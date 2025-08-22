Ethereum se apreciază cu 11% pe fondul discursului „dovish” de la Jackson Hole și al revenirii de pe Wall Street 📈

Declarațiile dovish ale președintelui Fed susțin evaluările activelor riscante, inclusiv ale criptomonedelor. Schimbarea sentimentului alimentează creșterile Bitcoin și Ethereum, care beneficiază de slăbiciunea dolarului și de raliurile de pe piețele globale de acțiuni. Dincolo de criptomonedele de top, revenirea se extinde și la monedele mai mici, cunoscute sub numele de altcoins. Chainlink, Uniswap și Sushi se remarcă prin dinamica lor, deși niciuna dintre ele nu se ridică la nivelul actualei creșteri a Ethereum.

Din punct de vedere istoric, piața ar putea fi intrat într-o fază de „dominație Ethereum”, care în ciclurile bull anterioare tindea să apară după luni de creșteri susținute conduse de Bitcoin.

Dacă actuala piață bull se va desfășura în mod similar cu cea din 2020-2021, alte proiecte precum Chainlink, Cardano sau Ripple ar putea începe faze ascendente mai puternice doar după ce piața va începe să marcheze treptat profituri din Ethereum.

Desigur, nu există nicio garanție că actuala creștere a criptomonedelor va reflecta cea anterioară. Cu toate acestea, de câteva luni observăm că ETH câștigă teren în mod constant față de BTC, o dinamică care atrage din ce în ce mai mult atenția Wall Street-ului. ETHEREUM (interval zilnic) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Criptomoneda a traversat o săptămână dificilă; incertitudinea pieței și ieșirile de capital din activele speculative au determinat o scădere de 13% a Ethereum de luni. Discursul lui Powell a contribuit însă la recuperarea majorității pierderilor. După conferință, ETH a înregistrat o creștere de 9% și se menține în prezent în jurul valorii de 4.640 USD. Moneda se află la doar 5% de maximul istoric. Analiza tehnică sugerează că, între iunie și iulie, ETH a ieșit din canalul ascendent anterior și a stabilit unul nou, mai abrupt. Piața a apărat media mobilă de 200 de zile în timpul consolidării, iar prețul se tranzacționează acum peste mediile mobile exponențiale de 15, 50, 100 și 200 de perioade. Zona finală de rezistență se situează între 4.866 USD și valoarea actuală. Pe partea descendentă, nivelurile cheie de suport se situează la 3.944 USD și 3.351 USD, consolidate de linia de tendință și media mobilă de 50 de zile. De asemenea, trebuie acordată atenție unui decalaj al cererii la limita inferioară a canalului ascendent, care semnalează puterea tendinței, precum și structura în expansiune a raliului, care sugerează o volatilitate crescută în viitor.

Sursa: xStation5 BITCOIN (interval zilnic) Situația pare în mare parte similară pentru cea mai mare criptomonedă din lume. Evaluarea acesteia a fost afectată de îngrijorările legate de politica Fed și de perspectivele economice generale, dar comentariile lui Powell au permis Bitcoin să recupereze o parte semnificativă din pierderile recente. Cu toate acestea, prețul nu a arătat același grad de optimism ca Ethereum, în ciuda unei scăderi comparabile. Pe graficul zilnic, Bitcoin pare să formeze un alt canal de consolidare extrem de geometric, delimitat între 111.844 și 124.464 dolari. Piața nu a reușit să apere linia de tendință ascendentă pe termen scurt, deși sprijinul din zona de tendință pe termen mediu s-a menținut. Revenirea relativ mai slabă evidențiază o cerere mai redusă în comparație cu Ethereum.

Sursa: xStation5

