o asigurare de sănătate extinsă la medicamentele pentru scăderea în greutate în 2024. Așadar, piața apreciază activitatea „proactivă” a reprezentanților celor doi giganți farmaceutici.

Medicamentele imită hormonul care reglează apetitul și nivelul zahărului din sânge și au devenit foarte căutate pentru tratarea obezității și a diabetului de tip 2. Morgan Stanley estimează că piața medicamentelor GLP-1 va ajunge la 105 miliarde de dolari până în 2030, deși acest lucru va depinde de disponibilitatea pentru pacienți. Până în prezent, angajatorii americani au fost reticenți în a acoperi costul tratamentelor medicamentoase pentru obezitate.

În prezent, aplicația Wegovy costă 1.350 de dolari pe lună, iar prețul Zepbound este de aproximativ 1.060 de dolari pe lună. Producătorii subliniază că lupta împotriva obezității și a complicațiilor asociate acesteia poate duce la economii pe termen lung în ceea ce privește costurile asistenței medicale pentru angajatori.

Anul acesta, Food and Drug Administration din SUA a aprobat medicamentul Wegovy al Novo Nordisk pentru reducerea riscului de boli de inimă. Eli Lilly solicită aprobarea medicamentului Zepbound pentru tratarea apneei în somn. În plus, o serie de studii sugerează că medicamentele pot ajuta la o serie de afecțiuni, inclusiv tratamentul dependenței și boala Alzheimer. Eli Lilly și Novo Nordisk Acțiunile Eli Lilly și Novo Nordisk se tranzacționează cu aproximativ 10% sub media exponențială de 200 de perioade(linia roșie), care a reprezentat istoric o oportunitate de acumulare pentru investitorii pe termen lung. Un risc considerabil este posibila înăsprire a reglementărilor privind aplicațiile GLP-1 sub administrația Donald Trump. Perspectivele pentru medicamentele împotriva obezității au împins prima în evaluarea ambelor companii la niveluri record. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."