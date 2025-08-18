Newsletter monede digitale: Ethereum pierde 5%📉Criptomonedele încep săptămâna în scădere

Criptomonedele încep săptămâna în scădere, pe fondul continuării marcării profiturilor pe piață. Ethereum a fost afectat în mod deosebit, înregistrând o scădere de aproape 10% față de maximele multianuale înregistrate săptămâna trecută. ETH a scăzut la 4.250 USD, în timp ce Bitcoin se situează în jurul valorii de 115.000 USD. Piețele urmăresc cu atenție rezultatul discuțiilor dintre Trump și Zelenskyy și datele economice care urmează să fie publicate săptămâna aceasta, în special cele din SUA. Vineri va începe simpozionul de la Jackson Hole. Pe lângă Ethereum, Algorand și Avalanche au înregistrat, de asemenea, scăderi de 5-7%, deși este încă dificil să vorbim de o panică generalizată pe piață.

În ultimele 24 de ore, aproape 240 de milioane de dolari în poziții long au fost lichidate dintr-un total de aproximativ 340 de milioane de dolari.

Datele on-chain de la CryptoQuant indică marcarea de profituri în rândul așa-numitelor “balene” (adrese care dețin peste 10.000 de BTC), cu o creștere bruscă a intrărilor pe bursă.

Odată cu scăderea prețurilor BTC, interesul deschis pe piețele de opțiuni a crescut, ceea ce poate indica un interes crescut pentru strategiile de „urmărire a tendințelor” și acumularea de poziții short semnificative. Analizând indicii bursieri din SUA, observăm o presiune descendentă relativ ușoară înainte de deschiderea sesiunii de pe Wall Street. Pe termen scurt, cel mai mare risc pentru „piața bull a criptomonedelor” pare să fie creșterea inflației și politica monetară mai restrictivă a Fed. De asemenea, lipsa unui acord între Ucraina și Rusia ar putea fi considerată „inflaționistă” din cauza sancțiunilor impuse asupra resurselor energetice rusești: petrol și gaze. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic) Prețul BTC a scăzut sub media exponențială de 50 de zile, deși este încă incert dacă va putea recupera acest nivel astăzi. Din punct de vedere istoric, această medie exponențialî (linia portocalie) a fost importantă pentru impuls. În piețele bull, aceasta a acționat adesea ca suport, prețurile revenind peste acest nivel. Sursa: xStation5 Indicatorii de impuls pentru Ethereum par mai supraîncălziți. În cazul unei corecții mai profunde, nivelul de 4.000 USD ar putea servi drept primul suport cheie. Rezistența rămâne în jurul valorii de 4.800 USD — vârful din raliul din 2021 — consolidată de presiunea recentă de vânzare. Sursa: xStation5 Intrări în ETF-uri Fondurile Bitcoin au înregistrat intrări de aproape 500 de milioane de dolari vinerea trecută. În contrast, ETF-urile Ethereum au înregistrat ieșiri de peste 50 de milioane de dolari, ceea ce sugerează marcare de profituri, probabil de la o singură entitate mare, întrucât vânzările s-au concentrat aproape exclusiv în Fidelity Ethereum Fund. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

