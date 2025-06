EURUSD câștigă înainte de ADP 📌

Va arăta raportul din mai o revenire a ocupării forței de muncă în sectorul privat? 🔎📄 Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat pentru luna mai 2025 este de așteptat să indice o creștere de 110.000 de locuri de muncă, față de o creștere de 62.000 în aprilie;

În prezent, oficialii Federal Reserve nu văd semne alarmante de slăbiciune a pieței muncii.

Raportul din aprilie a adus doar 62.000 de noi locuri de muncă, ridicând semne de întrebare cu privire la starea pieței muncii. Datele din mai 2025 vor fi esențiale pentru a evalua dacă a fost vorba de o scădere punctuală sau de începutul unei tendințe mai lungi. Raportul ADP pentru luna mai va fi publicat astăzi la 15:15 ora României. Consensul pieței indică o creștere de 110.000 de locuri de muncă în sectorul privat - o revenire modestă după valoarea din aprilie de doar 62.000. Datele vin într-un mediu tensionat: decizia președintelui Trump de a dubla tarifele pentru oțel și aluminiu intră în vigoare astăzi, iar investitorii așteaptă să vadă dacă discuția anunțată cu președintele chinez Xi va reduce tensiunile comerciale. Investitorii așteaptă, de asemenea, rezultatul negocierilor cu alți parteneri comerciali. Casa Albă a confirmat ieri că astăzi este termenul limită pentru depunerea ofertelor comerciale din partea altor țări. Indicele dolarului se menține chiar sub pragul de 99,10 și înregistrează pierderi astăzi, după revenirea de ieri. USDJPY se menține în jurul valorii de 144,10, dar sentimentul pieței este mixt în urma semnalelor contradictorii din partea economiei americane. Datele de luni privind declinul activității de producție au fost compensate de creșterea neașteptată de marți a numărului de locuri de muncă vacante pentru luna aprilie la 7,39 milioane. Publicarea ADP de astăzi și raportul NFP de vineri ar putea oferi investitorilor mai multă claritate în ambele direcții. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Luna trecută, raportul ADP s-a dovedit a fi mult mai slab decât se aștepta, în timp ce raportul NFP ulterior a surprins în direcția opusă. Ca urmare, am observat o divergență semnificativă între aceste date. Ce trebuie urmărit O Valoare peste estimări: Fed ar fi reasigurată că piața muncii este stabilă, iar actuala politică monetară moderat restrictivă este adecvată. Dolarul ar putea câștiga în valoare. Reacția pieței bursiere este mai greu de prevăzut, dar un raport puternic ar reduce riscul unei încetiniri, declanșând eventual un răspuns pozitiv al indicilor.

Publicare mai slabă: Acesta ar fi al doilea rezultat slab consecutiv și ar susține opinia că tarifele încep să restricționeze angajările. Am putea asista la o reacție a pieței opusă celei de mai sus. În timp ce raportul NFP de vineri este mai important pentru Fed, un rezultat slab astăzi ar relansa totuși speculațiile cu privire la o posibilă reacție a Fed încă din iulie. EURUSD Dolarul este sub presiune astăzi, iar EURUSD a crescut cu 0,06% la 1,13800. În plus față de raportul ADP, atenția este atrasă și de datele ISM privind sectorul serviciilor care vor fi publicate astăzi și de potențialele actualizări privind acordurile comerciale ale partenerilor americani.

