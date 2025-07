Euforie pe piața criptomonedelor; Trump semnalează deschiderea pieței pensiilor către activele digitale 📃👀

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un pachet de proiecte de lege cheie privind criptomonedele, susținute de președintele Donald Trump. Cel mai important dintre acestea — GENIUS Act — a primit sprijin bipartizan (308 voturi pentru, 122 împotrivă) și, după ce a fost aprobat anterior de Senat în iunie, se îndreaptă acum spre biroul lui Trump. Proiectul de lege introduce un cadru de reglementare pentru monedele stabile, impunând emitenților să respecte reglementările privind combaterea spălării banilor și sancțiunile. Camera Reprezentanților a adoptat, de asemenea, Legea CLARITY (care definește principiile generale de reglementare a pieței criptomonedelor) și Legea privind supravegherea anti-CBDC, care vizează blocarea creării unei monede digitale a băncii centrale americane (CBDC). Ultimele două proiecte de lege sunt încă în așteptarea aprobării Senatului. În paralel, Trump pregătește un decret prezidențial care ar permite investirea a 9 trilioane de dolari din economiile americane pentru pensii (din conturile 401(k)) în active alternative, precum criptomonede, aur și capital privat, ceea ce ar putea transforma structura sistemului de pensii din SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: XTB Research Pe măsură ce progresul legislativ accelerează, piața criptomonedelor este în plină expansiune. Ethereum a crescut cu 51% de la începutul lunii iulie, iar Bitcoin rămâne peste pragul de 120.000 de dolari. Altcoin-urile sunt în creștere, susținute de interesul instituțional crescând și de rapoarte conform cărora giganți precum Walmart și Amazon iau în considerare emiterea propriilor stablecoin-uri pentru a reduce costurile de tranzacție. Liderii pieței numesc aceste evoluții un „moment de cotitură”, care oferă speranțe pentru claritate în materie de reglementare, creșterea încrederii investitorilor și undă verde pentru adoptarea pe scară largă a criptomonedelor. Instituțiile alocă capital din ce în ce mai mare pentru Ethereum. Adoptarea monedelor stabile ar putea stimula semnificativ cererea pentru a doua cea mai mare criptomonedă. O tendință notabilă de acumulare poate fi observată prin ETF-ul BlackRock. Sursa: XTB Research Ethereum (D1) Ethereum înregistrează câștiguri puternice. Cu toate acestea, spre deosebire de Bitcoin, Ethereum este încă cu peste 33% sub maximul istoric atins în noiembrie 2021. Sursa: xStation 5

