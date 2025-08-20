Estée Lauder scade după publicarea previziunilor privind profitul

Acțiunile Estée Lauder scad cu peste 4% după ce previziunile privind profitul pentru 2025 nu au îndeplinit așteptările analiștilor Compania a indicat provocările continue generate de cererea slabă pe piețele cheie, și anume SUA și China, precum și incertitudinea legată de problemele tarifare, care au afectat negativ sentimentul investitorilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Estée Lauder Companies Inc. este un gigant american din industria cosmetică, cu sediul în New York, fondat în 1946. Compania este unul dintre cei mai mari producători de cosmetice din lume, oferind produse din categoriile îngrijire a pielii, machiaj, parfumuri și îngrijire a părului. Portofoliul său include mărci precum La Mer, Clinique, Jo Malone London și Tom Ford Beauty. Compania operează în peste 150 de țări și are aproximativ 62.000 de angajați. Rezultate financiare pentru trimestrul al doilea al anului 2025 Venituri ajustate: 4,00 miliarde de dolari, reprezentând o scădere de 6,4% față de 4,28 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2024.

Profit brut ajustat: 3,05 miliarde de dolari, în scădere față de 3,13 miliarde de dolari în Q2 2024.

EBITDA ajustat: 669 milioane de dolari, o scădere de 15,2% față de 789 milioane de dolari în Q2 2024, cu o marjă EBITDA de 16,7%.

Venitul net ajustat: 225 milioane de dolari, în scădere față de 320 milioane de dolari în Q2 2024, cu o marjă netă de 5,6%.

Câștigul pe acțiune ajustat (EPS): 0,62 dolari, o scădere de 30,3% față de 0,89 dolari în Q2 2024.

Fluxurile de numerar din activități operaționale: 1,06 miliarde de dolari, o creștere față de -670 milioane de dolari în Q2 2024.

Fluxul de numerar disponibil: 925 milioane de dolari, o îmbunătățire față de -811 milioane de dolari în Q2 2024.

Cheltuieli de capital: 132 milioane de dolari, în scădere față de 141 milioane de dolari în Q2 2024. În al doilea trimestru al anului fiscal 2025, Estée Lauder a raportat venituri de 4,00 miliarde de dolari, o scădere de 6,45% față de aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 0,62 dolari, depășind așteptările analiștilor. Cu toate acestea, în ciuda rezultatului pozitiv al EPS, acțiunile companiei au scăzut, reflectând îngrijorările investitorilor cu privire la scăderea generală a vânzărilor și perspectivele viitoare. Scăderea vânzărilor a fost deosebit de pronunțată în regiunea Asia-Pacific, unde a înregistrat o scădere de 11%, și în regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), care a înregistrat o scădere de 6%. Regiunea Americii a rămas neschimbată. Compania s-a confruntat cu cele mai mari provocări în China și în sectorul retailului de călătorie, care au fost în mod tradițional zone cu marje ridicate. EL.US (interval zilnic) Sursa: xStation5 Planuri de restructurare și reducere a costurilor Estée Lauder a început să implementeze planul de restructurare „Beauty Reimagined” cu ceva timp în urmă și continuă să îl execute. Strategia vizează îmbunătățirea eficienței operaționale și reducerea costurilor ca răspuns la provocările pieței. În ciuda măsurilor corective în curs, compania se așteaptă ca segmentul de retail de călătorie și piața chineză să continue să reprezinte provocări, ceea ce ar putea afecta rezultatele pe termen scurt. Pe termen lung, compania prevede o creștere globală a vânzărilor de cosmetice de lux de 2-3% în anul fiscal 2025, cu o potențială accelerare în 2026, dacă condițiile se îmbunătățesc în China și în segmentul de retail de călătorie. Michael Burry își menține angajamentul față de Estée Lauder, în ciuda vânzării parțiale a acțiunilor Renumitul investitor Michael Burry, cunoscut pentru predicția sa exactă privind criza financiară din 2008, și-a redus participația în Estée Lauder în trimestrul al doilea al anului 2024, vânzând 25% din acțiunile sale (50.000 de acțiuni). Cu toate acestea, compania rămâne cea mai mare participație din portofoliul său, cu 150.000 de acțiuni în valoare de peste 12 milioane de dolari. Mai important, Burry a achiziționat 500.000 de opțiuni call pe acțiuni Estée Lauder în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari, indicând așteptările sale privind creșterea prețului acțiunilor. Acest lucru demonstrează că, în ciuda provocărilor actuale de pe piața produselor cosmetice, investitorul vede potențial de creștere în companie și pariază pe redresarea acesteia. Perspective Perspectivele pentru următoarele trimestre rămân prudente din cauza incertitudinilor pieței și a provocărilor globale, dar măsurile corective în curs de desfășurare pot contribui la îmbunătățirea profitabilității și la stabilizarea rezultatelor.

