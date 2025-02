EURUSD câștigă 0,6%, deoarece piețele se așteaptă ca tensiunile comerciale dintre SUA și UE să se diminueze📈

Perechea EURUSD inversează pierderile inițiale ca urmare a publicării raportului CPI din SUA peste așteptări, crescând cu aproape 0,6% peste 1,042 astăzi, deoarece piața începe să estimeze o probabilitate mai mică de escaladare a tensiunilor comerciale dintre Europa și Statele Unite. Ministerul irlandez al Afacerilor Externe a emis o declarație în care precizează că, în cursul unei reuniuni virtuale între Uniunea Europeană și Statele Unite, a existat un consens puternic cu privire la necesitatea unității și solidarității UE în materie de comerț.

Miniștrii și-au exprimat sprijinul clar pentru strategia Comisiei de a se angaja într-un dialog cu SUA în următoarele zile și săptămâni. S-a convenit ca miniștrii comerțului din UE și Comisia Europeană să mențină un contact strâns și să colaboreze la un răspuns european la provocările actuale.

În plus, președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Johnson, a declarat că, Casa Albă ia în considerare scutiri de la tarifele reciproce, inclusiv cele pentru automobile și produse farmaceutice.

Anterior, indicele dolarului american (USDIDX) a scăzut după ce Hassett, consilierul principal al Casei Albe, a dezvăluit că tarifele de retorsiune sunt în curs de elaborare și că discuțiile cu alte țări au început în această dimineață. Piețele interpretează acest lucru ca o oportunitate pentru o politică comercială mai puțin agresivă a SUA. Declarația viceprim-ministrului irlandez, publicată pe site-ul web al Departamentului irlandez pentru afaceri externe: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil "Salut această cooperare esențială și schimbul de informații cu omologii mei din UE și cu Comisia. Aceasta este o situație în evoluție și vom păstra un contact strâns în următoarele zile și săptămâni.

"A fost încurajator să aud despre angajamentul cu SUA care a început și să știu că sunt planificate și alte reuniuni. Există o fereastră pentru negocieri înainte de termenul limită din 12 martie.

"Irlanda este perfect conștientă de pericolele unei noi escaladări. Considerăm că este în interesul nostru colectiv să încercăm să colaborăm cu noua administrație și să subliniem beneficiile puternice și reciproce ale relației transatlantice.

„Cel mai important, statele membre ale UE sunt unite, iar Comisia Europeană este pe deplin mobilizată pentru a proteja interesele economice europene.” Sursa: xStation5

