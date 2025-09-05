📈 EURUSD +0,4% înainte de NFP

La 15:30 ora României, vom afla datele cheie privind piața muncii din SUA 🔍

Raportul privind piața muncii din SUA pentru luna august este destul de dificil de estimat, atât din cauza zgomotului provocat de tarifele vamale și politica de migrație, cât și din cauza efectelor sezoniere (de exemplu, reînnoirea contractelor personalului școlar). Consensul pieței presupune o valoare de 75.000, cu doar 2.000 mai mult decât în iulie. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că ultima publicare a fost dominată de revizuiri record în jos pentru cele două luni precedente, în valoare de aproape 260.000.

Concedierile strategice ca tendință actuală

Ultimele rapoarte ISM confirmă faptul că firmele caută să realizeze economii prin gestionarea numărului de angajați, adesea pentru a susține marjele în scădere, afectate de creșterea costurilor de producție. Potrivit producătorilor, respectarea agendei „Make in America” devine din ce în ce mai dificilă din cauza prețurilor în continuă creștere ale componentelor importate, în timp ce marjele rămân sub presiune chiar și după 2-3 creșteri de prețuri. În plus, concedierile afectează în principal lucrătorii calificați și bine plătiți (de exemplu, inginerii).

Prin urmare, atât presiunea inflaționistă, cât și scăderea cererii de forță de muncă afectează economia SUA, iar înghețarea angajărilor și a proiectelor de investiții este adesea atribuită incertitudinii economice și comerciale. Pentru Fed, acest lucru poate fi un semnal că nici măcar revenirea la relaxarea monetară nu ar putea susține neapărat piața muncii dacă producătorii nu au încă perspective comerciale mai clare.

Subindicele ISM privind ocuparea forței de muncă în sectorul manufacturier a înregistrat o ușoară revenire în august, dar a rămas sub consensul pieței. În ansamblu, ambele sectoare raportează o contracție a ocupării forței de muncă (valori sub 50). Sursa: XTB Research, date Macrobond

Numărul cererilor de șomaj înregistrează o revenire constantă, deși nu a atins încă un nivel alarmant. Cu toate acestea, datele recente nu sugerează că situația pieței muncii se va îmbunătăți. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Cu toate acestea, merită menționate așa-numitele „evenimente punctuale”. Un astfel de factor ar putea fi revenirea la muncă a unui număr mare de angajați federali după deblocarea fondurilor înghețate luna trecută. Din punct de vedere statistic, luna august este o lună deosebit de dificil de prognozat. În ultimii ani, situația a fost puțin mai bună, dar, analizând media pe 30 de ani, luna august a adus de obicei dezamăgiri în raport cu consensul. Bloomberg subliniază însă că, pe baza datelor de înaltă frecvență, datele privind piața muncii din august ar trebui să fie mai bune decât cele din iulie. În același timp, Bloomberg se așteaptă la o revizuire negativă pentru luna iulie, ceea ce ar confirma tendința negativă a pieței muncii din SUA.

Desigur, nu trebuie neglijate și alte componente ale raportului, cum ar fi rata șomajului, care se așteaptă să revină la 4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, și creșterea salariilor, care se așteaptă să scadă la 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 3,9%. Creșterea salariilor se apropie încet de nivelul de 3,0%, în concordanță cu atingerea țintei de inflație pe termen lung. Rata șomajului rămâne în continuare sub previziunile Rezervei Federale, dar revenirea acesteia ar garanta, în esență, o reducere a ratei dobânzii în septembrie. Cu toate acestea, o creștere mai puternică ar putea ridica îngrijorări cu privire la faptul că Fed a întârziat cu reducerile în acest an.

Șomajul, care rămâne la nivelurile dinaintea pandemiei, nu a reprezentat până acum o sursă de risc pentru mandatul Fed de ocupare integrală a forței de muncă. Sursa: XTB Research, date Bloomberg

EURUSD (Interval H4)

După slăbiciunea de ieri și o revenire de la media mobilă exponențială pe 30 de perioade (EMA30, violet deschis), EURUSD depășește astăzi ambele EMA, testând rezistența cheie în jurul valorii de 1,169, în așteptarea confirmării de către NFP a slăbiciunii crescânde a pieței muncii din SUA. Un raport semnificativ mai slab decât se aștepta, care nu lasă loc pentru scuze sezoniere, ar putea ajuta EURUSD să depășească consolidarea de o lună de zile deasupra nivelului de 1,172. Pe de altă parte, lipsa surprizelor ar trebui să mențină perechea în tranzacționare între EMA100 și 1,169.

