Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii se mențin aproape de nivelurile record pe fondul unui optimism prudent (18.07.2025)

Traderii de pe Wall Street rămân optimiști pentru a treia zi consecutivă, majoritatea indicilor principali din SUA înregistrând creșteri față de datele macroeconomice optimiste publicate ieri. Atât contractele futures pe S&P 500, cât și pe Nasdaq au atins noi maxime intraday (în prezent, la un nivel stabil), în timp ce Dow Jones a rămas în urmă din cauza lipsei de entuziasm post-rezultate pentru acțiunile Amex și 3M. Sentimentul a fost parțial susținut de guvernatorul Rezervei Federale, Christopher Waller, care a făcut cea mai clară declarație de până acum în favoarea unei reduceri a ratei dobânzii la următoarea ședință din iulie. Waller a pledat pentru o reducere de 125-150 de puncte de bază, pentru a aduce rata la 3%, respingând inflația determinată de tarife ca fiind temporară. Waller, considerat un potențial succesor al președintelui Jerome Powell, a subliniat că opiniile sale nu sunt politice, deși sunt în concordanță cu presiunile președintelui Trump pentru reduceri drastice ale ratei dobânzii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitate sectorială a indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US30 (interval H1) Contractele futures Dow Jones și-au corectat câștigurile obținute în presesiune. Contractul a încercat să revină la media mobilă exponențială pe 30 de perioade (EMA30; violet deschis) în urma unui raport optimist privind încrederea consumatorilor din partea Universității din Michigan, dar vânzătorii au preluat din nou controlul, aducând US30 înapoi la media mobilă exponențială de 100 de perioade(violet închis). RSI se apropie progresiv de zona de supravânzare, ceea ce ar putea încuraja reluarea cumpărărilor odată ce contractul atinge nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile 3M (MMM.US) au scăzut cu 3%, în ciuda câștigurilor înregistrate înainte de deschiderea sesiunii, după ce rezultatele sale au depășit estimările pentru trimestrul al doilea, cu un profit pe acțiune de 2,16 USD și venituri de 6,16 miliarde USD. Compania și-a majorat prognoza de profit pentru 2025 și a redus impactul tarifelor la 0,10 USD pe acțiune, de la 0,20-0,40 USD anterior.

American Express (AXP.US) a depășit previziunile pentru trimestrul al doilea, cu o cifră de afaceri de 416,3 miliarde de dolari, impulsionată de cheltuielile puternice cu cardurile premium. Veniturile au crescut cu 9,3%, până la 17,9 miliarde de dolari. Performanța creditelor a rămas solidă, deși provizioanele și cheltuielile au crescut. Amex a reafirmat orientările pentru 2025 și a anunțat actualizări ale cardului Platinum, pe fondul intensificării concurenței în segmentul cardurilor premium.

Cu toate acestea, acțiunile urmează exemplul 3M și scad cu 3,7%. Acțiunile Charles Schwab (SCHW.US) au crescut cu 3% după ce veniturile și profitul din trimestrul al doilea au depășit așteptările. EPS ajustat a fost de 1,14 USD față de 1,10 USD, iar veniturile au atins un nivel record de 5,85 miliarde USD. O creștere de 23% a veniturilor din tranzacționare și peste 1 milion de conturi noi au determinat rezultate solide, împingând totalul activelor clienților la 10,76 trilioane de dolari. Achiziția Hess de către Chevron (CVX.US) în valoare de 53 de miliarde de dolari avansează după ce Hess a câștigat un litigiu de arbitraj cu Exxon. Decizia elimină un obstacol important pentru tranzacție. Prețurile petrolului au crescut ușor, deoarece cererea robustă de combustibil din timpul verii a contribuit la compensarea îngrijorărilor legate de surplusul de ofertă. Acțiunile au crescut cu 1,1%.

Meta (META.US) a angajat doi cercetători seniori Apple în domeniul AI, Mark Lee și Tom Gunter, pentru Superintelligence Labs, după ce șeful lor, Ruoming Pang, a fost recrutat în mod spectaculos. Angajările subliniază eforturile agresive ale Meta în domeniul AI, atrăgând talente de top cu remunerații uriașe, în contextul incertitudinii interne cu care se confruntă Apple. Acțiunile gigantului tehnologic sunt în prezent în scădere cu 1,15%.

Netflix (NFLX.US) a depășit estimările pentru trimestrul al doilea, cu un EPS de 7,19 USD și venituri de 11,08 miliarde USD, și și-a revizuit în creștere previziunile privind veniturile pentru întregul an. În ciuda raportului solid, acțiunile au scăzut după închiderea sesiunii, investitorii considerând că previziunile modeste privind marja operațională (ridicată de la 29% la 29,5%) sunt dezamăgitoare, având în vedere așteptările ridicate. Acțiunile sunt în prezent în scădere cu 5,4%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."