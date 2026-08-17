EURUSD își inversează tendința tehnică 💡

Luni, cursul de schimb EUR/USD a depășit o barieră tehnică importantă marcată de media mobilă exponențială pe 200 de zile, trecând, de asemenea, pentru scurt timp de zona de 1,16 și atingând niveluri nemaiîntâlnite de aproape două luni. Menținerea acestui elan și închiderea lumânării intrazilnice peste acest nivel ar putea confirma o inversare a tendinței pe termen lung către una mai optimistă. Vânzarea masivă a monedei americane continuă, în ciuda tensiunilor actuale din Orientul Mijlociu. Deși lipsa progreselor în negocierile dintre SUA și Iran menține prețurile petrolului Brent în jurul valorii de 89 de dolari pe baril, dolarul – considerat în mod tradițional un refugiu sigur și susținut de poziția SUA ca exportator net de țiței – nu reușește să câștige teren. Datele slabe determină o reevaluare a așteptărilor privind politica Fed Slăbiciunea actuală a monedei americane se datorează în primul rând datelor macroeconomice dezamăgitoare. Acest lucru a determinat piețele să-și revizuiască semnificativ așteptările cu privire la măsurile viitoare ale Rezervei Federale (Fed). Previziunile pieței privind traiectoria ratei dobânzii s-au temperat dramatic în comparație cu situația de acum patru săptămâni. Conform celor mai recente date, investitorii nu mai iau în calcul o majorare a ratei dobânzii nici la ședința din septembrie, nici la cea din octombrie. Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii la ultima ședință din decembrie a scăzut la aproximativ 85%. Sursă: XTB Factorul-cheie care temperează ambițiile Fed este starea economiei. Piața muncii din SUA a intrat într-o fază caracterizată de „concedieri reduse și angajări reduse”, după cum indică cifrele mai slabe ale raportului NFP, chiar dacă rata șomajului și cererile săptămânale de șomaj continuă să se mențină în jurul minimelor înregistrate în ultimii ani. Se observă o încetinire pronunțată a consumului – cifrele de vineri au relevat prima scădere a vânzărilor cu amănuntul din ultimele nouă luni (-0,6% față de luna precedentă), ceea ce i-a îngrijorat și mai mult pe analiști, întrucât rezultatul negativ a persistat chiar și după excluderea vânzărilor de autoturisme și combustibil. Între timp, cifrele privind inflația din săptămâna trecută, reprezentate de CPI (în linie cu așteptările) și PPI (sub previziuni), au atenuat temerile pieței cu privire la o reapariție a presiunilor puternice asupra prețurilor. Piețele evaluează în prezent probabilitatea așa-numitelor efecte inflaționiste de a doua rundă ca fiind scăzută, ceea ce oferă Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) timp pentru a evalua impactul șocului energetic asupra economiei. Politica aruncă o umbră asupra independenței băncii centrale Deprecierea dolarului este însoțită, de asemenea, de îngrijorări crescânde cu privire la propria independență a Rezervei Federale. Speculațiile s-au intensificat în urma rapoartelor privind noi încercări ale fostului președinte de a o demite pe una dintre persoanele cu putere de decizie din cadrul FOMC, Lisa Cook. Presiunea politică determină o accentuare a curbei randamentelor obligațiunilor. Randamentele obligațiunilor pe termen scurt sunt în scădere, în conformitate cu așteptările acomodative, în timp ce randamentele obligațiunilor pe termen lung, cu scadența la 30 de ani, rămân aproape de maximele ultimilor 25 de ani. În zilele următoare, atenția pieței se va concentra asupra publicării, vineri, a cifrelor PMI din SUA. Cu toate acestea, evenimentul-cheie al lunii pentru dolar și pentru așteptările privind ratele dobânzilor viitoare rămâne simpozionul anual de la Jackson Hole, programat pentru 27–29 august, în cadrul căruia piețele vor aștepta ca Fed să facă o declarație clară cu privire la perspectivele economice în scădere Luni, perechea EURUSD a depășit o barieră tehnică importantă reprezentată de media mobilă exponențială pe 200 de zile, trecând totodată de zona de 1,16 (deși o parte din impulsul ascendent a fost ulterior inversat) și atingând niveluri nemaiîntâlnite de aproape două luni. Indicele RSI rămâne ridicat pe o medie de 14 zile, dar nu a depășit încă nivelul teoretic de 70 de puncte, care este uneori considerat de o parte a pieței ca o potențială zonă de supra-cumpărare. Sursă: xStatio

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."