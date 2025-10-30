Eli Lilly după publicarea rezultatelor financiare: așteptări mari, rezultate și mai mari.

Eli Lilly este o companie farmaceutică americană cu o istorie de peste un secol, axată pe tratarea bolilor metabolice, oncologie și imunologie. În ultimii ani, însă, a devenit lider mondial în domeniul tratamentului obezității și diabetului. La baza creșterii companiei Lilly stă cererea de medicamente incretine și extinderea rapidă a capacităților de producție, care permite transformarea cererii în vânzări. Cererea este enormă în contextul problemelor semnificative legate de obezitate din majoritatea țărilor din lume. Un motor suplimentar îl reprezintă noile molecule, inclusiv agonistul oral GLP1 orforglipron, care a obținut rezultate pozitive în studiile de fază III și urmează să fie înregistrat pentru tratamentul diabetului și obezității. În practică, acest lucru înseamnă extinderea în continuare a portofoliului, a disponibilității și a indicațiilor, ceea ce va contribui la menținerea unei creșteri ridicate a veniturilor în următorii ani. Piața se aștepta la un trimestru puternic, dar compania a obținut rezultate peste consens. Câștigurile ajustate pe acțiune au depășit așteptările analiștilor, iar Lilly a ridicat simultan previziunile privind veniturile și profitul pe întreg anul. Veniturile pentru al treilea trimestru au crescut cu 54%, până la 17,60 miliarde de dolari

EPS 6,21 dolari, EPS ajustat: 7,02 dolari

Vânzările Mounjaro au crescut cu 109%, până la 6,52 miliarde de dolari

Vânzările Zepbound au crescut cu 185%, până la 3,59 miliarde de dolari Prognoza pentru anul fiscal 2025 după creștere va fi de peste 63,0 miliarde de dolari, iar EPS se așteaptă să fie de peste 23 de dolari. Datele trimestriale și previziunile revizuite în creștere provin din declarația companiei, iar depășirea clară a așteptărilor și defalcarea vânzărilor principalelor medicamente confirmă presupunerile analiștilor cu privire la situația bună a companiei. În același timp, principalul concurent, Novo Nordisk, traversează o perioadă mai dificilă. Compania a emis un avertisment privind profitul, a anunțat o schimbare a directorului general și programe de reducere a costurilor și a numărului de angajați. Ca urmare, prețul acțiunilor a înregistrat scăderi puternice, ceea ce contrastează cu reacția relativ stabilă a pieței la rezultatele Lilly și la creșterea planurilor sale pentru întregul an. Diferența de randament este în primul rând efectul credibilității în obținerea rezultatelor și al narațiunii. Lilly crește previziunile și înregistrează o creștere foarte puternică a vânzărilor de preparate cheie, ceea ce reduce discountul de risc și susține evaluările, în ciuda multiplilor exigenți. Novo Nordisk se confruntă simultan cu presiuni operaționale și schimbări în management și structură, ceea ce sporește incertitudinea și afectează evaluarea. Investitorii preferă o companie care crește în mod realist volumul și confirmă marjele. Potrivit rapoartelor presei, listările americane ale Novo au scăzut cu aproximativ o treime în acest an, în timp ce Lilly, după publicarea unor rezultate mai bune și a unor previziuni mai optimiste, continuă să crească și înregistrează deja o creștere de 10% față de anul precedent. Eli Lilly are astăzi o poveste clară de creștere, bazată pe cererea în creștere rapidă de medicamente incretine și pe extinderea ofertei, inclusiv a formei orale. Rezultatele din al treilea trimestru și previziunile revizuite în sus confirmă posibilitatea menținerii unei dinamici ridicate, cu condiția ca această companie să poată continua să-și extindă livrările și să-și apere prețurile. Novo Nordisk are în continuare produse puternice și acoperire globală, dar pe termen scurt, este în curs de recuperare. LLY.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

