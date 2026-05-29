Graficul zilei: Perechea EURUSD așteaptă datele CPI din Germania, reacționând la o posibilă schimbare de politică a BCE (29.05.2026)

Astăzi, piețele vor primi date preliminare privind inflația din principalele landuri germane, urmate de publicarea datelor privind inflația la nivel național mai târziu în cursul zilei (15:00 ora României). Pe fondul creșterii așteptărilor privind o nouă majorare a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană, atenția investitorilor se îndreaptă în mod firesc către perechea EURUSD. Dacă BCE decide în cele din urmă să majoreze ratele dobânzilor, euro ar putea beneficia pe termen scurt, deși banca centrală ar risca să slăbească și mai mult activitatea economică în schimbul unor progrese suplimentare în lupta împotriva inflației. Pe de altă parte, o decizie de a menține ratele neschimbate — în ciuda faptului că piețele sunt aproape pe deplin convinse de o majorare — ar putea afecta euro și exercita presiune asupra EURUSD, care se tranzacționează în prezent într-o formațiune tehnică interesantă.

Analiză tehnică (interval zilnic)

Pe graficul zilnic, EURUSD rămâne prins într-un triunghi simetric pe termen mediu, un model de consolidare care se dezvoltă încă din martie. Perechea se tranzacționează acum foarte aproape de vârful formațiunii, sugerând că o străpungere și o mișcare direcțională mai puternică ar putea fi iminente.

Prețul oscilează în prezent în jurul mediei mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile (1,1695) și a mediei mobile exponențiale (EMA) pe 200 de zile (1,1670). Cele două medii mobile se tranzacționează foarte aproape una de cealaltă, confirmând lipsa unei tendințe clare și evidențiind tranziția pieței către un mediu echilibrat, limitat la un interval. EURUSD rămâne ușor sub media mobilă de 50 de zile, dar peste media mobilă de 200 de zile, menținând o configurație tehnică în general neutră.

Limita superioară a triunghiului se află în prezent în jurul valorii de 1,1680–1,1700, în timp ce suportul cheie se află în apropierea valorii de 1,1630–1,1650. Piața a respectat ambele limite de mai multe ori, maximele din aprilie și mai stagnând în mod repetat în apropierea rezistenței, iar minimele din martie și mai stabilind o linie de suport ascendentă.

Din perspectivă tehnică, ieșirile din triunghiurile simetrice duc adesea la mișcări direcționale bruște, în special atunci când au loc aproape de vârful modelului.

MACD și RSI

MACD rămâne sub linia zero, deși histograma își reduce în mod clar valorile negative. Acest lucru sugerează:

O diminuare a impulsului de scădere,

Posibila apariție a unui semnal de creștere dacă linia MACD trece peste linia de semnal.

Deși acesta nu este încă un semnal definitiv de cumpărare, presiunea de vânzare pare să se slăbească.

Între timp, RSI se situează în jurul valorii de 48, aproape exact în zona neutră. Acest lucru lasă loc atât pentru o străpungere în sus, cât și pentru o mișcare în jos, fără a indica condiții de supra-cumpărare sau supra-vânzare.

Niveluri cheie de urmărit

Suport:

1,1640–1,1650 (limita inferioară a triunghiului)

1,1600

1,1540

Rezistență:

1,1680–1,1700 (limita superioară a triunghiului)

1,1760

1,1820–1,1850

Scenariu de creștere

O depășire a nivelului 1,1700, însoțită de o închidere zilnică peste limita superioară a triunghiului, ar reprezenta primul semnal major al unui reînnoit impuls de creștere. Într-un astfel de scenariu, EURUSD ar putea viza inițial zona 1,1760, înainte de a retesta potențial maximele din aprilie, în apropierea nivelului 1,1820–1,1850.

Scenariul de scădere

Dacă perechea nu reușește să depășească rezistența și, în schimb, se sparge suportul din jurul valorii de 1,1640, riscul unei mișcări către nivelul de 1,1600 și, ulterior, 1,1540 ar crește semnificativ. O astfel de rupere ar fi susținută și de faptul că MACD rămâne sub linia zero.

Concluzie

Din punct de vedere tehnic, EURUSD se află în prezent într-un punct de echilibru. Cea mai importantă caracteristică a graficului rămâne triunghiul simetric care se îngustează, ceea ce indică o spargere iminentă. Atâta timp cât perechea rămâne prinsă în intervalul

1,1640 - 1,1700