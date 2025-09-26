EURUSD crește înainte de PCE🗽

Wall Street așteaptă datele cheie privind inflația, programate astăzi la ora 15:30 ora României🏛️

Piețele financiare nu traversează o săptămână ușoară. Îmbunătățirea datelor economice din SUA și epuizarea companiilor AI afectează indicii principali ai Wall Street, împingând în același timp dolarul către cea mai bună săptămână din ultimele două luni. În această după-amiază va fi publicată și o cifră cheie: PCE. Deși a pierdut o parte din importanță în favoarea datelor privind piața muncii, aceasta ar putea adăuga noi îndoieli cu privire la următoarele măsuri ale Fed.

Deși Rezerva Federală a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază săptămâna trecută din cauza slăbirii pieței muncii, este necesar să se monitorizeze evoluția inflației înainte de a se angaja într-un ciclu de relaxare mai agresiv. Publicarea datelor PCE din această după-amiază, măsura preferată de Fed pentru urmărirea tendințelor prețurilor, va fi crucială.

Se așteaptă ca datele să arate o ușoară revenire a creșterii prețurilor în august, chiar dacă inflația anuală rămâne stabilă. PCE tinde să fluctueze mai lent decât indicele prețurilor de consum (CPI), deoarece reflectă trecerea consumatorilor la produse mai ieftine atunci când prețurile cresc. De asemenea, acoperă un spectru mai larg de cheltuieli.

Prin ce se deosebește PCE de inflație?

Atunci când se analizează importanța PCE, este esențial să se înțeleagă diferențele sale față de inflația măsurată prin CPI (indicele prețurilor de consum). CPI surprinde doar ceea ce consumatorii plătesc din buzunarul propriu. În schimb, PCE include toate bunurile și serviciile consumate în țară, indiferent dacă sunt achiziționate de consumatori, de întreprinderi sau de guvern.

De asemenea, acestea utilizează calcule și ponderi diferite. CPI utilizează ponderi fixe generate dintr-un coș actualizat la fiecare doi ani, ceea ce nu permite introducerea de noi produse sau modificări de preț.

PCE, pe de altă parte, permite consumatorilor să înlocuiască articolele în fiecare lună pe baza prețurilor relative — de exemplu, trecerea de la carne de vită la carne de pui dacă prețurile cărnii de vită cresc. De aceea, PCE tinde să crească mai lent, deși efectul este relativ mic.

Ca urmare, PCE acordă o pondere mai mică prețurilor care au crescut mai rapid. Locuințele sunt un alt exemplu al acestei diferențe: în prezent, acestea reprezintă 33% din coșul CPI, dar doar 15% din PCE. În consecință, CPI este de obicei mai mare decât PCE, așa cum este cazul în prezent.

În cele din urmă, există și diferențe metodologice în calcularea unor produse, cum ar fi biletele de avion. CPI se calculează utilizând un număr fix de rute aeriene, în timp ce PCE utilizează date privind cheltuielile pasagerilor și kilometrii parcurși.

La ce ne putem aștepta astăzi?

Dacă PCE continuă să crească, acest lucru ar putea determina oficialii Fed să ia o pauză. O valoare stabilă sau mai scăzută ar putea justifica două reduceri ale ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului. Pentru moment, potrivit Fed Watch, există o probabilitate de 87% de reducere a ratei dobânzii în octombrie și o probabilitate de 58% pentru o altă reducere în decembrie. Dar dacă PCE crește peste următoarele niveluri, totul s-ar putea schimba dramatic:

Core PCE de la an la an: +2,9%, același ritm ca în iulie

Core PCE lunar: +0,2%, sub creșterea de +0,3% din iulie

PCE de la an la an: +2,7%, mai mare decât +2,6% din iulie

PCE lunar: +0,3%, mai mare decât +0,2% din iulie

Aceste cifre vin după publicarea de joi a unor cifre surprinzător de puternice privind PIB-ul revizuit. Economia SUA a crescut cu un ritm anualizat de 3,8% în al doilea trimestru, comparativ cu estimarea anterioară de 3,3%, recuperându-se după o contracție de -0,5% în primul trimestru. Această scădere anterioară s-a datorat unei creșteri a importurilor înainte de modificările tarifare anunțate de președintele Donald Trump — o piedică care s-a disipat în ultimele luni, odată cu normalizarea fluxurilor comerciale.

Având în vedere creșterea economică puternică, Fed rămâne concentrată pe inflație și slăbiciunea pieței muncii. Tarifele vamale rămân un risc, dar până în prezent nu au declanșat șocul inflaționist temut, deși Trump continuă să anunțe noi măsuri, așa cum a făcut astăzi în cazul medicamentelor, mobilierului și camioanelor. În plus, reducerile de rate, slăbiciunea dolarului și politicile de imigrare sunt factori care trebuie luați în considerare în evoluția prețurilor.

Pe de altă parte, ieri Donald Trump a comentat că reducerile ratei dobânzii de către Fed ar trebui să fie scenariul de bază „chiar și în contextul unor date economice excelente”, ceea ce ar putea semnala că, chiar dacă Rezerva Federală va fi mai prudentă în acest an în ceea ce privește inflația, anul viitor ar putea fi fundamental diferit, cu noul președinte al Fed numit de Trump și o politică acomodativă, orientată către costuri mai mici de finanțare a datoriei. Pe termen lung, datele economice solide din SUA indică de obicei o piață bursieră mai puternică.

Așteptările pieței

Orice abatere de la așteptări va avea consecințe pe piețele financiare. Considerăm că elementul cheie va fi în principal cifra lunară a creșterii core PCE. O creștere a core PCE lunar de la 0,3% la 0,4% ar trebui să aibă un impact negativ asupra indicilor Wall Street, în special asupra acțiunilor din sectorul tehnologic și cu capitalizare mică, cu corecții care ar putea depăși 1% într-o singură zi. Între timp, aurul și argintul ar putea continua tendința ascendentă pe termen lung, iar dolarul ar putea continua să se aprecieze, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile. Astăzi putem observa că EURUSD încearcă să se redreseze după vânzările masive de ieri.

De asemenea, va trebui să se acorde atenție randamentelor obligațiunilor. Așteptările privind o inflație mai mare, care limitează capacitatea Fed de a reduce ratele dobânzilor, ar putea genera o creștere semnificativă a randamentelor datoriei. Pe de altă parte, dacă datele PCE vor fi mai slabe decât se aștepta, ne așteptăm la o revenire a pieței bursiere, cu US500 potențial crescând peste nivelul de 6.700 de puncte.

Sursa: xStation 5