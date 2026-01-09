Graficul zilei: Revenirea argintului se confruntă cu presiunea de vânzare a BCOM🚨

Argintul a crescut astăzi cu peste 1,5%, piața spot rămânând în continuare tensionată. Totuși, este important de menționat că acesta nu este singurul catalizator care poate influența următoarea etapă a tendinței. Ratele de împrumut pentru argint se situează în prezent la 7,3%, dar în toamnă erau de câteva ori mai mari, iar în ultimele săptămâni au scăzut ușor. Având în vedere fundamentele favorabile, precum deficitul structural, cererea industrială solidă (stimulată de centrele de date și expansiunea tehnologică mai largă), creșterea continuă a aurului și tensiunile geopolitice (Ucraina, Iran), nu este exclus ca argintul să se îndrepte către limita superioară a canalului său ascendent, în jurul valorii de 82 USD pe uncie.

Pe de altă parte, un risc cheie pe termen scurt este o potențială reechilibrare a fondurilor de mărfuri care urmăresc indici de referință largi, cum ar fi Bloomberg Commodity Index. În urma recentei creșteri, aceste fonduri ar fi redus alocarea argintului în mixul lor de cumpărări de la aproximativ 9% la sub 3,5% și, posibil, până la 1,5% în conformitate cu estimări mai agresive. Perioada de reechilibrare se întinde între 8 și 14 ianuarie și s-ar putea traduce în vânzări de aproximativ 4 miliarde USD până la 7 miliarde USD, ceea ce ar putea crește volatilitatea cu câteva procente, chiar și cu peste zece procente. Dincolo de factorul de reechilibrare, dolarul american rămâne un obstacol suplimentar. Dolarul a avut o performanță bună în ultima perioadă, în timp ce datele sugerează că Fed ar putea rămâne prudent în ceea ce privește reducerea ratelor în prima jumătate a anului 2026. Cu toate acestea, acest lucru este parțial compensat de forțele „moderate” provenite din partea administrației americane și a lui Donald Trump, inclusiv achiziția propusă de 200 de miliarde USD de MBS și bugetul Pentagonului de 1,5 trilioane USD, propus recent. Ar fi dificil pentru SUA să finanțeze o sumă suplimentară „peste normal” de 500 de miliarde USD fără a crește deficitul. SILVER (Intervale H1, D1) Argintul continuă să urce, depășind atât EMA200, cât și EMA50 (liniile roșie și portocalie). O mișcare potențială către limita superioară a canalului de preț implică o creștere de aproximativ 5% față de nivelurile actuale. În același timp, imaginea de ansamblu a pieței sugerează că presiunea de realizare a profiturilor ar putea crește treptat după o astfel de creștere puternică. Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."