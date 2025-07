📉 EURUSD scade cu 0,5%

­č笭čç║ ­čç║­čçŞ Aten╚Ťia se ├«ndreapt─â din nou c─âtre ratele dob├ónzilor EURUSD pierde 0,5% dup─â anun╚Ťarea unui acord comercial ├«ntre Statele Unite ╚Öi Uniunea European─â. Sf├ór╚Öitul incertitudinii privind tarifele mut─â aten╚Ťia c─âtre nivelurile ratelor dob├ónzilor, de╚Öi perspectiva relax─ârii monetare ├«n SUA ar putea limita sl─âbirea euro. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Anun╚Ťarea acordului a sus╚Ťinut pentru scurt timp cursul EURUSD, care a sc─âzut apoi sub media mobil─â exponen╚Ťial─â pe 100 de perioade (EMA100, violet). Sursa: xStation 5 Acordul UE - SUA anun╚Ťat duminic─â genereaz─â euforie pe pia╚Ťa bursier─â european─â, ├«n timp ce dolarul se redreseaz─â de la minimele ├«nregistrate ├«n urma diminu─ârii riscului unui r─âzboi comercial ├«ntre cei doi cei mai mari parteneri economici mondiali (valoarea total─â a comer╚Ťului UE - SUA dep─â╚Öe╚Öte 1,7 trilioane de euro). UE a acceptat s─â accepte tarife generale de 15%, care vor acoperi ╚Öi sectorul auto ╚Öi cel farmaceutic, sectoare care anterior erau expuse riscului unor tarife ╚Öi mai mari (de╚Öi comunicarea dintre Bruxelles ╚Öi Washington cu privire la aceste sectoare r─âm├óne inconsistent─â). Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul c─â rata negociat─â este ├«nc─â mai mare dec├ót cea anterioar─â de 10%, iar nivelul mediu global al tarifelor impuse de SUA este cel mai ridicat din anii 1930. Astfel, optimismul pie╚Ťei fa╚Ť─â de dolar ╚Öi ac╚Ťiuni ar putea s─â nu fie ├«n concordan╚Ť─â cu poten╚Ťiala ├«ncetinire economic─â de pe ambele maluri ale Atlanticului ÔÇô Bloomberg Economics prevede ├«n continuare o sc─âdere a cre╚Öterii PIB-ului SUA ├«n 2025 de la 1,9% (├«nainte de Ziua Independen╚Ťei) la 1,5% (├«n prezent). Toate monedele G10 au intrat ├«ntr-o perioad─â de corec╚Ťie dup─â ╚Öase luni de cre╚Öteri fa╚Ť─â de dolar (graficul arat─â varia╚Ťiile procentuale ale cursurilor de schimb de la ├«nceputul anului). Sursa: XTB Research Scenariul unei ├«ncetiniri economice ├«n SUA ├«n a doua jum─âtate a anului 2025 ar trebui s─â intensifice presiunea pentru reducerea ratelor dob├ónzilor. Conform previziunilor consensuale, Fed nu ar trebui s─â ├«nceap─â relaxarea monetar─â la urm─âtoarea reuniune a FOMC (29-30 iulie), dar ciclul de reducere a ratelor ar trebui s─â ├«nceap─â ├«n toamn─â (septembrie sau octombrie, presupun├ónd un nou val de presiuni infla╚Ťioniste ╚Öi stabilitatea continu─â a pie╚Ťei muncii). Pe termen scurt, factorii monetari ar putea sus╚Ťine o corec╚Ťie a EURUSD, de╚Öi revenirea relax─ârii ╚Öi pauza recent─â a BCE limiteaz─â ├«n mod clar marja de manevr─â pentru o astfel de mi╚Öcare. ├Än plus, investitorii vor ├«ncepe probabil s─â ia ├«n calcul schimbarea conducerii Fed cu un candidat numit de Trump (mandatul lui Powell expir─â ├«n mai 2026). O divergen╚Ť─â semnificativ─â ├«ntre diferen╚Ťa dintre randamentele obliga╚Ťiunilor pe 10 ani din Germania ╚Öi SUA (graficul de jos, ro╚Öu) ╚Öi EURUSD (graficul de jos, gri) sugereaz─â c─â rata de schimb ÔÇ×are spa╚Ťiu de sc─âdereÔÇŁ, ├«n special pe termen scurt. Sursa: XTB Research Analiza noastr─â a fundamentelor EURUSD indic─â o sc─âdere semnificativ─â a influen╚Ťei riscului geopolitic (portocaliu) asupra form─ârii cursului de schimb. Diferen╚Ťa dintre randamentele obliga╚Ťiunilor (verde) are ├«n prezent cea mai mare influen╚Ť─â (negativ─â) asupra perechii valutare. Pe de alt─â parte, un reziduu pozitiv important ├«n iulie (gri) sugereaz─â c─â EURUSD este supraevaluat ├«n raport cu nivelul actual al fundamentelor analizate. Datele din grafic au fost standardizate. Sursa: XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."