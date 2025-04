Euro, în lumina reflectoarelor după regresul dolarului. Fenomenul, urmărit de investitori pentru indicii ale unor schimbări de poziționare

Piețele valutare actuale indică un fenomen interesant și înconjurat de incertitudini pentru investitori și pentru economiști, Euro fiind pus în lumina reflectoarelor, în comparație cu dolarul, care a pierdut teren în ultima perioadă în contextul tarifelor impuse de Donald Trump, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. În numeroase ocazii din trecut, dolarul american a beneficiat de statutul de activ de refugiu, apreciindu-se în perioade de incertitudine. Yenul japonez sau francul elvețian intrau în aceeași categorie. Anul acesta, până acum, lucrurile au stat altfel. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În timp ce yenul și francul au îndeplinit rolul așteptat, dolarul a regresat în piețele valutare. Un câștigător neașteptat: Euro. Între 1 ianuarie și deschiderea din 16 aprilie, dolarul a pierdut 9,8% în fața monedei unice europene. Yenul japonez a avansat cu 9,5% iar francul elvețian cu 10,3% în aceeași perioadă. Volatilitatea ieșită din comun a piețelor valutare a oglindit surprizele și schimbările frecvente de abordare din planul relațiilor comerciale internaționale. Traderii instituționali și cei care utilizează levierul aveau, potrivit datelor CFTC din 8 aprilie, cea mai solidă poziționare în favoarea Euro din ultimele șase luni. O mișcare ce a generat semne de întrebare s-a înregistrat săptămâna trecută, când titlurile de stat americane au resimțit deprecieri, împingând în sus randamentele pentru maturități de 10 sau 30 de ani, sincronizate cu scăderea dolarului american. Au apărut bănuieli că unii creditori internaționali, posibil chiar cei vizați de sancțiuni comerciale, își lichidează deținerile, arată Claudiu Cazacu. Japonia, aflată în prima poziție cu negocierile pentru un acord comercial nou, a luat oficial poziție, subliniind că nu ar trebui să utilizeze această măsură ”intenționat”. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat că nu se poate trage o concluzie pornind de la o singură săptămână și că, mai degrabă, la baza mișcării au fost fonduri speculative cu efect de levier care au fost prinse în poziții nefavorabile. După Japonia, China este al doilea mare deținător de datorie publică a SUA, cu 760,8 miliarde de dolari la finalul lui ianuarie. Datele nu sunt însă precise, pentru că unele titluri sunt deținute prin custode și ar putea apărea în dreptul Belgiei. Deși trendul deținerii de titluri de stat în mod direct a fost descendent, atunci când sunt incluse obligațiuni ale agențiilor ipotecare și acțiuni, atât direct pentru China, cât și cele ale Belgiei, nivelul total e relativ stabil. Mai multe informații ar putea apărea la publicarea rezervelor pe 30 mai și fluxurile de titluri furnizate de Trezoreria SUA pe 18 iunie, arată consultantul de strategie XTB România. În prezent, pare mai probabil ca închiderea unor strategii de arbitraj să fi accelerat mișcarea titlurilor de trezorerie, având în vedere maturitățile îndepărtate care au fost mai afectate. În timp, în cazul intensificării conflictului comercial, riscul unei realocări a deținerilor de rezervă dinspre dolar spre monede alternative, în principal Euro, este de luat în considerare, punctează Claudiu Cazacu. Atenția acordată aurului s-a dovedit inspirată China a continuat achizițiile de aur în martie, adăugând 2,8 tone, și ajungând la 6,5% din rezerve. Alocarea din ultimii ani spre aur a unor bănci centrale s-a dovedit inspirată: anul acesta, avansul a fost de 22,7%. Este de văzut în ce măsură Euro ar intra susținut în atenția băncilor centrale, dar contextul actual pare favorabil unei diversificări structurale în defavoarea dolarului. Pachetul Germaniei de stimulare fiscală, care ar putea ajunge la jumătate de trilion de Euro în următorii ani, este o altă ancoră a încrederii în moneda unică. Totuși, BCE ar putea scădea dobânzile în continuare, iar un Euro prea puternic nu este de dorit pentru exportatorii regiunii. Astfel, ritmul cu care se mișcă Euro va fi un factor important în economia regiunii, și posibil și în decizia băncii centrale. Pentru traderi, pentru moment, întrebarea este cât de mult ar mai putea continua avansul Euro. Într-un sondaj realizat de Bloomberg, niciunul dintre analiști nu vedea un nivel de peste 1,15 pentru EUR USD anul acesta, însă volumele tranzacționate pe piețele de opțiuni la repere superioare acestui 1,15 indicau săptămâna trecută așteptări din partea unor participanți de depășire a acestui reper în următoarele trei-șase luni. Semnalele sunt totuși în interiorul unei perioade deosebit de incerte. Așa cum arată costul ridicat al instrumentelor de asigurare pentru variații pe piețele valutare, traderii sunt pregătiți pentru variații relativ ample în orice direcție, pe termen scurt. Potrivit unor raportări preluate de Bloomberg, unele fonduri de risc au în vedere o continuare a mișcării, dar totul va depinde de orizontul deschiderii sau închiderii relațiilor comerciale de la nivelurile curente. Așa cum ne-au arătat ultimele zile, mișcări sunt posibile în ambele sensuri. Un parcurs mai blând al negocierilor tarifare ar putea permite inclusiv o retragere a perechii valutare Euro-dolar. În privința rezervelor băncilor centrale, o diversificare structurală într-un orizont lung, de ani de zile, pare în prezent mai probabilă, punctează consultantul de strategie XTB România.

