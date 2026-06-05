📉 EURUSD scade după un NFP solid

Perechea EURUSD se tranzacționează astăzi în scădere, după ce datele privind piața muncii din SUA, mai bune decât se aștepta, au impulsionat dolarul, în timp ce revizuirea cifrelor privind PIB-ul Zonei Euro pentru primul trimestru a conturat o imagine mult mai slabă a economiei europene. PIB-ul Zonei Euro a fost revizuit în jos la -0,2% QoQ, de la o creștere de 0,1% raportată anterior și față de așteptările de creștere de 0,1%. Pe bază anuală, creșterea PIB-ului a încetinit brusc la doar 0,3% de la 0,8% anterior. În acest context, cel mai recent raport privind piața muncii din SUA a fost semnificativ mai puternic decât se aștepta. Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a crescut în luna mai cu 172.000, cu mult peste prognoza consensuală de 89.000 și mai mult decât valoarea anterioară de 115.000. În plus, cifrele privind locurile de muncă pentru lunile martie și aprilie au fost revizuite în sens ascendent cu un total de 93.000 de locuri de muncă. Rata șomajului a rămas neschimbată la 4,3%, în timp ce creșterea anuală a salariilor s-a situat la 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările pieței. După publicarea datelor, dolarul american s-a apreciat, iar randamentele titlurilor de stat au crescut, în timp ce sentimentul de pe Wall Street s-a deteriorat ușor, pe fondul îngrijorărilor că o piață a muncii rezistentă ar putea reduce probabilitatea unor reduceri ale ratei dobânzii de către Fed pe termen scurt. În comparație cu Statele Unite, economia Zonei Euro pare în prezent considerabil mai slabă, ceea ce accentuează divergența dintre cele două regiuni. EURUSD (Interval H1) EURUSD se îndreaptă în jos și a revenit spre nivelul de 1,1600 pe fondul unui volum ridicat de vânzări. Perechea a scăzut sub mediile mobile exponențiale (EMA50 și EMA200) pe 50 și 200 de perioade, un semn că impulsul pe termen scurt a devenit mai negativ. O străpungere susținută sub 1,1600 ar putea deschide calea către o mișcare descendentă mai puternică. Investitorii își vor îndrepta acum atenția către decizia BCE privind rata dobânzii de săptămâna viitoare, care ar putea deveni următorul catalizator major pentru pereche. Sursa: xStation 5

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