EURUSD sub presiune 📌Declarațiile lui Goolsbee și Schmid cu privire la politica monetară a SUA

Membrii Fed, Goolsbee și Schmid au comentat astăzi economia SUA și politica Rezervei Federale. Mai jos sunt declarațiile lor. Jeffrey Schmid, Fed Kansas City Reducerea ratei cu un sfert de punct a fost o măsură rezonabilă de gestionare a riscurilor.

Inflația rămâne prea ridicată, în timp ce piața muncii este încă echilibrată.

Rolul de supraveghere al Fed asupra băncilor este important pentru misiunea mai largă a băncii centrale.

Viitoarele decizii de politică monetară vor depinde de date.

Politica Fed este în prezent ușor restrictivă, ceea ce este corect.

Inflația este încă prea ridicată, iar piața muncii actuală rămâne în mare parte echilibrată.

Datele recente indică riscuri crescânde pentru piața muncii.

O reducere a ratei dobânzii a fost adecvată pentru a compensa riscurile pieței muncii.

Fed este în prezent aproape de îndeplinirea mandatelor sale, dar politica trebuie să rămână orientată spre viitor. Austan Goolsbee, Fed Chicago Rămân în general optimist că ne aflăm pe „calea de aur”, cu o tendință de scădere a inflației.

Pe termen scurt, cea mai mare preocupare este riscul unei inflații persistent ridicate.

Adoptarea AI de către întreprinderi nu a fost atât de mare pe cât presupun mulți.

Istoric, închiderile scurte sau limitate ale guvernului nu au efecte economice durabile.

Unele măsuri privind piața muncii indică o stabilitate mai mare.

Piața muncii se răcește ușor.

Dacă guvernul poate dicta băncii centrale ce să facă cu ratele, inflația crește.

Ratele ar putea scădea și mai mult dacă riscurile de stagflatie se estompează.

Văd un „mediu ciudat”, cu riscuri atât pentru locurile de muncă, cât și pentru inflație.

Ratele ar putea scădea destul de mult dacă inflația se îndreaptă spre 2%, dar sunt prudent în ceea ce privește reducerile anticipate.

Mă neliniștește faptul că se mizează pe caracterul tranzitoriu al inflației.

Nu mă simt confortabil cu reducerea prea rapidă a ratelor doar pe baza încetinirii datelor privind locurile de muncă.

Piața muncii pare să se răcească, în timp ce inflația crește. Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."