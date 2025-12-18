EURUSD -0,12% înainte de BCE și CPI

O zi foarte aglomerată se anunță pentru perechea EURUSD. La 15:15 ora României, Banca Centrală Europeană (BCE) va publica decizia privind ratele dobânzilor, urmată de publicarea CPI din noiembrie la 15:30 ora României. EURUSD a scăzut ușor cu peste 0,10%, dar volatilitatea rămâne relativ limitată înaintea acestor publicații importante. Decizia BCE și datele CPI de astăzi ar putea da tonul pentru EURUSD până la sfârșitul anului.
BCE: O „pauză hawkish” sau o dezinflație iminentă?
Piețele includ în preț pe deplin o pauză la ședința BCE de astăzi. Politica va rămâne neschimbată pentru a patra oară consecutiv. Se preconizează că rata dobânzii la depozite va rămâne la 2,0%. Economiștii BCE semnalează de săptămâni întregi că nu există urgența de a ajusta politica, în ciuda unei traiectorii mai blânde a inflației.
Proiecțiile pe termen mediu, care vor fi publicate și ele astăzi, vor fi cruciale. Consensul se așteaptă ca prognozele să indice o inflație sub ținta de 2% în 2026-2027, ceea ce, teoretic, ar putea justifica o relaxare suplimentară a politicii monetare anul viitor.
Pe de altă parte, Lagarde va sublinia probabil reziliența economiei Zonei Euro, chiar dacă datele recente PMI au arătat o slăbire clară a condițiilor monetare. În același timp, cheltuielile fiscale masive planificate pentru 2026 (inclusiv emisiunea record de obligațiuni a Germaniei) ar putea determina o creștere a inflației pe termen scurt.
BCE va sublinia probabil că inflația serviciilor rămâne prea ridicată pentru a discuta despre relaxarea politicii monetare pe termen scurt. Cu toate acestea, piețele vor acorda o atenție deosebită modului în care Lagarde va prezenta dezinflația pe termen mediu inclusă în proiecții. Orice sugestie că traiectoria prevăzută se situează clar sub țintă ar putea deschide subtil ușa discuțiilor privind reducerea ratei dobânzii în 2026, chiar dacă Lagarde evită să o spună în mod explicit.
În ansamblu, se așteaptă ca BCE să transmită un mesaj neutru, fără reduceri, fără retorică hawkish și fără orientări puternice pentru viitor. Dar balanța riscurilor se înclină din ce în ce mai mult către o creștere mai slabă în Zona Euro anul viitor. Interesant este că acest lucru contrastează cu recentele comentarii ale Isabel Schnabel, care a sugerat că următoarea mișcare a BCE ar putea fi o majorare.
A atins CPI nivelul maxim în SUA?
În timp ce BCE va da tonul sesiunii europene și monedei euro, publicarea CPI din SUA la scurt timp după aceea va determina probabil modul în care piețele globale, și dolarul, vor încheia ziua. Raportul CPI din noiembrie va fi primul de la redeschiderea guvernului după o închidere record de 43 de zile, iar lipsa datelor din octombrie înseamnă că BLS nu va publica modificările lunare standard pentru noiembrie. Drept urmare, investitorii trebuie să se bazeze pe valorile anuale și pe mediile pe două luni, ceea ce face ca acest raport să fie neobișnuit de dificil de interpretat.
Consensul se așteaptă ca inflația globală să crească la aproximativ 3,1% pe an, în timp ce inflația de bază ar trebui să rămână aproape de 3%. Aceste valori pot sugera continuarea presiunilor tarifare asupra bunurilor precum electronice, aparate și echipamente de agrement. Cu toate acestea, această presiune este parțial compensată de reducerile agresive de sărbători, care pot face ca prețurile bunurilor de bază să pară artificial scăzute în noiembrie. Cu toate acestea, Powell a sugerat recent că impactul tarifelor asupra prețurilor este probabil în scădere, deschizând calea către o inflație mai scăzută anul viitor.
Se preconizează că inflația serviciilor, în special „supercore” (servicii, cu excepția locuințelor), va continua să se răcească, în concordanță cu indicatorii mai slabi ai pieței muncii și încetinirea creșterii salariilor.
Inflația locuințelor, deși încă ridicată în comparație cu standardele istorice, a încetinit treptat și rămâne în concordanță cu discursul Fed privind dezinflația.
Un raport CPI în conformitate cu așteptările ar consolida mesajul că inflația determinată de tarife este într-adevăr un fenomen temporar. Într-un astfel de scenariu, dezbaterea pieței se va concentra mai puțin pe dacă Fed va reduce din nou ratele și mai mult pe cât de agresiv ar putea să le reducă în 2026. Piețele preconizează în prezent două reduceri în 2026, chiar dacă propriile proiecții ale Fed indică una singură. Bloomberg Economics se așteaptă la până la patru reduceri, în principal din cauza slăbiciunii pieței muncii.
Pe de altă parte, o valoare CPI mai mare decât cea preconizată, în special una care împinge în mod clar inflația de bază peste 3%, ar reînvia îndoielile cu privire la tendința de dezinflație și ar putea întârzia așteptările privind o relaxare suplimentară. Cu toate acestea, acest scenariu nu este considerat scenariul de bază.
EURUSD (Interval D1)
EURUSD scade pentru a treia zi consecutivă, deși cele două sesiuni anterioare au transmis semnale mixte. Lumânarea zilnică din 16 decembrie a arătat o ofertă puternică sub 1,18, generând un semnal clar de scădere (stea căzătoare). În schimb, lumânarea de ieri indică o cerere peste 1,17 (un model Hammer). O politică monetară relaxată a BCE ar putea adânci scăderile de astăzi și ar putea duce la testarea nivelului de 1,17. Cu toate acestea, mișcarea s-ar putea dovedi temporară, cu excepția cazului în care CPI surprinde în sens pozitiv. Doar o inflație foarte ridicată în SUA ar putea declanșa o scădere susținută a EURUSD. Un mesaj puternic hawkish din partea Lagarde pare puțin probabil, dar dacă s-ar întâmpla, EURUSD ar putea să se îndrepte spre 1,1750.
Cu toate acestea, scenariul de bază presupune în prezent o continuare a scăderii, urmată de o ușoară revenire și apoi de câștiguri moderate mai târziu în decembrie. De asemenea, este de remarcat faptul că săptămâna viitoare va fi publicat PIB-ul în SUA.
