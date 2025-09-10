📣EURUSD la 1,17 înaintea reuniunii BCE

BCE va anunța joi, 11 septembrie, decizia privind rata dobânzii, urmată de o conferință de presă a președintei Christine Lagarde.

BCE revine din vacanța de vară cu o reuniune privind decizia privind rata dobânzii. Având în vedere situația economică solidă a Zonei Euro și stabilizarea inflației în apropierea țintei, probabilitatea unor reduceri suplimentare ale ratei dobânzii pare redusă. Se așteaptă ca declarația BCE să fie similară cu cel din iulie, deși mai multe aspecte ar putea duce la întărirea sau slăbirea euro.

BCE se apropie de ținta de inflație

Inflația din Zona Euro a încetat să scadă, o tendință observată în toate statele membre cheie. Această stabilizare prelungită pune BCE într-o poziție confortabilă, reducând necesitatea unor reduceri suplimentare ale ratei dobânzii. Rata dobânzii la depozite de 2,0% oferă un tampon suplimentar, permițând o reducere potențială în cazul apariției unor probleme economice semnificative.

Mulți comentatori sugerează că BCE ar putea reconsidera reducerile ratei dobânzii în cursul acestui an, dacă un acord comercial cu Statele Unite va duce la o dezinflație suplimentară, iar un euro puternic va exacerba aceste procese. Cu toate acestea, este prea devreme pentru a lua în considerare acest scenariu, deși o mențiune a unei astfel de speculații de către Lagarde la conferința de presă ar putea slăbi moneda.

Inflația din Zona Euro a înregistrat o ușoară revenire de la 2%, dar prognozele BCE indică faptul că obiectivul va fi atins pe termen mediu. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Pe de altă parte, am observat recent o ușoară scădere a vânzărilor cu amănuntul, deși, în termeni reali, am revenit la nivelurile ridicate din 2021. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Încrederea consumatorilor a încercat să revină în ultimele luni, dar acum este din nou în scădere. Nu am asistat la o revenire la nivelurile de satisfacție a consumatorilor din perioada 2016-2020 în Zona Euro. Vânzările cu amănuntul se redresează de la an la an într-un ritm similar cu cel din perioada respectivă, dar este important să se țină seama de baza scăzută de anul trecut. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Perspectivele economice nu justifică reduceri preventive

Activitatea economică din Zona Euro înregistrează o expansiune graduală și moderată, în ciuda preocupărilor persistente legate de scăderea cererii externe din cauza tarifelor impuse de Donald Trump și a provocărilor fiscale continentale. Conform datelor PMI din august, situația s-a îmbunătățit atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor, deși tendințele se schimbă în cele mai mari economii ale UE.

În Franța, optimismul este determinat în principal de cea mai mare creștere a ocupării forței de muncă din ultimul an, deși companiile avertizează că noile impozite pe profit propuse de noul prim-ministru ar duce în primul rând la concedieri. În schimb, în Germania s-a înregistrat o scădere clară a comenzilor, unde combinația dintre cererea internă scăzută și salariile ridicate obligă companiile să efectueze restructurări semnificative.

Cu toate acestea, diminuarea incertitudinii comerciale profunde, expansiunea treptată a sectorului de afaceri datorită transmiterii unei politici monetare mai puțin restrictive și proiecțiile stabile privind inflația justifică pauza actuală a BCE

Activitatea economică din Europa rămâne la limita expansiunii, departe de dinamismul necesar pentru o îmbunătățire decisivă a sentimentului. Cu toate acestea, observăm o îmbunătățire clară față de ceea ce am observat acum câteva luni. Sursa: XTB Research, date Macrobond

Piețele urmăresc stabilitatea și potențialele reduceri din decembrie

Așteptările pieței indică faptul că nu vor exista modificări ale ratelor dobânzilor atât în decizia de joi, cât și în ședința din octombrie. O probabilitate ușor mai mare este atribuită lunii septembrie, astfel încât orice declarații moderate ar putea crește așteptările pentru decembrie. Cu toate acestea, piața nu anticipează o reducere completă până la jumătatea anului viitor.

Sursa: Bloomberg Finance LP

Situația perechii EURUSD

Cea mai importantă pereche valutară din lume a început săptămâna cu o creștere până la aproape 1,18, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie. Volatilitatea perechii a scăzut în mod evident, pe măsură ce presiunea asupra dolarului s-a redus pe fondul războiului comercial. Cu toate acestea, divergența dintre politica monetară a BCE și cea a Fed este foarte mică. BCE este mulțumită de ratele dobânzilor, iar deși economia nu se află într-o formă foarte bună, riscul de recesiune pare redus.

În schimb, în SUA, Fed se pregătește pentru un întreg ciclu de reduceri, iar piața muncii transmite semnale extrem de negative. Drept urmare, șansele de a atinge 1,20 în acest an rămân realiste, deși geopolitica ar putea juca din nou un rol semnificativ. Dacă conflictul cu Rusia în Europa s-ar intensifica, euro și alte monede regionale ar putea pierde din valoare. Cu toate acestea, dacă perechea reacționează în principal la factorii monetari și economici, tendința recentă trasată de canalul de tendință ascendentă ar putea continua.