Preview NFP

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Raportul privind locurile de muncă din februarie va fi publicat vineri, 6 martie, la 15:30 ora României. Analiștii se așteaptă ca NFP să crească cu 60.000 în luna trecută, iar rata șomajului să rămână stabilă. Se preconizează, de asemenea, că veniturile medii pe oră vor rămâne stabile la 3,7% în luna trecută, iar salariile din sectorul privat vor crește cu 65.000, în scădere față de 170.000 în ianuarie.

Indicatorii principali sunt pozitivi pentru creșterea numărului de salariați

Înaintea publicării raportului privind numărul de salariați, indicatorii principali pentru piața muncii din SUA indică o îmbunătățire moderată a datelor. Raportul ADP privind numărul de salariați din sectorul privat pentru luna februarie a fost mai mare decât se aștepta, la 63.000 pentru februarie, cea mai mare valoare din noiembrie. Indicele ISM privind ocuparea forței de muncă atât pentru sectorul manufacturier, cât și pentru cel al serviciilor a raportat, de asemenea, o creștere a încrederii în angajări pentru sectorul privat din SUA comparativ cu luna ianuarie. Indicele ocupării forței de muncă pentru sectorul serviciilor a crescut la 51,8, cea mai mare valoare înregistrată într-un an, ceea ce sugerează că piața muncii din SUA ar putea câștiga avânt pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul primului trimestru al anului.

Grevele și perturbările cauzate de condițiile meteorologice ar putea afecta creșterea locurilor de muncă în februarie

Există câțiva factori care merită menționați înainte de publicarea raportului privind locurile de muncă din această săptămână. În primul rând, ar putea exista unele perturbări cauzate de condițiile meteorologice. Creșterea cu 25.000 de locuri de muncă ar putea fi atribuită întârzierilor în angajare din cauza furtunilor severe de iarnă care au afectat SUA la sfârșitul lunii ianuarie. În plus, au avut loc și câteva greve importante, aproximativ 5.000 de lucrători fiind în grevă luna trecută, inclusiv 1.000 de angajați Starbucks care sunt în grevă din noiembrie. Acest lucru ar putea afecta creșterea numărului de locuri de muncă.

Reacții potențiale ale pieței

Deși perioada premergătoare acestui raport privind salariile a fost umbrită de conflictul din Orientul Mijlociu, dacă se înregistrează o scădere semnificativă sau o creștere mult mai mare decât cea preconizată a salariilor pentru luna trecută, ne așteptăm ca piețele să reacționeze. Titlurile de stat tind să aibă cea mai mare reacție la salarii pe deviație standard a unei creșteri sau scăderi. De exemplu, dacă observăm salarii mai mici decât cele preconizate, acest lucru ar putea determina creșterea titlurilor de stat și scăderea randamentelor. Opusul este, de asemenea, valabil: un raport mai puternic decât se aștepta ar putea afecta titlurile de stat și ar putea determina creșterea randamentelor pe toată curba. Cu toate acestea, raportul privind salariile din ianuarie, mai puternic decât se aștepta, nu a determinat creșterea randamentelor, iar dolarul a avut doar o reacție moderată, deoarece datele au fost parțial distorsionate de revizuirile pentru 2025. Dacă datele nu sunt considerate credibile, reacția pieței financiare la salarii poate fi moderată și de scurtă durată.

Înaintea publicării acestui raport privind piața muncii, sentimentul de risc a fost instabil din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. Posibilitatea unui șoc al prețului petrolului care să afecteze perspectivele economiei globale afectează piețele bursiere, deși S&P 500 și Nasdaq au fost rezistente în comparație cu alți indici globali, după cum se poate vedea mai jos. Dolarul se apreciază în urma acestui raport și este una dintre cele mai puternice monede din spațiul G10 FX, după monedele tradiționale bazate pe materii prime, precum dolarul australian, coroana norvegiană și dolarul canadian.

Așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală au fost, de asemenea, reduse în ultimele zile, pe fondul creșterii prețurilor la energie. În prezent, sunt prevăzute puțin peste 1,5 reduceri pentru acest an, în scădere de la peste 2 înainte de izbucnirea crizei, ceea ce contribuie la creșterea dolarului.

Piața revine la fundamentele economice

În ansamblu, piața s-a concentrat mai mult pe geopolitică decât pe fundamentele economice în această săptămână. Astfel, un raport NFP surprinzător ar putea declanșa o reacție puternică a pieței vineri. O valoare mai puternică ar putea stimula și mai mult dolarul și ar putea adăuga presiune ascendentă asupra randamentelor Trezoreriei, care sunt deja orientate spre creștere din cauza temerilor legate de inflație cauzate de recentele creșteri ale prețurilor materiilor prime. Cu toate acestea, o valoare mai slabă decât cea așteptată a salariilor ar putea determina dolarul să se confrunte cu dificultăți vineri și o recalibrare suplimentară a așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii de către Fed, cu o șansă tot mai mare de a se produce o a doua reducere a ratei dobânzii la un moment dat în cursul acestui an.

S&P 500 și indicele mondial MSCI ex US. Piețele bursiere americane s-au dovedit mai rezistente decât alte indici globali în timpul crizei din Orientul Mijlociu. Sursa: xStation